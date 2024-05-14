Tiroler Zugspitz Arena
Echter Winter, Echte Freiheit
Einleitung
Ein Berg – sieben Orte, unzählige Wintermomente.
Die Tiroler Zugspitz Arena liegt eingebettet zwischen vier beeindruckenden Gebirgszügen und vereint sieben charmante Orte, die zusammen eine einzigartige Winterwelt schaffen. Von Ehrwald bis Berwang erwartet euch eine Region, in der Tradition, Natur und Vielfalt harmonisch ineinandergreifen.
Hier erlebt ihr Wintersport in all seinen Facetten: Sieben Skigebiete bieten Abfahrten für jedes Niveau, von den ersten Schwüngen bis zum sportlichen Carven. Drei zertifizierte Familienskigebiete sorgen dafür, dass auch die Kleinsten bestens aufgehoben sind, während Snowpark, Nachtskilauf und Skishows für besondere Momente im Schnee sorgen. Abseits der Pisten entfaltet die Landschaft ihre stille Schönheit – beim Langlaufen, Winter- oder Schneeschuhwandern, auf den digitalen Erlebniswegen oder bei einer romantischen Pferdeschlittenfahrt.
Ein Höhepunkt ist die Tiroler Zugspitzbahn, die euch entspannt auf fast 3.000 Meter bringt. Oben angekommen eröffnet sich an klaren Tagen ein Panorama auf über 400 Gipfel in vier Ländern. Dazu laden urige Hütten und Restaurants mit Tiroler Spezialitäten zum Verweilen ein. Mit der Initiative „No Handicap“ der Skischule Snowpower Lermoos, macht die Region Wintersport auch für Menschen mit Einschränkungen erlebbar – ein Winter, der alle willkommen heißt und in Erinnerung bleibt.
3 Highlights der Tiroler Zugspitz Arena
Wintererlebnisse für die ganze Familie
Familien erwartet in der Tiroler Zugspitz Arena ein Winter voller Abenteuer – von Ski und Snowboard bis hin zu Rodeln. Für unvergessliche Momente.
Spuren im Schnee und Winterstille
Über 60 km Winterwanderwege und Schneeschuhtouren führen fernab vom Trubel durch verschneite Wälder mit Zugspitz-Panorama – gemütliche Hütten inklusive.
Top BergerlebnisseErlebet die Berge hautnah: Atemberaubende Panoramen, packende Abenteuer und unvergessliche Momente – in der Tiroler Zugspitz Arena wird jeder Gipfelsturm zum Highlight!
Sieben Skigebiete rund um die Zugspitze
7 Skigebiete der Tiroler Zugspitz Arena bieten Abwechslung. Snowparks, zertifizierte Familienskigebiete, die Top Snow Card und vieles mehr warten auf euch.
Unendliche Weite und echtes Winterfeeling
Mit der Tiroler Zugspitzbahn geht’s entspannt auf fast 3.000 m. Oben warten Ausblicke auf über 400 Gipfel, klare Bergluft, ein Museum und Genuss im Panoramarestaurant.
Spaß auf Kufen garantiert
Ihr wünscht euch Rodelspaß pur? Rasante Abfahrten, familienfreundliche Strecken, beleuchtete Hänge und gemütliches Hüttenflair – perfekt für Tag & Nacht.
Digitale Erlebniswege im Winter
Spielerisch, interaktiv und einzigartig: Drei der sechs digitalen Erlebniswege in der Tiroler Zugspitz Arena sind auch im Winter begehbar. Mit spannenden Stationen, Rätseln und Naturmomenten werden Wanderungen durch verschneite Landschaften zum Erlebnis für die ganze Familie. Ein Highlight für kleine Abenteurer und alle, die Winter einmal anders erleben möchten.
Abseits der PisteEntdeckt die winterliche Vielfalt abseits der Piste: Winterwanderungen, Schneeschuhtouren und andere Abenteuer bieten unvergessliche Erlebnisse in der Tiroler Zugspitz Arena.
Unterwegs mit flauschigen Freunden
Mit Lamas durch den Winter: Ruhig und unvergesslich führt euch die geführte Tour durch verschneite Wälder mit Zugspitzblick – gratis mit Gästekarte.
Spuren im Schnee und Winterstille
Über 60 km gepflegte Winterwanderwege und Schneeschuhtouren durch verschneite Wälder mit Zugspitzblick. Dazu Hütten, digitale Erlebniswege und echte Winterruhe.
Die Zugspitze im Fackelschein erleben
Im Fackelschein durch den Winterwald: Knirschender Schnee, flackerndes Licht und Zugspitzpanorama machen das Erlebnis in der Tiroler Zugspitz Arena unvergesslich.
Entschleunigen und Genießen
Eingehüllt in warme Decken gleitet ihr im Pferdeschlitten durch verschneite Wälder und vorbei an Gipfeln – ein Wintererlebnis, das Kinder wie Erwachsene verzaubert.
Kulinarik-Tipp: Kaiserschmarren zum nachkochen!
Anreise in die Tiroler Zugspitz Arena
Die Region am Fuße der Zugspitze liegt gleich hinter der deutschen Grenze – so nah, dass euer Urlaub schon auf dem Weg beginnt. Dank der günstigen Lage zu Deutschland, den Niederlanden und Belgien ist die Anreise unkompliziert und schnell. Bei der Anreise über Deutschland erwarten euch keine Passstraßen, keine Vignette und keine Maut – einfach entspannt ankommen und die Bergwelt genießen.
Auch mit der Bahn ist die Region bestens erreichbar: Sechs Haltestellen in der Tiroler Zugspitz Arena sind direkt ans Bahnnetz angeschlossen. Verbindungen über Stuttgart und Kempten sowie von München und Innsbruck über Garmisch-Partenkirchen führen direkt in die Urlaubsregion.
Vor Ort sorgen Winter- und Skibusse (kostenlos mit Gästekarte) für bequeme Mobilität zwischen Orten und Skigebieten. Viele Haltestellen der Bahn sind fußläufig erreichbar. Für E-Autofahrer:innen steht ein dichtes Netz an Ladestationen an Bergbahnen und in der gesamten Region bereit. So bleibt ihr mobil – bei der Anreise ebenso wie vor Ort. So nah, so einfach – der Weg in die Freiheit führt in die Tiroler Zugspitz Arena.
Top Events im WinterSpektakuläre Skishows, stimmungsvolle Abende und jede Menge Winterzauber erwarten euch in der Tiroler Zugspitz Arena – lasst euch überraschen!
Skishow in Berwang
In Berwang erwartet euch eine spektakuläre Skishow mit Sprüngen, Tricks und nostalgischen Skiern – ein Wintererlebnis für die ganze Familie.
Tiroler Zugspitz Arena
Schmiede 15
6632 Ehrwald
Telefon: +43 567 320 000