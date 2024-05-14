Einleitung
23 schmucke Dörfer vereint der Bregenzerwald. Einige liegen mitten im Skigebiet, andere ganz in der Nähe. Praktisch: Für alle Skigebiete und auch für die Skibusse gilt der 3Täler-Skipass. Dank der kurzen Entfernungen kann man so bequem jeden Tag ein anderes Skigebiet ausprobieren. Variantenreiche Pisten und herrliche Aussichten bieten beispielsweise die Skigebiete Damüls-Mellau, Diedamskopf bei Au-Schoppernau und Warth-Schröcken, per Seilbahn mit dem großen Ski-Arlberg-Gebiet verbunden.
Wer andere Winteraktivitäten bevorzugt, unternimmt eine Skitour, zieht auf Langlaufloipen dahin, macht sich mit festen Schuhen oder Schneeschuhen auf den Weg. Geführte Ausflüge in die stille Winternatur finden regelmäßig statt. Wandern und Kostproben regionaler Spezialitäten kombiniert „Kulinarisch Winterwandern“, sie führen durch ausgesucht schöne Landschaften und inkludieren Frühstück, Mittagessen und Dessert mit regionalen Spezialitäten. Gespeist wird in Berggasthäusern oder Restaurants.
Ob Bergbahnstation, Bushaltestelle, Hotel oder Privathaus: In den Bregenzerwälder Dörfern erstaunt das Miteinander von traditioneller und zeitgenössischer Holzarchitektur. Mit viel gestalterischem Können und Gespür gehen Architekt*innen und Handwerker*innen ans Werk. Rund 100 der Handwerker*innen vereint der Werkraum Bregenzerwald. Mit dem Werkraum Haus, geplant vom Schweizer Architekten Peter Zumthor, verfügt die Vereinigung zudem über ein eigenes Ausstellungsgebäude. Auf Kreatives verstehen sich auch die Köchinnen und Köche gut: Regionales und einfallsreich Verfeinertes speist man in den zahlreichen ausgezeichneten Restaurants und Gasthäusern.
3 Dinge, die die Region Bregenzerwald so besonders machen
3Täler-Skipass
Alle Skigebiete im Bregenzerwald sind mit dem 3Täler-Skipass verbunden. Er gilt außerdem für die Skibusse. Ermäßigte Ski Arlberg-Tageskarten gibt es obendrauf.
Aktion Kinderschnee
Während 3 Wochen im Jänner und März können Kinder von 3 bis 6 Jahre kostenlos einen 4-tägigen Skikurs besuchen und erhalten den Skipass gratis dazu.
Hotel- und Angebotsempfehlungen
Sporthotel Krone**** in Schoppernau
Familiäres Haus mit Sauna und feiner Küche – perfekt nach einem Tag auf Loipen, Winterwanderwegen oder Pisten im schönen Bregenzerwald.
Biohotel Schwanen in Bizau
100 % Bio, 100 % regional – ein Ort voller Wärme und Genuss, der mit seiner ehrlichen Küche und entspannten Atmosphäre punktet.
Hotel Steffisalp – Ski in/Ski out in Warth
Direkt an der Piste: Vom Frühstück auf die Skier, vom Skitag in den Wellnessbereich – für alle, die Winter pur und unkompliziert lieben.
Top BergerlebnisseErlebt die Top-Bergmomente im Bregenzerwald – wo atemberaubende Gipfel und unvergleichliche Naturerlebnisse auf euch warten.
Winterwandern
Viele Winterwanderwege führen durch malerische Landschaften und zu schönen Aussichtsplätzen.
Rodeln
Besonders in den Abendstunden finden sich fröhliche Gruppen ein, die ihre Rodel ins Tal lenken.
Die schönsten Berghütten
Hochalp Hütte: Das Ambiente in der kleinen aber feinen Hütte im Skigebiet Warth-Schröcken lädt zum Verweilen ein.
Panoramarestaurant Baumgarten: Mit der Seilbahn ist das Panoramarestaurant mit und ohne Ski erreichbar, der Ausblick verzaubert.
Alpstüble Moos: Die Hüttenwirte führen ihre Pferde bei Pferdeschlittenfahrten abseits der Strasse, auf extra angelegten Schlittenspuren aus.
Winterzauber in der Bergkristallhütte
Zwei Stunden Winterwanderung – und dann rein in die warme Stube, wo der Kachelofen knistert, Jagertee dampft und hausgemachter Apfelstrudel auf euch wartet. Ob deftige Hauswurst mit Sauerkraut oder ein Überraschungsgericht vom Küchenchef am Wochenende: Hier wärmt ihr euch von innen und außen. Die Bergkristallhütte ist ein echtes Winterziel für Genießer – herzlich, bodenständig und immer einen Abstecher wert.
Top-AussichtspunkteWo der Blick weit und das Staunen groß ist.
Abseits der PisteErlebt die winterliche Vielfalt im Bregenzerwald abseits der Skipisten: Von kulinarischen Winterwanderungen über spannende Museumsbesuche und gelebte Handwerkskultur.
Top-Kulinarik Tipp: Topfenknödele mit Sig gefüllt und Marillenröster
Familienurlaub mit Vorteil: Aktion Kinderschnee
Skispaß für die Kleinen – Erholung für die Großen: Bei der Aktion Kinderschnee im Bregenzerwald erhalten Kinder von 3 bis 6 Jahren kostenlos einen 4-tägigen Skikurs und dazu den 3TälerPass für 6 Tage geschenkt.
Das Angebot gilt zu bestimmten Terminen im Jänner und März 2026, wenn mindestens eine erwachsene Begleitperson 7 Nächte in einem teilnehmenden Betrieb bucht. Zur Wahl stehen verschiedene Orte und 8 Skischulen, die speziell auf Kinder ausgerichtet sind.
Termine:
• 10.–17. Jänner 2026
• 7.–14. März 2026
• 14.–21. März 2026
Einfach ankommen, auspacken – und los auf die Piste.
Nachhaltigkeit in der Region: Verantwortung für die Umwelt
Mit vorhandenen Ressourcen sorgsam umzugehen, hat in Vorarlberg und speziell im Bregenzerwald hohe Priorität. In fast allen Orten sorgen Biomasse-Heizwerke für warmes Wasser und beheizte Räume – ökologisch und effizient.
Erneuerbare Energie im Sinne der Nachhaltigkeit
In vielen der 23 Gemeinden versorgen Biomasse-Heizwerke nicht nur öffentliche Gebäude, sondern auch zahlreiche Beherbergungsbetriebe mit nachhaltiger Energie. Verwendet wird Holz aus der Region – ein Rohstoff, der im Bregenzerwald reichlich vorhanden ist. Ziel ist es, dass Vorarlberg bis 2050 energieautonom wird – unterstützt durch Energiesparmaßnahmen und den weiteren Ausbau der Wasserkraft.
Engagement vor Ort: Vorzeigeprojekte und Initiativen
Neben kommunalen Heizwerken betreiben auch einzelne Hotels eigene private Biomasse-Anlagen. Besonders engagiert zeigt sich das Dorf Damüls: Rund 95 % aller Gebäude im Einzugsgebiet – darunter auch viele Gästeunterkünfte – werden hier mit Biomasse beheizt.
Mehr zum Heizwerk in Damüls
Au-Schoppernau bietet regelmäßig Führungen ins örtliche Biomasse-Heizwerk an – ein Einblick in moderne, regionale Energienutzung.
E-Mobilität im Aufwind
Die Zahl der Ladestationen für E-Autos steigt kontinuierlich. Ladepunkte gibt es bei Tourismusbüros, Hotels, an der Talstation der Diedamskopfbahn in Schoppernau sowie bei der Seilbahn Bezau.
Zertifizierte Unterkünfte & Vorbilder im Tourismus
Mehrere Betriebe im Bregenzerwald sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet – darunter:
AlpHus Appartements (Warth)
Hotel Jägeralpe (Warth)
Karin Beer Appartements (Schoppernau)
Hotel Gasthof Adler & Apartments (Schoppernau)
Hotel Gasthof Krone (Hittisau), ausgezeichnet mit dem Gault&Millau Future Award 2024
Frauenmuseum Hittisau
Besonders hervorzuheben: das Biohotel Schwanen in Bizau – mit Bio-zertifizierter Küche, dem Label „Klimapositives Hotel“ der Biohotels sowie seiner kreativen „Wilde Weiber“-Naturküche.
Bregenzerwald Tourismus GmbH
Gerbe 1135
6863 Egg
Telefon: +43 551 223 65