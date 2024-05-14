Wintervielfalt pur in der Tiroler Zugspitz Arena: Sieben charmante Orte und sieben Skigebiete machen die Region zum Paradies für Wintersportler und Genießer.

Ein Berg – sieben Orte, unzählige Wintermomente.

Die Tiroler Zugspitz Arena liegt eingebettet zwischen vier beeindruckenden Gebirgszügen und vereint sieben charmante Orte, die zusammen eine einzigartige Winterwelt schaffen. Von Ehrwald bis Berwang erwartet euch eine Region, in der Tradition, Natur und Vielfalt harmonisch ineinandergreifen.

Hier erlebt ihr Wintersport in all seinen Facetten: Sieben Skigebiete bieten Abfahrten für jedes Niveau, von den ersten Schwüngen bis zum sportlichen Carven. Drei zertifizierte Familienskigebiete sorgen dafür, dass auch die Kleinsten bestens aufgehoben sind, während Snowpark, Nachtskilauf und Skishows für besondere Momente im Schnee sorgen. Abseits der Pisten entfaltet die Landschaft ihre stille Schönheit – beim Langlaufen, Winter- oder Schneeschuhwandern, auf den digitalen Erlebniswegen oder bei einer romantischen Pferdeschlittenfahrt.

Ein Höhepunkt ist die Tiroler Zugspitzbahn, die euch entspannt auf fast 3.000 Meter bringt. Oben angekommen eröffnet sich an klaren Tagen ein Panorama auf über 400 Gipfel in vier Ländern. Dazu laden urige Hütten und Restaurants mit Tiroler Spezialitäten zum Verweilen ein. Mit der Initiative „No Handicap“ der Skischule Snowpower Lermoos, macht die Region Wintersport auch für Menschen mit Einschränkungen erlebbar – ein Winter, der alle willkommen heißt und in Erinnerung bleibt.