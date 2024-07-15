Vorzüglich essen in den Top-Restaurants und Gasthäusern in der Steiermark: Erlebt Gaumenfreuden auf hohem Niveau!

So viel Gutes kommt von den steirischen Feldern, Wäldern und Seen

Auf so viele Arten lassen sich die Schätze der Region veredeln, kombinieren, interpretieren und verwandeln. Von Meister:innen des kulinarischen Fachs, die in den zahlreichen Haubenlokalen und Top-Restaurants mit ganz eigenen Handschriften und Blick über den Tellerrand zu verzaubern wissen. Pure Poesie!

Das „grüne Herz Österreichs“ hat den höchsten Waldanteil des Landes, ist aber auch wunderbar gebirgig und bringt Naturliebhaber:innen mit zahlreichen Seen, Gärten und Weinbergen ins Staunen. Die landschaftliche Vielfalt ist so bemerkenswert wie die Kulinarik, die sich unter anderem an zauberhaften Orten am Wasser oder mitten im Grünen niedergelassen hat.

Steirisches Backhendl, Käferbohnensalat mit Kürbiskernöl und Forelle mit Polentakruste sind nur einige der steirischen Wirtshausklassiker, die euch in den Gasthäusern des Bundeslands erwarten. Traditionelle Hausmannskost auf höchstem Niveau, die oft mit Neuem kombiniert wird. Und stets mit großer Herzlichkeit serviert wird – denn auch dafür ist die Steiermark bekannt.