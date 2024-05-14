Camping und Glamping
Urlaub im Zelt, mit Van oder in einer stylischen Lodge
Einleitung
Aufwachen unter alten Baumriesen, barfuß durchs Gras zum Wohnwagen, der erste Blick fällt auf den stillen, glitzernden See. Aus der Ferne klingt Vogelgezwitscher, ein freundliches „Guten Morgen“ vom Nachbarplatz. Der Kaffee dampft, die Zeit scheint langsamer zu vergehen. Kein Termindruck, keine Hektik – so fühlt sich Camping in Österreich an.
Camping macht glücklich. Es entspannt, entschleunigt und tut einfach gut. Zahlreiche Studien zeigen: Camping wirkt positiv auf die Gesundheit. Kein Wunder – die Natur wirkt wie Balsam für Körper und Seele. Frische Luft, Sonnenstrahlen und Bewegung stärken das Immunsystem. Die innere Uhr findet im natürlichen Rhythmus zu neuer Balance, der Schlaf wird tiefer, der Geist ruhiger.
Auch das Miteinander kommt nicht zu kurz: Auf dem Campingplatz entstehen Gespräche und Begegnungen, die bereichern. Und weil hier niemand etwas muss, sondern einfach nur sein darf, entsteht ein Gefühl von Freiheit, das lange nachwirkt.
Camping-und Glamping-Regionen in ÖsterreichBeim Camping- und Glamping kommt man der Natur besonders nahe. Es ist eine Freude, zwischen Bergen und Seen zu wählen. Sommer oder Winter? Stellplätze und naturnahe Unterkünfte gibt es in allen Urlaubsregionen und zu jeder Jahreszeit.
Zwischen Bergen und Seen
Zwischen den Krimmler Wasserfällen im Salzburger Pinzgau bis zu den erfrischenden Badeseen des Salzburger Seenlandes liegen über 70 Campingplätze.
In der Waldregion
Auf mehr als 100 Campingplätzen genießen Urlauber:innen hier die Verbindung zur Natur. Viele Stellplätze liegen in unmittelbarer Nähe zu einer der Thermen.
Im sonnigen Süden
Zur Auswahl stehen über 16.000 Stellplätze mit einem reichen Sortiment an modernen Mobilheimen, außergewöhnlichen Holz-Chalets, Ferienwohnungen und Mietcaravans.
Inmitten der Bergriesen
Neben kleinen, ursprünglichen Anlagen wartet Tirol auch mit großen Plätzen auf, die mit Wellness-, Sport- und Familienangeboten punkten.
Mit traumhaften Bergpanorama
Dank der kurzen Entfernungen in Vorarlberg lassen sich beim Campen Wassersport, Bergfreuden und Naturerlebnis überall gut verbinden.
Unter den Sternen
Über 90 Camping-Anlagen stehen zur Verfügung. Ob mit dem Zelt, mit dem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil – hier findet jede:r sein Plätzchen.
In den Voralpen
Auf über 50 Campingplätzen finden alle Camper:innen den richtigen Platz. Viele Anlagen werden ökologisch nachhaltig, umweltgerecht und sozial verträglich betrieben.
Am See und in der Steppe
Mit dem Zelt oder Wohnwagen mittendrin in der weitläufigen pannonischen Landschaft: Vom Welterbe Neusiedler See-Seewinkel bis zu den sanften Hügeln des Südburgenlandes.
Mit Van und Zelt: Die schönsten CampingplätzeDie klare Luft, das sanfte Plätschern der Wellen des Sees und der Blick auf die Berge schaffen eine tiefe Verbundenheit mit der Natur. Jeder Moment lädt ein, die Stille und Schönheit des Tages voll zu genießen.
Am Reintaler See
Die familiär geführte Ferienanlage verfügt über Stellplätze direkt am Seeufer und am Waldrand, Appartements, Bungalows sowie Panorama Chalets.
Am Ossiacher See
Direkt am Südufer gelegen, malerisch eingebettet zwischen der Gerlitzen Alpe und den Ossiacher Tauern. Ausgestattet mit Stellplätzen, Mobilheimen und Ferienhäusern.
Am Neusiedler See
Der Campingplatz ist direkt am Wasser gelegen. Die komfortablen Mobilheime aus Holz, Stellplätze für Wohnmobile und Zelte sind ideal für eine schöne Zeit in der Natur.
Am Wolfgangsee
Zum Angebot gehören ein barrierefreier Bereich, private Mietbäder, Fitnessstudio, sowie zwei Restaurants. Top für Kids: der große Erlebnisspielplatz.
Im Murtal
Großzügige Stellplätze am Naturteich, regionale Kulinarik, Mur-Radweg, Wanderrouten, Hundebereich – das ist Campinggenuss im Murtal.
Am Achensee
Der terrassierte Ganzjahresplatz liegt direkt am See in einem idyllischen Mischwald – jeder Stellplatz hat einen traumhaften Blick auf das Wasser und die Berge.
Am Großglockner
Ganzjährig naturnah campen im Nationalpark Hohe Tauern – mit ruhiger Lage, Blick auf den Großglockner und vielen Startpunkten für Sommer- und Wintertouren.
Infos und Tipps vom österreichischen CampingclubHier findet ihr wichtige Infos zu den Stell- und Campingplätzen in Österreich – allgemein sowie themenspezifisch.
Ihr wollt in Österreich nachhaltig campen? Das österreichische Umweltsiegel zeichnet Campingplätze mit besonders umweltfreundlicher Ausstattung aus.
Glamping: Wenns ein bisschen mehr sein sollWer auf Komfort nicht verzichten möchte und einen Hauch von Luxus in Ausstattung und Location schätzt, den begeistert der Mix aus „Glamour“ und „Camping“: Glamping ist die perfekte Kombination aus Outdoor-Living und glamouröser Behaglichkeit.
Glamping für jeden Geschmack
Hier stehen sechs verschiedene Glamping-Kategorien zur Verfügung – vom Premium Baumhaus bis zum Safari Luxuszelt.
Wohnen am See
Nur 500 Meter vom Wörthersee entfernt, besticht der Park durch die Ruhe und Entspannung. Wer Abenteuer und sportliche Aktivitäten schätzt ist hier am richtigen Ort.
Campingplatz im sonnigen Süden
Im Gailtal trifft Aktivurlaub auf Entspannung: Wandern, Biken, Wellness, Badevergnügen und viele Gratis-Extras mit der Kärntner +CARD Holiday.
Urige Unterkünfte am See
Wer sich dem Glamping-Abenteuer stellen möchte, findet hier kleine aber gemütliche Schlaffässer, Hütten, Zelte aus Holz und Eulennester.
Erlebnisunterkunft Schlaffass
Hier schläft man in nach den regionalen Weinsorten benannten Schlaffässern „Traminer" und „Riesling" auf dem Campingplatz der Parktherme.
Glamping am Wasser
Die Lodges liegen direkt am Ossiacher See. Dank Rooftop-Terrasse ist dieser immer im Blick. Zudem werden Wellness und Yoga angeboten.
Entschleunigung im Chalet
Die fünf Chalets sind mit privater Sauna und eigener Terrasse ausgestattet – ein Versprechen für ungestörte Zweisamkeit und Ruhe.
Bewusst einfach wohnen
Mitten im Wald gelegen ermöglichen die verschiedenen Holzhütten das Besinnen auf Natur, Ruhe und das einfache Leben.
Luxus-Camping am See
Großzüge Rasenplätze für Camper und Wohnmobile, stylische Privatbäder, Terrassen und Panoramablick. Hier bleiben keine Wünsche offen.
Packliste für euren Camping- und GlampingurlaubEine Nacht im Zelt kann wahrlich abenteuerlich werden. Mit dieser Checkliste seid ihr gut für euren Urlaub in der Natur gerüstet.
Ausrüstung
Zelt oder Van-Ausstattung
Schlafsack und Isomatte (jahreszeitlich passend)
Campingstuhl und ein kleiner Tisch
Stirnlampe oder Laterne
Kleines Kochset: Gaskocher, Topf/Pfanne, Besteck
Trinkflasche und Powerbank
Regen- und Sonnenschutz
Kleidung
Bequeme Kleidung für drinnen und draußen
Warme Pullis oder Jacke für frische Abende
Feste Schuhe für Wanderungen
Dies und das
Erste-Hilfe-Set
Insektenschutz
Badetuch
Kühlbox oder Kühltasche
Rucksack für Ausflüge