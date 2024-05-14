Skifahrerin in rosa Anzug auf präparierter Piste, Berghütte und schneebedeckte Gipfel im Hintergrund.
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Zillertal
Das fühlst du nur hier

Tiefverschneite Hänge, beeindruckende Alpenkulisse, kreative Kulinarik und grenzenlose Wintererlebnisse – im Zillertal werden Winterträume wahr.

Dank der Höhenlage auf bis zu 3.250 Metern und optimalen Pisten- und Schneeverhältnissen ist Skifahren im Zillertal bis weit in den April möglich. Mehr als 80 % der Pisten liegen auf über 1.700 Metern Seehöhe, der Hintertuxer Gletscher bietet sogar die längste Skisaison Österreichs.

Das Zillertal zählt zu den führenden Wintersportdestinationen der Alpen. Auf 546 Pistenkilometern finden Familien, Genießer und Sportler ideale Bedingungen – von breiten Familienstrecken und langen Talabfahrten bis zu Snowparks, Funlines und außergewöhnlichen Freeride-Routen. Abseits der Pisten sorgen Winterwanderungen, Langlauf und Rodelpartien für abwechslungsreiche Erlebnisse. Was alle vier Regionen verbindet, ist echte Tiroler Gastfreundschaft – am Berg und im Tal, bei Sonnenschein oder Schneefall.

Kulinarik, die begeistert

Das Zillertal steht nicht nur für Schneevergnügen, sondern auch für regionale Gaumenfreuden auf höchstem Niveau. Außergewöhnliche Kulinarik am Berg, prämierten Gourmetrestaurants und gelebte Tiroler Wirtshauskultur treffen auf kulinarische Schaubetriebe, die Einblicke in die lange Tradition der Zillertaler Esskultur geben. Von urigen Berghütten über Familienrestaurants bis zum romantischen Dinner vor imposanter Bergkulisse – hier essen alle gut.

Der Schlüssel zum Winterglück

Ein Ticket, unzählige Möglichkeiten: Der Zillertaler Superskipass ist die Eintrittskarte zu 546 Pistenkilometern und 180 Liftanlagen in den Skigebieten Spieljoch, Hochzillertal-Kaltenbach, Hochfügen, Zillertal Arena, Mayrhofner Bergbahnen – Mountopolis sowie der Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000. Gültig von Anfang Dezember bis Mitte April eröffnet er grenzenloses Skivergnügen im gesamten Zillertal.

Fakten der Region
Skigebiete4
Pistenkilometer546 km
Loipenkilometer113 km
Winterwanderwege460 km
Liftanlagen180
Skilehrer500
Skischulen25
Genusshütten80
Rodelbahnen15
Gesamtlänge Rodelbahnen48 km
davon beleuchtet28 km
Snow- und Funparks8
Erlebnisschwimmbäder2
Höchste PisteHintertuxer Gletscher 3.250 m
Anreise
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Familienurlaub
Kontakt

3 Dinge, die das Zillertal so besonders machen

Wo das Angebot grenzenlos ist

Von Carving-Pisten und Talabfahrten bis zu Winterwanderwegen, Rodelbahnen und Paragleiten: Im Zillertal findet jeder sein persönliches Winterhighlight.

Winterhighlights entdecken

Der Zillertaler Superskipass

Dein All-in-one-Ticket für 546 Pistenkilometer und 180 Lifte. Inklusive Skibusse & Öffis – so erlebst du grenzenlosen Pistenspaß im Zillertal.

All-in-one-Ticket für Pistenspass

Im Zillertal wird der Urlaub zum Genuss

Ob Haubenrestaurant, urige Hütte oder stylische Berggastronomie – im Zillertal trifft Regionalität auf höchste Qualität und kreative Küche.

Kulinarikhighlights entdecken
Unvergesslicher Winterurlaub

Top Bergerlebnisse

Das Zillertal bietet eine beeindruckende Vielfalt an Bergerlebnissen, die Wintersportfans und Naturfreunde gleichermaßen begeistern.

Hotel Empfehlungen

Central Hotel & Apart

Hotel & Apart Central / Central Hoamat in Fügen: Moderne Zimmer und Apartments, Tiroler Gastfreundschaft sowie Panorama-Sauna und -Pool ab Dezember 2026.

Zum Central Hotel & Apart

Huber's Boutiquehotel

HUBER's Boutiquehotel ist ein Refugium inmitten der Zillertaler Dreitausender – mit GREEN Spa, stilvollen Suiten und dem preisgekrönten Gourmetrestaurant KLE.

Zu Huber's Boutiquehotel

Hotel Schönruh

Gourmet, Genuss, Wellness & Relax im Naturhotel auf 1.300 m: Direkt an der Piste, ruhig und sonnig gelegen, verbindet das Hotel Erholung mit Winterspaß und bietet den perfekten Einstieg ins Skigebiet.

Zum Hotel Schönruh

das Alois

Das Alois-Gefühl im Winter: persönlich geführt, alpin-genussvoll und entspannt. Mit Panorama-Wellness und bester Lage im schneesicheren Tuxertal.

Zum das Alois

Top Familien-Highlights

KABOOM: Action und Freizeitspaß auf 3.200 m²

Erlebnissennerei Zillertal: Heumilch & Käse erleben

7 km Rodelspaß auf der längsten Rodelbahn im Zillertal

Hintertuxer Gletscher: Natur Eis Palast & Spannagelhöhle

Abseits der Piste

Inmitten traumhafter Natur, bieten Wanderungen, Langlauferlebnisse oder Schlittelfahrten Abwechslung. Am Berg und im Tal, ob bei Schneefall oder Sonnenschein: Wer bleibende Erinnerungen sammeln möchte, ist im Zillertal garantiert goldrichtig.

BrauKunstHaus in Zell am Ziller

Die Privatbrauerei Zillertal Bier bietet einen Einblick in den Brauprozess. Krönender Abschluss ist die Verkostung der Bier- oder Saftspezialitäten.

Bierkultur mit allen Sinnen erleben

Winterklettersteig Hochfügen

Nervenkitzel in Hochfügen: Der Winterklettersteig führt bis auf 2.341 Meter über Drahtseile, Trittbügel und eine 28 Meter lange Seilbrücke.

Winterklettersteig Hochfügen

AlbertAdler ErlebnisWeg

Ab der Ahornbahn führt der WinterWanderWeg zur AdlerBühne Ahorn. FalkenSteig, GreifenBrücke und das AdlerAuge sorgen für beeindruckende Ausblicke.

AlbertAdler ErlebnisWeg

Winterwanderweg Hochzillertal

Der Rundweg von der Bergstation Hochzillertal-Kaltenbach zur Hubertuskapelle lädt zu einer entspannten Winterwanderung mit herrlichem Panorama ein.

Winterwanderweg Hochzillertal
Empfehlungen für die Hütteneinkehr

Die schönsten Berghütten

  • 8er- Alm Hochfügen
    Die neu umgebaute 8er- Alm in Hochfügen verbindet alpinen Charme mit modernem Design und kulinarischem Genuss. Stilvolles Ambiente, regionale Spezialitäten, kreative Pizzakreationen und eine großzügige, überdachte Sonnenterrasse mit Panoramablick machen die Alm direkt an der Piste zu einem besonderen Ort zum Genießen und Entspannen.

  • Kreuzjoch Alm
    Gemütliche Hüttenatmosphäre, traumhafte Panoramablicke und regionaler Genuss machen diesen beliebten Treffpunkt in der Zillertal Arena besonders. Serviert werden hausgemachte Spezialitäten, kreative vegetarische Gerichte und Produkte aus eigener Landwirtschaft - direkt an der Piste.

  • Stieralm
    Die Skihütte verbindet modernes Ambiente mit großzügigem Restaurantbereich und hochwertigem Genuss. Serviert werden „stierisch gute" Spezialitäten in bester Qualität, sorgfältig zubereitet und begleitet von einer feinen Weinauswahl. Ein besonderes Highlight ist das Bio-Rindfleisch aus eigener Anguszucht.

  • Tuxer Fernerhaus
    Großzügige Restaurantbereiche, beeindruckendes Panorama und kulinarische Vielfalt machen diesen Ort am Hintertuxer Gletscher besonders. Von traditioneller Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten werden täglich frisch zubereitete Gerichte aus heimischen Produkten serviert - vom Selbstbedienungsrestaurant bis hin zum stilvollen Bedienungsbereich und der Panoramabar.

Weitere kulinarische Tipps
Geheimtipp im Zillertal

Die blaue Stunde

Wenn der Tag im Winter langsam erwacht oder in die Nacht übergeht, entfaltet sich im Zillertal die Magie der blauen Stunde. Der Himmel taucht die verschneite Bergwelt in tiefes Blau und verleiht Hängen, Hütten und Dörfern eine besondere Stimmung. Während Pistenraupen ihre nächtliche Arbeit beginnen, wird auch eine Winterwanderung oder Skitour in dieser ruhigen Atmosphäre zu einem besonderen Erlebnis. Die blaue Stunde steht für stille Schönheit, Entschleunigung und unvergessliche Wintermomente im Zillertal.

Gaumenfreuden auf höchstem Niveau

Kulinarik, die begeistert

Dabei ist das Zillertal nicht nur ein Garant für einen unvergesslichen Winterurlaub, sondern auch für regionale Gaumenfreuden auf höchstem Niveau. Neben einem außergewöhnlichen Kulinarik-Angebot am Berg und in den Skigebieten überzeugt das Tal mit prämierten Gourmetrestaurants und gelebter Tiroler Wirtshauskultur. Darüber hinaus geben kulinarische Schaubetriebe köstliche Einblicke in die lange Tradition der Zillertaler Esskultur. Denn das Zillertal beheimatet nicht nur urige Berghütten, traditionelle Gasthäuser und zeitgenössische Kulinarik der Spitzengastronomie sondern auch unikates wie gelebtes Handwerk. Das Herausragende ist wohl auch die kreative Vielfalt und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Vom Familienrestaurant mit Spielplatz bis zum romantischen Dinner vor imposanter Bergkulisse ist im Zillertal alles möglich. Kurz: Hier essen alle gut.

Weitere kulinarische Tipps

Top-Events

Erlebe unvergessliche Top-Events im Zillertal – von spektakulären Sportveranstaltungen bis hin zu traditionellen Festen, die das Tal im Winter über zum Leben erwecken.

Zillertal Välley Rälley 2026/27

19.12.2026 – 25.4.2027
Zillertaler Snowparks

Eine Freestyle-Snowboard-Tour, die als Plattform für junge und aufstrebende Snowboarder aus ganz Europa dient.

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Skifood Festival

12.12.2026 – 13.12.2026
Skiregion Hochzillertal Kaltenbach & Spieljoch

Genuss trifft Skivergnügen: Beim zweitägigen Event verkosten Wintersportler Spezialitäten aus aller Welt. Traumhafte Pisten und kulinarische Genussstationen machen das Gipfeltreffen der Genüsse zu einem Event der Extraklasse.

Mehr Informationen

Hintertuxer Gletscher Open-Air

19.03.2027
Hintertuxer Gletscher

Auf 2.100 Meter Seehöhe vor herrlicher Bergkulisse werden ausdrucksstarke Songs und altbekannte Hits zum Besten gegeben. Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos.

Mehr Informationen

90's Days Zillertal Arena

19.3.2027 – 21.3.2027
Zillertal Arena

Die Zillertal Arena wird zur Bühne der 90er Jahre. Special Guests, nostalgisches 90s-Feeling, Live-Bands und DJs sorgen mit den größten Hits für Stimmung auf und abseits der Pisten.

Mehr Informationen

Snowbombing Festival in Mayrhofen

5.4.2027 – 10.4.2027
Mayrhofen

Internationale Clubsounds, spektakuläre Bühnen und perfekt präparierte Pisten verschmelzen bei Snowbombing zu einem einzigartigen Erlebnis in den Alpen. Live Acts, Festivalfeeling und Wintersport sorgen für unvergessliche Tage im Zillertal.

Mehr Informationen

Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen

Eintauchen in die Wunder der Natur und einen sagenhaften Artenreichtum erleben - genau das kann man im Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen. Er erstreckt sich vom Bergsteigerdorf Ginzling bis zum Hochfeiler und nimmt mit 422 Quadratkilometern gut 40 Prozent der Fläche des Zillertals ein.

Dem Berg auf Tourenskiern begegnen, ganz im Einklang mit der Natur. Markierte Schutzzonen, präparierte Routen und das Wissen der Zillertaler Bergführer machen’s möglich. 

Willi Seifert, Geschäftsführer des Naturparks: „Es geht um ein harmonisches Miteinander von Mensch und Natur. Wobei der Begriff Natur die Tierwelt genauso miteinschließt wie unsere Kulturlandschaft. Denn es gilt, Wildruhezonen, Aufforstungs- und Jungwuchsflächen zu schützen.“ Schilder im Naturpark weisen einen rücksichtsvollen Weg durch die Natur, die Routen sind markiert, aber nicht präpariert. Auch wer die Tour mit einem Bergführer plant, kann die herrliche Zillertaler Bergwelt naturschonend erfahren. Die Experten der Region kennen das Gelände und seine Besonderheiten und können Tourengeher an magische Orte führen, die für sie sonst unentdeckt blieben.

Ein besonderes Highlight ist die großzügige Ausstellungsfläche von 500 m², die über zwei Etagen reicht und sich den "verborgenen Schätzen widmet". Was erwartet dich noch: Ein attraktiver Naturgarten, ein Spiel- und Boulderbereich, eine großzügige Terrasse und vieles mehr.

Kontakt
Zum Winterurlaub in Österreich

Zillertal Tourismus

Gewerbegebiet Nord 1

6262 Schlitters

Telefon: +43 528 887 187

info@zillertal.at
www.zillertal.at
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