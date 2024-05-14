Die schönsten Chalets und Almhüttendörfer
In den Chalets und Hütten Österreichs trifft moderne Gemütlichkeit auf die raue Schönheit der Alpen. Umgeben von majestätischen Gipfeln und tiefen Wäldern fühlt sich jeder Moment wie eine Rückkehr zur Natur an. Morgens weckt einen das sanfte Licht, das durch die Fenster flutet, während der Duft von frischem Holz den Raum erfüllt. Der Tag beginnt mit frischer Bergluft und endet vor einem knisternden Kaminfeuer.
Hier erlebt man nicht nur Ruhe und Erholung, sondern auch unvergleichliche Abenteuer – sei es auf schneebedeckten Pisten, beim Wandern durch blühende Almwiesen oder in luxuriösen Spa-Oasen, die das Chalet-Erlebnis unvergesslich machen.
Kärnten
Region Lavanttal
Brandlalm
Beim Bau des Chalet-Dorfs wurde besonders großer Wert auf natürliche und hochwertige Materialien gelegt. So auch in der Wohnküche und der Panorama-Terrasse mit Whirlpool.
Almdorf Weinebene
21 Almhütten, modern und komfortabel ausgestattet mit eigener Sauna, überdachter Terrasse und Skiraum.
Region Bad Kleinkirchheim
Feriendorf Kirchleitn
44 nachgebildete Bauernhäuser auf 1.350 Meter Seehöhe, teilweise mit Blocksauna und kleinem Wellnessbereich.
Trattlers Hof-Chalets
Die 14 Chalets befinden sich in zentraler Lage, direkt an der Skipiste und an den Wander- & Bikewegen im Kärntner Ski- & Thermenkurort Bad Kleinkirchheim.
Katschberg Lodge
Die sieben Lodges auf 1.650 m befinden sich direkt an der Piste bzw. mitten im Wandergebiet. Sie bieten viel Platz und hohen Wohnkomfort inkl. privatem Wellnessbereich.
Almhüttendorf im Mountain-Resort Feuerberg
14 Häuser für zwei bis sechs Personen, alle verbunden mit dem Wellnessbereich des benachbarten Hotels.
Hideaway Eggerfeld
Die Unterkünfte im Hideaway Eggerfeld bieten für jeden Geschmack das passende Ambiente: Von komfortablen Apartments im Grand Chalet über die gemütliche Romantikhütte bis zu den familienfreundlichen Chalets am Bachl. Die Lage punktet besonders: Nur 1,8 Kilometer trennen die Ferienanlage vom Gletscherexpress zum Mölltaler Gletscher.
Oberösterreich
Dormio Resort Obertraun
75 luxuriöse Chalets und 16 Villen mit Top-Einrichtung und in Top-Lage am Hallstättersee.
INNs HOLZ Hüttendorf Böhmerwald
Ein Hüttendorf im Böhmerwald, bestehend aus 11 Chalets, alle mit Sauna. Neben Holz und Lehmputz wurde viel Loden und Leinen für die Einrichtung verwendet.
Almresort Baumschlagerberg
Vier Hütten auf 1.020 Meter Seehöhe, mit großartiger Aussicht, Kachelofen, Balkon oder Terrasse. Frühstück und Halbpension auf Wunsch im nahegelegenen Almgasthof.
Arcona Triforêt Alpinresort
Stilvoll eingerichtete Chalets mit exklusiver Ausstattung in der Region Pyhrn-Priel. Top: Das außergewöhnliche Komfortniveau mit Wellness.
Steiermark
Region Schladming-Dachstein
Almwelt Austria
22 Almhütten auf 1.200 Meter Seehöhe und ein Dorfrestaurant. Besondere Attraktion: das Panorama-Spa auf zwei Etagen.
Hüttendorf Galsterbergalm Pruggern
13 luxuriös ausgestattete Hütten direkt an Wanderweg, Piste und Nachtrodelbahn gelegen.
Hüttendorf Dachsteinblick
Vier große, komfortable Häuser für bis zu 24 Personen und 12 luxuriöse Hütten, in denen bis zu zehn Personen gemütlich Platz finden.
Alpine Lodge Schladming-Dachstein
Hütten und Lodges in elegantem, rustikalem Stil. Alpines Wohnen auf höchstem Niveau.
AIpenchalet Reiteralm
Auf ca. 1.180 Meter Seehöhe direkt an der Piste. Die 120 Quadratmeter großen AIpenchalets sind mit Sauna und Innenwhirlpool ausgestattet.
Region Murtal
FerienPark Kreischberg
Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser – die 74 gemütlichen Wohneinheiten des FerienPark Kreischberg sind im modernen Holzbaustil errichtet. Wellnessbereich und Restaurant garantieren Entspannung und kulinarischen Genuss.
Alpenpark Turracher Höhe
Die 49 frei stehende Chalets des Alpenpark Turracher Höhe sind für bis zu 16 Personen geeignet – jedes verfügt über eine eigene Wellnesszone mit Sauna und Whirlpool.
Tauern Hütt'n in Hohentauern
Skifahren oder wandern? Für beides sind die Tauern Hütt'n in Hohentauern idealer Ausgangspunkt. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch eine Langlaufloipe.
Region Hoch- und Südsteiermark
Chaletdorf Four Elements
Ein Chaletdorf mit Design und Abgeschiedenheit nahe der Gesäuseberge und dem Gebirgsfluss Salza. Ein luxuriöser Wellnessbereich sorgt für Entspannung.
Thombauer-Hube
Chaletdorf mit Stil, Charme und edlem Design sowie luxuriösem Spa- und Wellnessbereich.
Hüttendorf Präbichl
10 gemütliche und komfortable Selbstversorgerhütten bieten Komfort und Gemütlichkeit. Dazu zählt auch das Frühstücksservice.
Luxgut – Alpine Luxury Chalets
Die zwei Ferienhäuser des Luxguts in St. Stefan bieten Ruhe und Alleinlage auf 1.000 m Seehöhe. Privates Spa mit Whirlpool oder Infinity Pool auf der Terrasse, Sauna und Schwimmteich inklusive.
Chalet Hotel Montestyria
Eine Kombination aus Privatsphäre und stilvollem Hotelambiente, mitten in der Natur. Sechs detailverliebt eingerichtete Premium-Chalets sowie zwei Panorama-Suiten laden dazu ein, den Alltag weit hinter sich zu lassen.
Chalet Stuhleckblick
Die 57 m² großen Chalets bieten Platz für vier Personen und sind vollständig für Selbstversorger:innen eingerichtet. Ein privater Garten mit Fasssauna lädt zum Entspannen ein. Auf 800 Metern Höhe gelegen, können Gäste die frische Bergluft genießen. Ein Brötchenservice ist auf Anfrage verfügbar.
Region Ausseerland
Hüttendorf Hagan Lodge
Das charmante Hüttendorf Hagan Lodge im steirischen Salzkammergut verfügt über komfortable Ferienwohnungen, teils mit Privatsauna. Kulinarisch verwöhnt das Restaurant AlpenStub’n und auf Wunsch das AlpenPark-Frühstücksservice.
Mondi Chalets
Das Chalet-Dorf im MONDI Resort am Grundlsee liegt auf einer kleinen Anhöhe zwischen Bergen und Grundlsee im steirischen Salzkammergut. Die Chalets für bis zu sechs Personen verfügen teilweise über einen Private-Spa mit Sauna und einen Hot-Tub auf der Terrasse sowie einem Kamin im Wohnbereich – besonderer Hüttencharme inklusive.
SalzburgerLand
Region Lungau
Alpenchalets Weissenbacher
Hüttenchalets mit Wintergärten und traumhaftem Blick über das Land. Alle Häuser sind mit Sauna ausgestattet.
St. Martins Chalets
Zehn gemütliche Chalets mit Kaminöfen und Stau- und Trockenräumen für die Sportausrüstung. Obertauern, Fanningberg, Katschberg-Aineck und Grosseck-Speiereck liegen in angenehmer Reichweite.
Hüttendorf Schlögelberger
Sieben geschmackvoll eingerichtete Holzblockhütten auf 1.300 Meter Seehöhe mit Sauna und Infrarotkabine.
Region Dachstein-West
Alpendorf Dachstein-West
100 frei stehende Ferienhäuser vor der Kulisse der Salzburger Dolomiten. Direkt an der Piste und nur 70 Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt.
Luxuslodge Annaberg
Unmittelbar an der Skipiste: drei Chalets mit Kamin, eigenem Wellnessbereich mit Hot Pot und Sauna. Jedes Haus besitzt auch einen Skiraum.
Region Hochkönig
Hochkeil Lodge
Ein Urlaub in den fünf Luxusvillen bietet Entspannung, Komfort und Gemütlichkeit.
Hüttendorf Maria Alm
20 kanadische Blockhütten auf 1.000 Meter Seehöhe mit Kaminofen, Sauna und Infrarotkabine.
Luxus-Chalets Proneben Gut
Gemütliche Bauernhäuser mit 130 Quadratmeter Wohnfläche auf zwei Ebenen mit Kaminofen und Sauna.
Region Zell am See – Kaprun
Dorfchalet Kaprun
Komfortable Ferienhäuser und Chalet-Appartements mit fantastischem Ausblick auf die umliegende Bergwelt. Das Ortszentrum ist zu Fuß erreichbar.
Chalet & Apartment AreitXpress Zell am See
In den Chalets und Apartments finden Skifahrer:innen, Wanderer:innen und Erholungssuchende ein luxuriöses Hideaway inmitten der Region Zell am See-Kaprun. Die Talstation der AreitXpress/Schmittenhöhe ist innerhalb weniger Minuten bequem zu erreichen.
Region Saalfelden-Leogang
Puradies
Vierzehn Hütten auf dem sonnigsten Hügel Leogangs. Jede von ihnen ist ausgestattet mit Sauna, Infrarotkabine und Dampfduschen. Unweit der Hütte wartet auch ein Skilift.
Bergdorf Priesteregg
16 Hütten auf einem Hochplateau oberhalb von Leogang. Sauna, offener Kamin und eine frei stehende Wellness-Badewanne gehören zur Ausstattung.
Region Flachau
Chalets Almlust
Exklusiv-traditionelle und komfortable Apartments, kombiniert mit Schwimmteich, Hochseilgarten, Adventurecenter und Skischule.
Almdorf Flachau & Promi Alm Flachau
Fünf Luxus-Hütten und -Chalets für zwei bis 13 Personen mit herrlichem Panoramablick, privater Sauna und Kaminofen Ski-in/Ski-out. In Gehnähe zum Ortszentrum.
Region Großarltal
Feriendorf Holzlebn
Ferienhütten für bis zu 14 Personen direkt an der Piste. Komfortabel ausgestattet mit Kaminofen, Sauna, Dampfbad und teilweise Außenbadewanne. Großer Wellnessbereich im Haupthaus.
Tauernchalets
Luxuriös-rustikal ausgestattete Chalets für zwei bis 10 Personen mit Kaminofen.
Region Tennengau
Käth & Nanei
Ein historisches Bauernhaus wurde als urig-modernes Chalet neu interpretiert.
Region Pongau
Bergdorf Prechtlgut
Private Chalets mit dem Motto „Urlaub wie damals – mit dem Luxus von Heute".
Tirol
Region Tannheimer Tal
Gränobel Chalets
Gleich beim Aufwachen offenbart sich dank bodentiefer Fenster ein beeindruckendes Panorama auf die Tannheimer Bergwelt. Die traditionelle Bauweise der Gränobel Chalets aus Holz, Stein und Lehmputz sorgt für eine wohltuende Wohnatmosphäre.
LA SOA Chalets & Eventlodge
Alle Chalets sind mit eigener Sauna ausgestattet. Die Eventlodge eignet sich auch für Tagungen und Hochzeiten.
Chalet Grand Flüh
Exklusive Chalets mit Spa und Hot Pot. Privatkoch/köchin, Wellness-Packages, Einkaufsservice und Frühstückskorb gesondert buchbar.
Region Tiroler Zugspitzarena
Chalet-Resort La Posch
Die 16 Chalets, eingebettet in einem idyllischen Dorf, bieten die perfekte Kombination aus luxuriöser Wohlfühloase und alpinem Lifestyle.
Region St. Anton am Arlberg
Galzig-Lodge
Im Ortszentrum von St. Anton und gleich neben der Galzigbahn liegt die Galzig-Lodge. Toplage und hochexklusiver Service!
Region Ötztal
Grünwald-Resort
Fünf exklusive Ferienhäuser, alle mit Whirlpool und Sauna. Direkt an der Skipiste gelegen.
feelfree Natur & Aktiv Resort Ötztal
Hotel Resort mit Apartments, Chalets und Zimmern direkt an der Ötztaler Ache mit Ausblick auf die Ötztaler und Stubaitaler Alpen.
Region Zillertal
ZillerSeasons – Hochleger-Chalets
Vier ehemalige Almhütten wurden zu exklusiven Chalets umgebaut. Auf Wunsch kann ein:e private:r Köchin/Koch engagiert werden.
Alpendorf Anno Dazumal
Alpines Chaletdorf, klein, gemütlich, hochwertig. Mit Weinkeller.
Chalets und Apartments Wachterhof
Vier Chalets im traditionellen Tiroler Landhausstil.
Wedelhütte
Zehn luxuriöse Juniorsuiten auf 2.350 Meter Seehöhe mitten im Skigebiet Hochfügen-Hochzillertal.
Ferienhütten Tirol
Fünf Hütten am Schwendberg im Zillertal. Mit traditioneller Gemütlichkeit mit zeitgemäßem Komfort.
Kristallhütte
Alpines Luxus-Chalet auf 2.147 Meter Seehöhe.
Region Wilder Kaiser
Chalets am Leitenhof
Chalets-Hotel mit Tiroler Gemütlichkeit und modernstem Komfort.
Bergchalet Hüttlingmoos
Neu renovierte, luxuriös ausgestattete Berghütte für Tagungen und Feiern. Köchin/Köchin und Butler stehen bereit.
Region Alpbachtal
Hygna Chalets
Die elf Chalets befinden sich in ruhiger Lage im Alpbachtal.
Region Seefeld
Chalet & Apartment Alpina Seefeld
Moderne Ferienwohnungen mit wunderschönem Ausblick auf die Tiroler Bergwelt. Einen besonderen Luxus bieten die Apartments mit eigener Sauna oder Infrarotkabine.
Chaletdorf Im Weidach
Die fünf Chalets verfügen über riesige Panoramafenster mit Ausblick auf das Leutaschtal und bieten Ruhesuchenden ein alpines Urlaubserlebnis.
Region Osttirol
Tillga Glück
Das Chaletdorf ist der ideale Rückzugsort auf 1.450 Meter und Ausgangspunkt für Urlaubserlebnisse im Sommer als auch Winter.
Chalet-Refugium Tilliach
Ursprüngliches, 250 Jahre altes Osttiroler Bauernhaus, luxuriös ausgestattet.
Chaletdorf Gradonna
42 Chalets mit eigenem Spa-Bereich und Skipassservice.
Region Kitzbüheler Alpen
Almchalets Oberlaiming
14 Apartments mit Panoramablick auf die Tiroler Bergwelt.
Mariasteinerhof
4-Sterne-Hotel und Luxus-Chalets umgeben von Bergen, Wäldern und Wiesen.
Vorarlberg
Region Brandnertal
Waldchalets Brandnertal
Heimelige Atmosphäre, tollen Ausblick und viel Platz bieten die insgesamt fünf Chalets, die auch perfekter Ausgangspunkt für das Ski- und Wandergebiet Brandnertal sind.
Casalpin Chalets
12 Chalets in modernem Holzdesign, gemütlich und hochwertig ausgestattet.
Region Bregenzerwald
Feriendorf Walserland
12 Ferienhäuser aus Holz und sechs luxuriöse Ferienwohnungen in Blockhäusern mit Einrichtungen aus ausschließlich natürlichen Materialien.
Alps Villa – Chalets in Mellau
Luxusapartments in Alpenromantik in originalen Bregenzerwald-Häusern.
Region Arlberg
Hotel Bentleys House
Vier Chalets aus Naturstein und Holz mit Fünf-Sterne-Komfort.
Circle-Chalets Arlberg
Drei Chalets verbinden luxuriöses Wohnen mit professionellem Service. Nach Wunsch mit Köchin/Koch, Chauffeur:in und Butler.
Lech Lodge
Die zwei privaten Luxuschalets der Lech Lodge, können auch gemeinsam gemietet werden. Mit kostenlosem Personal Assistant.
Hotel & Chalet Aurelio
Luxus und Komfort in unterschiedlich eingerichteten Zimmern und Suiten.
Chalet N Oberlech
Luxuriöses Chalet im Herzen der Alpen. Den Gästen des Chalet N Oberlech stehen Shuttle- und Concierge-Service, Security-Personal, Ski-Lehrer:in, Personal-Trainer:in, Massage- und Beauty-Expert:innen zur Verfügung.
Aadla – Walser-Chalets
Sieben Chalets mit viel Holz und Naturstein gebaut und privater Außensauna.
Region Montafon
Berghäuser Montafon
Die sechs Berghäuser können als Selbstversorgerhütten oder mit Kulinarik-Paket des Montafoner Hofs gebucht werden.
Almdorf Garfrescha
Die 20 gemütliche Maisäß- und Ferienhäuser des Almdorf Garfrescha liegen neben der Garfreschabahn.