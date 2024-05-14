Der Achensee in Tirol
Wassersport am türkisblauen Badesee zwischen den Bergen
Einleitung
Mit rund 6,8 Quadratkilometern ist der Achensee der größte See Tirols, auf 929 Metern Seehöhe zwischen Karwendel- und Rofangebirge. Seine türkise Färbung entsteht durch Kalkgestein und Gletscherwasser der umliegenden Berge. Windsurfer:innen und Segler:innen schätzen den beständigen Talwind, der ab dem späten Vormittag aufkommt. Segel- und Surfschulen bieten Kurse und Materialverleih an.
In den Strandbädern in Pertisau, Achenkirch und Maurach gibt es Badestrände, Holzstege, Liegewiesen, Abenteuerspielplätze und Restaurants. Im Sommer erreicht das Wasser Temperaturen bis zu 22 Grad. Die Orte am See sind auch mit der Achensee-Schifffahrt erreichbar. Seit 1889 fährt sogar ein Dampfschiff, das älteste seiner Art in Österreich. Am Westufer führt ein Radweg über rund 20 Kilometer, Ausgangspunkt für Mountainbiker:innen ins Karwendel. Wanderwege reichen von leichten Uferrunden bis zu alpinen Routen auf die Seebergspitze.
Der Achensee ist der tiefste und größte Badesee in Tirol. Dank des hellen Kalksteinfelsens schimmert sein Wasser türkis.
Der Achensee aus allen Perspektiven
Strandbäder und Badeplätze
Badestrand Achensee Nord in Achenkirch
Ein Rasenstrand mit abgetrenntem Badebereich lädt zum Verweilen ein. Kinder toben am Wasserspielplatz mit Piratenschiff und Aussichtsturm. Der Eintritt ist frei.
SEE-Bad Atoll Achensee in Maurach
Große Liegewiese am Südostufer in Maurach, direkt am Achensee. Abenteuerspielplatz, echtes Schiff und kostenlose Schwimmbojen zum Ausleihen. Eintritt kostenpflichtig.
Top Highlights am Achensee
Die schönsten Orte am Achensee
Achenkirch: Das Dorf am Nordufer
Bäuerliche Kultur und das Heimatmuseum im Sixenhof prägen Achenkirch ebenso wie Wassersport und Golf.
Maurach: Am Hochplateau
Der Ort liegt am südlichen Seeende zwischen der Freizeitanlage „Atoll Achensee“ am Seeufer und der Bergstation der Rofan Seilbahn.
Essen und Trinken am Achensee
Rund um den Achensee reicht die Küche von Tiroler Wirtshausgerichten bis zu Restaurants mit Michelin-Sternen und Hauben. Moderne Interpretationen stehen dabei ebenso auf den Karten wie traditionelle Gerichte. Was viele Gastronomiebetriebe gemeinsam haben, ist die Liebe zu regionalen Produkten und deren Wertschätzung.
Gründler’s Genießer Wirtshaus, Genießerhotel Alpin, Achenkirch, 1 Bib Gourmand, 2 Hauben
Gründler’s Gourmet Stüberl, Genießerhotel Alpin, Achenkirch, 1 Michelin-Stern, 4 Hauben
Wilderer Gourmetstube, Hotel Das Karwendel, Pertisau, 2 Hauben
Genussrestaurant Michl Stub’n, Hotel Vier Jahreszeiten, Maurach, 1 Haube
Fischerwirt, Achenkirch
Besondere Events
5 Dinge, die ihr über den Achensee wissen solltet
Kaiser Maximilian I.
Kaiser Maximilian I. gilt als erster Gast am Achensee. Er kam zum Jagen und Fischen und ließ in Pertisau ein Lusthaus errichten. Heute erinnern die Kaiser-Maximilian-Rast und ein Hörspiel-Erlebnis an diese Zeit.
Tiroler Steinöl
Vor rund 180 Millionen Jahren entstand der Ölschiefer, aus dem heute Tiroler Steinöl gewonnen wird. Im Vitalberg in Pertisau entdeckt ihr die Geschichte der Steinölbrenner und erfahrt, wie das Öl aus dem Gestein gewonnen wird.
Entstehung des Achensees
Der Achensee ist ein von Gletschern geschaffener Natursee. Vor rund zwanzigtausend Jahren formten gewaltige Eismassen während der letzten Eiszeit das Seebecken.
Tirols ältester Golfclub
1934 wurde in Pertisau der älteste Golfclub Tirols gegründet. Die Idee dazu entstand, nachdem ein englischer Gast einige Jahre zuvor auf einer Kuhweide am Achensee Golf gespielt hatte.
Wusel-Seeweg
Auf 3,8 Kilometern führt der Wusel-Seeweg am Ostufer des Achensees entlang. Zahlreiche Rätsel- und Mitmachstationen machen den Weg zu einem spielerischen Erlebnis rund um den See.
Kaiser Maximilian I.
Kaiser Maximilian I. gilt als erster Gast am Achensee. Er kam zum Jagen und Fischen und ließ in Pertisau ein Lusthaus errichten. Heute erinnern die Kaiser-Maximilian-Rast und ein Hörspiel-Erlebnis an diese Zeit.
Tiroler Steinöl
Vor rund 180 Millionen Jahren entstand der Ölschiefer, aus dem heute Tiroler Steinöl gewonnen wird. Im Vitalberg in Pertisau entdeckt ihr die Geschichte der Steinölbrenner und erfahrt, wie das Öl aus dem Gestein gewonnen wird.
Entstehung des Achensees
Der Achensee ist ein von Gletschern geschaffener Natursee. Vor rund zwanzigtausend Jahren formten gewaltige Eismassen während der letzten Eiszeit das Seebecken.
Tirols ältester Golfclub
1934 wurde in Pertisau der älteste Golfclub Tirols gegründet. Die Idee dazu entstand, nachdem ein englischer Gast einige Jahre zuvor auf einer Kuhweide am Achensee Golf gespielt hatte.
Wusel-Seeweg
Auf 3,8 Kilometern führt der Wusel-Seeweg am Ostufer des Achensees entlang. Zahlreiche Rätsel- und Mitmachstationen machen den Weg zu einem spielerischen Erlebnis rund um den See.
Besondere Unterkünfte
Hochmoore im Naturpark Karwendel
Im Naturpark Karwendel bei Achenkirch wurden die Hochmoore vor rund 50 Jahren zur Schaffung von Weideflächen und für die Torfgewinnung durch Entwässerungsgräben trockengelegt.
Vor rund 15 Jahren erfolgte die Renaturierung: Lärchendämme wurden in die Gräben eingebaut, damit die Hangmoore kein Wasser mehr verlieren. Das zurückgehaltene Wasser ließ das Torfmoos wachsen, sodass sich ein mehrere Meter dicker Moosteppich bildete. Seither werden die Moore regelmäßig kontrolliert und gepflegt. Zurückgekehrt sind unter anderem Sonnentau, Moosbeere und die Libellenart Moosjungfer, die im sauren Moor-Untergrund ihren Lebensraum finden.