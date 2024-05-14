Tiefverschneite Hänge, beeindruckende Alpenkulisse, kreative Kulinarik und grenzenlose Wintererlebnisse – im Zillertal werden Winterträume wahr.

Dank der Höhenlage auf bis zu 3.250 Metern und optimalen Pisten- und Schneeverhältnissen ist Skifahren im Zillertal bis weit in den April möglich. Mehr als 80 % der Pisten liegen auf über 1.700 Metern Seehöhe, der Hintertuxer Gletscher bietet sogar die längste Skisaison Österreichs.

Das Zillertal zählt zu den führenden Wintersportdestinationen der Alpen. Auf 546 Pistenkilometern finden Familien, Genießer und Sportler ideale Bedingungen – von breiten Familienstrecken und langen Talabfahrten bis zu Snowparks, Funlines und außergewöhnlichen Freeride-Routen. Abseits der Pisten sorgen Winterwanderungen, Langlauf und Rodelpartien für abwechslungsreiche Erlebnisse. Was alle vier Regionen verbindet, ist echte Tiroler Gastfreundschaft – am Berg und im Tal, bei Sonnenschein oder Schneefall.

Kulinarik, die begeistert

Das Zillertal steht nicht nur für Schneevergnügen, sondern auch für regionale Gaumenfreuden auf höchstem Niveau. Außergewöhnliche Kulinarik am Berg, prämierten Gourmetrestaurants und gelebte Tiroler Wirtshauskultur treffen auf kulinarische Schaubetriebe, die Einblicke in die lange Tradition der Zillertaler Esskultur geben. Von urigen Berghütten über Familienrestaurants bis zum romantischen Dinner vor imposanter Bergkulisse – hier essen alle gut.

Der Schlüssel zum Winterglück

Ein Ticket, unzählige Möglichkeiten: Der Zillertaler Superskipass ist die Eintrittskarte zu 546 Pistenkilometern und 180 Liftanlagen in den Skigebieten Spieljoch, Hochzillertal-Kaltenbach, Hochfügen, Zillertal Arena, Mayrhofner Bergbahnen – Mountopolis sowie der Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000. Gültig von Anfang Dezember bis Mitte April eröffnet er grenzenloses Skivergnügen im gesamten Zillertal.