Urlaub am Bauernhof
Regionalität, gelebte Tradition und Herzlichkeit inmitten schönster Natur
Einleitung
Urlaub auf dem Land. Menschen, deren Herz aufgeht zwischen Wiesen und Feldern, Kühen auf der Weide und neugierigen Ziegen am Zaun, können sich nichts Schöneres vorstellen: Urlaub am Bauernhof. Eigentlich müssten die Gäste den Bauernhof gar nicht verlassen, so groß ist das Angebot vor Ort. Wer mag, kann schon am frühen Morgen helfen, die Kühe auf die Weide zu treiben und die Eier aus dem Hühnerstall einzusammeln. Oder wie wäre es mit einem Besuch im Bauerngartl, wo man die Wirkungen und Heilkräfte der Blüten und Kräuter von der Bäuerin höchstpersönlich erklärt bekommt? Und so geht’s weiter mit Erlebnissen, die einem die Natur und die Bedeutung von nachhaltigem Urlaub näherbringen.
Ein Urlaub am Bauernhof steht für Echtheit, Ursprünglichkeit und Herzlichkeit, in die jeder eintaucht, der am Hof am Alltag einer Bauernfamilie teilnimmt. Das macht Urlaub auf dem Bauernhof zu einer erholsamen, spannenden Erfahrung, die lange in Erinnerung bleibt.
Urlaub am Bauernhof – maßgeschneidert für alle WünscheUrlaub am Bauernhof ist eine herrliche Sache! Und weil es ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben gibt, kann aus verschiedenen Kategorien gewählt werden. Was alle gemeinsam haben: Jeder Bauernhof hat eine besonders schöne Lage in Österreichs Landschaften.
Urlaub am Bauernhof mit Kindern
Den Tieren nah sein, Kräuter kennenlernen, Brot backen mit der Bäuerin, bei der Stallarbeit helfen, austoben am Abenteuerspielplatz: Urlaub am Bauernhof ist sooo cool!
Aktivurlaub am Bauernhof
Das Gefühl von Freiheit, Liebe zur Natur und Spaß an Bewegung aller Art: Aktivurlaub am Bauernhof ist ideal für alle, die sich auspowern wollen.
Urlaub auf der Almhütte
Die Sicht auf das Bergpanorama, der Duft nach Almkräutern und Heu, die Ruhe – Urlaub auf einer Almhütte berührt alle Sinne und erfrischt Körper und Seele.
Urlaub am Bio-Bauernhof
Für die Bio-Landwirtschaft ist ein Wirtschaften im Einklang mit Tieren und Natur essenziell. Hier erfahrt ihr, wie nachhaltige Landwirtschaft funktioniert – und schmeckt!
Barrierefreier Urlaub am Bauernhof
Die durchdachte Gestaltung und sorgfältig abgestimmte Details in Zimmern und Ferienwohnungen ermöglichen Urlaub für alle.
Urlaub am Bauernhof am See
Die Krönung eines Urlaubs am Bauernhof – mit Frühstück im Freien, einem Besuch bei den Tieren und einer Wanderung – ist für viele ein Bad im See oder im Schwimmteich.
Essen und Trinken am Bauernhof
Ein Urlaub am Bauernhof in Österreich – das ist auch Begeisterung für Essen und Trinken. Und das direkt an der Quelle, denn die feinsten Produkte gedeihen vor Ort: Obst, Gemüse und Kräuter, selbst gebackenes Brot, Milchprodukte, Fruchtsäfte und andere Spezialitäten, werden am Bauernhof zubereitet. Die Gäste erleben – und schmecken –, wo die Zutaten herkommen und wie daraus traditionelle Gerichte entstehen.
Die Küchen der Bauernhöfe sind wahre Schatzkammern der Regionalität und Nachhaltigkeit – jede Speise erzählt meist eine eigene Geschichte. Urlaub am Bauernhof ist eine Einladung, Teil einer langen Tradition des Genießens zu werden. Und gleichzeitig schafft Urlaub am Bauernhof ein Bewusstsein für die Bedeutung verantwortungsvoller Landwirtschaft.
Tipps für Bauernhöfe in herrlicher LandschaftDie Plätze der qualitätsgeprüften Bauerhöfe sind allesamt unvergleichlich schön. Eingebettet in meist alpinen Landschaften, bieten sie viele traumhafte Aussichten. Hier findet ihr einige Beispiele.
Warum ist Urlaub auf dem Bauernhof nachhaltig?
Urlaub auf dem Bauernhof ist ein Paradebeispiel für nachhaltiges Reisen, um Ökologie, Regionalität und soziokulturelle Aspekte zu unterstützen:
Kurze Transportwege und regionale Lebensmittel reduzieren die CO2-Emissionen.
Landwirtschaft erhält natürliche Lebensräume, fördert die Biodiversität und gesunde Ökosysteme.
Viele Betriebe setzen sich für einen bewussten Umgang mit Wasser, Energie und endlichen Rohstoffen ein und leben eine Kreislaufwirtschaft: Gesunde Lebensmittel, gesunde Pflanzen, gesunder Boden, artgerechte Tierhaltung – an 365 Tagen im Jahr.
Urlaub am Bauernhof stärkt die lokale Kultur und Wirtschaft, indem traditionelle Lebensweisen und Handwerk lebendig gehalten werden.