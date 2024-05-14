Es ist besonders einfach – und einfach besonders: Wer sich einmal für die Urlaubsphilosophie entschieden hat, weiß die naturnahen Unterkünfte zu schätzen.

Aufwachen unter alten Baumriesen, barfuß durchs Gras zum Wohnwagen, der erste Blick fällt auf den stillen, glitzernden See. Aus der Ferne klingt Vogelgezwitscher, ein freundliches „Guten Morgen“ vom Nachbarplatz. Der Kaffee dampft, die Zeit scheint langsamer zu vergehen. Kein Termindruck, keine Hektik – so fühlt sich Camping in Österreich an.

Camping macht glücklich. Es entspannt, entschleunigt und tut einfach gut. Zahlreiche Studien zeigen: Camping wirkt positiv auf die Gesundheit. Kein Wunder – die Natur wirkt wie Balsam für Körper und Seele. Frische Luft, Sonnenstrahlen und Bewegung stärken das Immunsystem. Die innere Uhr findet im natürlichen Rhythmus zu neuer Balance, der Schlaf wird tiefer, der Geist ruhiger.

Auch das Miteinander kommt nicht zu kurz: Auf dem Campingplatz entstehen Gespräche und Begegnungen, die bereichern. Und weil hier niemand etwas muss, sondern einfach nur sein darf, entsteht ein Gefühl von Freiheit, das lange nachwirkt.