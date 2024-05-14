Tirol

Luxus und Komfort mit Hund

Gradonna****s Mountain Resort in Osttirol

Das Gradonna****s Mountain Resort , ein autofreies Resort, bietet Hunden maximalen Auslauf in einer traumhaften Landschaft. Im 4-Sterne-Superior-Hotel und den Luxus-Chalets in Kals am Großglockner warten zahlreiche Annehmlichkeiten auf Vierbeiner, darunter Leckerlis, Fressnapf und eine Hunde-Reisebox mit flauschigem Handtuch.

Hotel Klosterbräu***** in Seefeld in Tirol

Im Hotel Klosterbräu erwartet Hunde ein eigener Restaurant- und separater Frühstücksbereich. Bei Ankunft finden die vierbeinigen Gäste im Zimmer einen Hundenapf und eine kuschelige Schlafgelegenheit in passender Größe vor, zusammen mit einem Hundehandtuch zum Abtrocknen. Für sportliche Hunde gibt es einen Agility-Trainingsplatz. Ein Tierarzt oder eine Tierärztin ist in der Nähe, und Wanderwege mit Auslaufmöglichkeiten sowie eine Bademöglichkeit für Hunde am nahegelegenen Wildsee runden das Angebot ab.

Aktivurlaub für Hunde und Besitzer:innen

Hotel Riederhof**** im Tiroler Oberland

Das Hotel Riederhof in Ried im Oberinntal ist speziell auf vierbeinige Gäste ausgerichtet und bietet zahlreiche Vorteile für Hunde: ein Gassigeh-Service, eine 1.000 m² große Hundespielwiese mit Schwimmteich, einen Hundefriseur, eine Hundeputzstation, geführte Wanderungen und eine mobile Hundeschule. Im Zimmer stehen Hundedecke, Fressnapf sowie Überwürfe für Bett und Couch bereit. Hunde dürfen allein im Zimmer bleiben oder ihre Besitzer:innen ins Restaurant begleiten.

Hotel Lärchenhof****S in Seefeld in Tirol

Das Hotel Lärchenhof auf dem Seefelder Hochplateau ist ein hundefreundliches Natur- und Spa-Hotel, in dem Vierbeiner mit Begrüßungsleckerli, Fress- und Wassernapf sowie einem Schlafplatz im Zimmer empfangen werden. Das Hotelgelände bietet viel Platz für Auslauf, und direkt vor der Haustür beginnen Spazier- und Wanderwege, die zur gemeinsamen Erkundung der Region einladen. Die Hundeloipen der Olympiaregion Seefeld ermöglichen ein unbeschwertes Langlaufvergnügen für Mensch und Hund.

Wellness und Entspannung für Vierbeiner

Hotel Magdalena**** im Zillertal

Das Hotel Magdalena , ein hundefreundliches Wellnesshotel in Ried im Zillertal, erhebt keine Extrakosten für Hunde und bietet zahlreiche Inklusiv-Leistungen wie ein eigenes Hundebett und einen Fressnapf im Zimmer. Hunde und ihre Besitzer:innen genießen die Leseecke mit Literatur rund um den Hund und den Service eines mobilen Hundefriseurs. Zudem gibt es einen Schwimmteich für Hunde, Gassiwege direkt vor der Tür, einen Hundespielplatz und einen Hundewaschraum.

Panoramahotel Inntalerhof**** in Seefeld in Tirol

Im Panoramahotel Inntalerhof in Mösern bei Seefeld werden Vierbeiner mit großer Herzlichkeit empfangen. Um Herrchen und Frauchen einen stressfreien Urlaub zu ermöglichen, bietet das Hotel eine Reihe von Annehmlichkeiten für Hunde: Begrüßungsleckerli im Zimmer, eine Wasserstelle im Eingangsbereich, Hundehandtücher an den Eingängen und ein Paket Gassisäckchen. Zudem werden Trainingsstunden und -programme in Zusammenarbeit mit dem geprüften Tiercoach Peter Oberhollenzer angeboten. Das Hotel ist ein “Pfotencheck-geprüfter“ Betrieb mit fünf Pfoten.

Familiäre Gastfreundschaft mit Hund

Hotel Johanna mitten im Ötztal

Im Hotel Johanna im Ötztal fühlen sich Herrchen, Frauchen und Hund gleichermaßen wohl. Im familiär geführten Betrieb in in Umhausen im Ötztal sind Hunde nicht nur geduldet, sondern herzlich willkommen, was den Aufenthalt für alle besonders angenehm macht.

Romantikhotel Böglerhof**** in Alpbach

Im Romantikhotel Böglerhof werden Hunde bei ihrer Ankunft mit einem Willkommensset begrüßt, das einen kuscheligen Hundekorb, Leckerli, Wasser- und Fressnapf, ein Hundehandtuch, eine Infobroschüre für Hundebesitzer in Alpbach und Gassisackerl enthält. Das Rezeptionsteam gibt gerne Tipps zu interessanten Gassi-Spazierwegen, einschließlich eines eigenen Hundewegs.

Naturerlebnis am Wasser

Alpenhotel Kitzbühel

Das Alpenhotel Kitzbühel liegt direkt am Ufer des Schwarzsees und bietet Hundebesitzer:innen und ihren Vierbeinern erholsame Urlaubstage inmitten der Natur, umgeben von zahlreichen Spazierwegen, die zu gemeinsamen Entdeckungstouren einladen.

Hotel Natürlich in Fiss