Zillertal
Das fühlst du nur hier
Einleitung
Dank der Höhenlage auf bis zu 3.250 Metern und optimalen Pisten- und Schneeverhältnissen ist Skifahren im Zillertal bis weit in den April möglich. Mehr als 80 % der Pisten liegen auf über 1.700 Metern Seehöhe, der Hintertuxer Gletscher bietet sogar die längste Skisaison Österreichs.
Das Zillertal zählt zu den führenden Wintersportdestinationen der Alpen. Auf 546 Pistenkilometern finden Familien, Genießer und Sportler ideale Bedingungen – von breiten Familienstrecken und langen Talabfahrten bis zu Snowparks, Funlines und außergewöhnlichen Freeride-Routen. Abseits der Pisten sorgen Winterwanderungen, Langlauf und Rodelpartien für abwechslungsreiche Erlebnisse. Was alle vier Regionen verbindet, ist echte Tiroler Gastfreundschaft – am Berg und im Tal, bei Sonnenschein oder Schneefall.
Kulinarik, die begeistert
Das Zillertal steht nicht nur für Schneevergnügen, sondern auch für regionale Gaumenfreuden auf höchstem Niveau. Außergewöhnliche Kulinarik am Berg, prämierten Gourmetrestaurants und gelebte Tiroler Wirtshauskultur treffen auf kulinarische Schaubetriebe, die Einblicke in die lange Tradition der Zillertaler Esskultur geben. Von urigen Berghütten über Familienrestaurants bis zum romantischen Dinner vor imposanter Bergkulisse – hier essen alle gut.
Der Schlüssel zum Winterglück
Ein Ticket, unzählige Möglichkeiten: Der Zillertaler Superskipass ist die Eintrittskarte zu 546 Pistenkilometern und 180 Liftanlagen in den Skigebieten Spieljoch, Hochzillertal-Kaltenbach, Hochfügen, Zillertal Arena, Mayrhofner Bergbahnen – Mountopolis sowie der Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000. Gültig von Anfang Dezember bis Mitte April eröffnet er grenzenloses Skivergnügen im gesamten Zillertal.
3 Dinge, die das Zillertal so besonders machen
Wo das Angebot grenzenlos ist
Von Carving-Pisten und Talabfahrten bis zu Winterwanderwegen, Rodelbahnen und Paragleiten: Im Zillertal findet jeder sein persönliches Winterhighlight.
Der Zillertaler Superskipass
Dein All-in-one-Ticket für 546 Pistenkilometer und 180 Lifte. Inklusive Skibusse & Öffis – so erlebst du grenzenlosen Pistenspaß im Zillertal.
Top BergerlebnisseDas Zillertal bietet eine beeindruckende Vielfalt an Bergerlebnissen, die Wintersportfans und Naturfreunde gleichermaßen begeistern.
Hotel Empfehlungen
Central Hotel & Apart
Hotel & Apart Central / Central Hoamat in Fügen: Moderne Zimmer und Apartments, Tiroler Gastfreundschaft sowie Panorama-Sauna und -Pool ab Dezember 2026.
Huber's Boutiquehotel
HUBER's Boutiquehotel ist ein Refugium inmitten der Zillertaler Dreitausender – mit GREEN Spa, stilvollen Suiten und dem preisgekrönten Gourmetrestaurant KLE.
Hotel Schönruh
Gourmet, Genuss, Wellness & Relax im Naturhotel auf 1.300 m: Direkt an der Piste, ruhig und sonnig gelegen, verbindet das Hotel Erholung mit Winterspaß und bietet den perfekten Einstieg ins Skigebiet.
Top Familien-Highlights
Abseits der PisteInmitten traumhafter Natur, bieten Wanderungen, Langlauferlebnisse oder Schlittelfahrten Abwechslung. Am Berg und im Tal, ob bei Schneefall oder Sonnenschein: Wer bleibende Erinnerungen sammeln möchte, ist im Zillertal garantiert goldrichtig.
BrauKunstHaus in Zell am Ziller
Die Privatbrauerei Zillertal Bier bietet einen Einblick in den Brauprozess. Krönender Abschluss ist die Verkostung der Bier- oder Saftspezialitäten.
Winterklettersteig Hochfügen
Nervenkitzel in Hochfügen: Der Winterklettersteig führt bis auf 2.341 Meter über Drahtseile, Trittbügel und eine 28 Meter lange Seilbrücke.
AlbertAdler ErlebnisWeg
Ab der Ahornbahn führt der WinterWanderWeg zur AdlerBühne Ahorn. FalkenSteig, GreifenBrücke und das AdlerAuge sorgen für beeindruckende Ausblicke.
Die schönsten Berghütten
8er- Alm Hochfügen
Die neu umgebaute 8er- Alm in Hochfügen verbindet alpinen Charme mit modernem Design und kulinarischem Genuss. Stilvolles Ambiente, regionale Spezialitäten, kreative Pizzakreationen und eine großzügige, überdachte Sonnenterrasse mit Panoramablick machen die Alm direkt an der Piste zu einem besonderen Ort zum Genießen und Entspannen.
Kreuzjoch Alm
Gemütliche Hüttenatmosphäre, traumhafte Panoramablicke und regionaler Genuss machen diesen beliebten Treffpunkt in der Zillertal Arena besonders. Serviert werden hausgemachte Spezialitäten, kreative vegetarische Gerichte und Produkte aus eigener Landwirtschaft - direkt an der Piste.
Stieralm
Die Skihütte verbindet modernes Ambiente mit großzügigem Restaurantbereich und hochwertigem Genuss. Serviert werden „stierisch gute" Spezialitäten in bester Qualität, sorgfältig zubereitet und begleitet von einer feinen Weinauswahl. Ein besonderes Highlight ist das Bio-Rindfleisch aus eigener Anguszucht.
Tuxer Fernerhaus
Großzügige Restaurantbereiche, beeindruckendes Panorama und kulinarische Vielfalt machen diesen Ort am Hintertuxer Gletscher besonders. Von traditioneller Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten werden täglich frisch zubereitete Gerichte aus heimischen Produkten serviert - vom Selbstbedienungsrestaurant bis hin zum stilvollen Bedienungsbereich und der Panoramabar.
Die blaue Stunde
Wenn der Tag im Winter langsam erwacht oder in die Nacht übergeht, entfaltet sich im Zillertal die Magie der blauen Stunde. Der Himmel taucht die verschneite Bergwelt in tiefes Blau und verleiht Hängen, Hütten und Dörfern eine besondere Stimmung. Während Pistenraupen ihre nächtliche Arbeit beginnen, wird auch eine Winterwanderung oder Skitour in dieser ruhigen Atmosphäre zu einem besonderen Erlebnis. Die blaue Stunde steht für stille Schönheit, Entschleunigung und unvergessliche Wintermomente im Zillertal.
Kulinarik, die begeistert
Dabei ist das Zillertal nicht nur ein Garant für einen unvergesslichen Winterurlaub, sondern auch für regionale Gaumenfreuden auf höchstem Niveau. Neben einem außergewöhnlichen Kulinarik-Angebot am Berg und in den Skigebieten überzeugt das Tal mit prämierten Gourmetrestaurants und gelebter Tiroler Wirtshauskultur. Darüber hinaus geben kulinarische Schaubetriebe köstliche Einblicke in die lange Tradition der Zillertaler Esskultur. Denn das Zillertal beheimatet nicht nur urige Berghütten, traditionelle Gasthäuser und zeitgenössische Kulinarik der Spitzengastronomie sondern auch unikates wie gelebtes Handwerk. Das Herausragende ist wohl auch die kreative Vielfalt und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Vom Familienrestaurant mit Spielplatz bis zum romantischen Dinner vor imposanter Bergkulisse ist im Zillertal alles möglich. Kurz: Hier essen alle gut.
Top-EventsErlebe unvergessliche Top-Events im Zillertal – von spektakulären Sportveranstaltungen bis hin zu traditionellen Festen, die das Tal im Winter über zum Leben erwecken.
Zillertal Välley Rälley 2026/27
Eine Freestyle-Snowboard-Tour, die als Plattform für junge und aufstrebende Snowboarder aus ganz Europa dient.
Skifood Festival
Genuss trifft Skivergnügen: Beim zweitägigen Event verkosten Wintersportler Spezialitäten aus aller Welt. Traumhafte Pisten und kulinarische Genussstationen machen das Gipfeltreffen der Genüsse zu einem Event der Extraklasse.
Hintertuxer Gletscher Open-Air
Auf 2.100 Meter Seehöhe vor herrlicher Bergkulisse werden ausdrucksstarke Songs und altbekannte Hits zum Besten gegeben. Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos.
90's Days Zillertal Arena
Die Zillertal Arena wird zur Bühne der 90er Jahre. Special Guests, nostalgisches 90s-Feeling, Live-Bands und DJs sorgen mit den größten Hits für Stimmung auf und abseits der Pisten.
Snowbombing Festival in Mayrhofen
Internationale Clubsounds, spektakuläre Bühnen und perfekt präparierte Pisten verschmelzen bei Snowbombing zu einem einzigartigen Erlebnis in den Alpen. Live Acts, Festivalfeeling und Wintersport sorgen für unvergessliche Tage im Zillertal.
Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen
Eintauchen in die Wunder der Natur und einen sagenhaften Artenreichtum erleben - genau das kann man im Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen. Er erstreckt sich vom Bergsteigerdorf Ginzling bis zum Hochfeiler und nimmt mit 422 Quadratkilometern gut 40 Prozent der Fläche des Zillertals ein.
Dem Berg auf Tourenskiern begegnen, ganz im Einklang mit der Natur. Markierte Schutzzonen, präparierte Routen und das Wissen der Zillertaler Bergführer machen’s möglich.
Willi Seifert, Geschäftsführer des Naturparks: „Es geht um ein harmonisches Miteinander von Mensch und Natur. Wobei der Begriff Natur die Tierwelt genauso miteinschließt wie unsere Kulturlandschaft. Denn es gilt, Wildruhezonen, Aufforstungs- und Jungwuchsflächen zu schützen.“ Schilder im Naturpark weisen einen rücksichtsvollen Weg durch die Natur, die Routen sind markiert, aber nicht präpariert. Auch wer die Tour mit einem Bergführer plant, kann die herrliche Zillertaler Bergwelt naturschonend erfahren. Die Experten der Region kennen das Gelände und seine Besonderheiten und können Tourengeher an magische Orte führen, die für sie sonst unentdeckt blieben.
Ein besonderes Highlight ist die großzügige Ausstellungsfläche von 500 m², die über zwei Etagen reicht und sich den "verborgenen Schätzen widmet". Was erwartet dich noch: Ein attraktiver Naturgarten, ein Spiel- und Boulderbereich, eine großzügige Terrasse und vieles mehr.
Zillertal Tourismus
Gewerbegebiet Nord 1
6262 Schlitters
Telefon: +43 528 887 187