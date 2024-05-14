Zertifizierte Unterkünfte in Österreich setzen Maßnahmen in Bereichen wie Energie, Mobilität, regionalen Produkten und Ressourceneinsatz.

Wer im Urlaub Wert auf transparente Informationen und nachvollziehbare Standards legt, findet in Österreich eine Auswahl an Unterkünften mit extern geprüften Zertifizierungen. Dazu zählen das Österreichische Umweltzeichen, das EU Ecolabel und Green Key.

Für Gäste bieten solche Unterkünfte Orientierung bei Themen wie regionaler Küche, Mobilitätsangeboten, Energieversorgung oder dem Umgang mit Ressourcen. Viele Betriebe informieren offen darüber, welche Maßnahmen konkret umgesetzt werden und welche Zertifizierungen vorliegen.

Auch manche Regionen setzen auf gut vernetzte Bahn-, Bus- und Shuttleangebote sowie Konzepte für Wege ohne eigenes Auto. Die Plattform Orte von morgen sammelt Beispiele aus Städten und Modellregionen in Österreich, die unterschiedliche Mobilitätslösungen sichtbar machen.