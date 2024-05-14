Weißes Schloss auf Halbinsel im türkisblauen Traunsee, rechts Jachthafen, Ortschaft im Hintergrund.
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Der Attersee im Salzkammergut
Badesee und Wassersport, dazu charmante Orte am türkisblauen See

Wandern, Segeln und Kultur erleben: Am Attersee tönt der Dreiklang von Berg, See und Kultur besonders harmonisch.

Blühende Obstbäume im Frühling, Blumenwiesen im Sommer und Wälder in leuchtender Herbstfärbung – die Region Attersee-Attergau ist eine Kulturlandschaft, die seit Jahrhunderten von Menschen geprägt wird. Diese gewachsene Verbindung von Nutzung und Landschaft ist bis heute sichtbar. Das Eintauchen in den Attersee und seine Umgebung stillt eine besondere Sehnsucht: jene nach einem alpinen Lebensgefühl zwischen Berg und See, verbunden mit einer spürbaren Nähe zu Musik und Kunst. Der Attersee bringt beides in Einklang – Erholung und Inspiration.

Segeln am Attersee – die große Freiheit: Hier weht der „Rosenwind“, wegen seiner Gleichmäßigkeit in der Segel-Community besonders beliebt. Herrlich zu erleben, wie das Boot plötzlich scheinbar schwerelos über den See gleitet, das Rauschen der Wellen spüren, den Fahrtwind und die Wärme der Sonne. Alltagsgrau weicht dem klaren Türkis des größten Binnensees Österreichs.

Qick-Info zum Attersee
Lage:Salzkammergut, Oberösterreich
Fläche:46,2 km² (größter See Österreichs)
Höhe:469 m
Tiefe:169 m
Länge:19,7 km
Breite:3,4 km
Uferlänge:53 km
Wassertemperatur:im Sommer bis zu 25° C

Der Attersee aus allen Perspektiven

Strandbäder und Badeplätze

Strandbad Weyregg

Im Strandbad Weyregg erwarten euch eine sonnige Liegewiese, eine Steganlage, ein Kinderbereich mit solarbeheiztem Becken sowie Schwimminsel und Gastronomie im Katamaran.

Strandbad Weyregg

Strandbach Unterach

Zwischen Kiesstrand und Wasserrutsche beginnt der Badetag. Am Attersee probiert ihr euch auf dem Wasser bei SUP, Wasserski oder Wakeboard aus.

Strandbach Unterach

Erlebnisbad Attersee

Das Erlebnisbad Attersee am Attersee vereint Strand- und Freibad: beheiztes Becken (26 °C), Rutschen in den See, Wildwasserkanal, Geysir, Massagedüsen und Wasserfall.

Erlebnisbad Attersee

Die Top Highlights am Attersee

Tauchen im Attersee: Unterwasserwelt, Sichtweite bis 25 m

Segeln am Attersee: Mit dem Rosenwind

Klettersteig: Mahdlgupf 1.261 m in Steinbach

Gustav Mahler: Komponierhäuschen in Steinbach

Wandern mit Seeblick: Genusswanderungen, Bergtouren

Radfahren: MTB, Gravel, Rennrad, E-Bike

Pfahlbau am Attersee: UNESCO-Weltkulturerbe

Attersee Strandbäder: 7 Bäder, 1 Ticket

Gustav Klimt am Attersee: Zentrum, Garten, Themenweg

Wandern mit Taucherbrille: Im Neoprenanzug durch den Bach

Attersee Schifffahrt: Rundkurse, Genussfahrten

Die schönsten Orte am Attersee

Nußdorf: Kulinarik und Seezugang

Kulinarik im Restaurant 1er Beisl und im Das Bräu. Der Glücksplatz „Pfarrer Salettl“ und die Attersee-Schifffahrt laden zu Stunden am Wasser ein.

Nußdorf

Attersee: Segeltradition und Wassersport

Ein facettenreicher Sommertag: Segeln lernen, Golf spielen, Wasserski fahren, im Strandbad entspannen und die prähistorischen Pfahlbauten entdecken.

Attersee

Seewalchen: Pfahlbaupavillon und UNESCO-Weltkulturerbe

Sprungturm im Strandbad, Wassersport in Litzlberg, Pfahlbauten als UNESCO-Weltkulturerbe – und auf den Spuren von Gustav Klimt rund um die Villa Paulick am Attersee.

Seewalchen

Weyregg: Badeplätze und Tauchen

Paragleiten über dem See, Segeln, Windsurfen mit dem Rosenwind oder Tauchen – zwei Tauchbasen und sieben Einstiegsstellen eröffnen euch neue Perspektiven unter Wasser.

Weyregg

Schörfling: Gustav Klimt und Landschaft

Der Maler verbrachte seine Sommer am Attersee und schuf hier seine Landschaftsbilder. Heute lassen sich seine Motive rund um den Ort wiederentdecken.

Schörfling

Unterach: Seeufer und Villenarchitektur

Ein Mix aus dörflicher Ruhe mit Villen der Jahrhundertwende – ein Ort am See, wo Natur, Geschichte und vielfältiger Wassersport erlebbar sind.

Unterach

Steinbach: Naturpark und Gustav Mahler

Am Fuße des Höllengebirges erlebt ihr einen Sternenpark mit weitem Blick in den Nachthimmel. Gustav Mahlers Komponierhäuschen ist bis heute zu sehen.

Steinbach
Top Restaurants

Essen und Trinken am Attersee

Seesaibling und Reinanke zählen zu den typischen Fischarten des Attersees und stehen in vielen Küchen der Region auf der Karte. Im Salzkammergut wird seit jeher über den Tellerrand geschaut, wenn es um Zutaten und Zubereitung geht. Viele Restaurants und Gasthäuser beziehen Produkte von Bauernhöfen aus der Umgebung – von Molkereiprodukten über Brot bis hin zu Gemüse

Besondere Events

5 Dinge, die ihr über den Attersee wissen solltet

Öffentliche Badeplätze

Diese Badeplätze am Attersee sind kostenlos. Ob ruhige Badebuchten, familienfreundliche Zugänge oder mit Blick auf das Gebirge.

Öffentliche Badeplätze

Rosenwind

Ein thermischer Wind, der meist aus Nordost bis Nord weht. Er entsteht im Sommer bei stabilem Schönwetter als kühle Brise. Er beginnt um die Mittagszeit und hält bis zum Abend. Ideal zum Segeln auf der Ostseite.

Segeln am Attersee

Fischarten und Fischen

Im Attersee leben Fischarten wie Perlfisch und Seelaube. Zum Schutz dieser Arten und der Armleuchteralgen ist die Region Teil eines Natura-2000-Gebiet.

Fischen am Attersee

Die Nixe vom Attersee

Die Nixe Adhara brachte der Sage nach Gold und Edelsteine an die Ufer des Attersees. Als sie verschwand, hinterließ sie dem See sein Glitzern. Heute erinnert eine Skulptur beim Nixenfall in Steinbach an sie.

Nixenfall Wasserfall

Berge um den Attersee

Der Attersee liegt zwischen Schafberg und Höllengebirge. Auf der 4-Gipfel-Tour (35,4 km, 1.170 Höhenmeter) entdeckt ihr die Hausberge des Attergaus.

Attergauer 4 Gipfel Tour

Besondere Unterkünfte

Boutiquehotel Villa Weiss: Suiten & Chambres, Seezugang

BubbleTent Hotel: Weyregg am Attersee

Druckerhof: Panoramagasthof, in Unterach

Seehotel Stadler: 4 Sterne, direkt am See, in Unterach

Boutiquehotel Aichinger: 4 Sterne, mit Seestand, in Nußdorf

Hanslmann: Appartements, in Steinbach, eigener Badeplatz

Naturpark Attersee-Traunsee

Sternenpark

Wenn der Tag leiser wird, beginnt hier eine andere Art von Landschaft. Der Sternenpark Attersee-Traunsee – Österreichs erster Dark-Sky-Park – steht für den bewussten Umgang mit Licht in der Nacht. Wege führen hinaus aus dem Hellen, hin zu Orten, an denen der Blick sich weitet und der Himmel in den Vordergrund rückt. Mit etwas Zeit und klarer Sicht zeigt sich auch die Milchstraße – als feines Band über dem See.

Sternenpark am Attersee-TraunseeNaturpark Attersee-Traunsee

FAQs

Der Attersee liegt im Salzkammergut in Oberösterreich, zwischen Schörfling und Unterach. Internationale Zugverbindungen führen über den Bahnhof Attnang-Puchheim, von dort gelangt ihr mit Bus oder Bahn in die Region. Alternativ erreicht ihr den Attersee über die Autobahn A1 zwischen Linz und Salzburg. Vor Ort verbinden Busse, die Attersee-Schifffahrt und Radwege die Orte rund um den See.

Am Attersee verbindet sich Bewegung mit Zeit am Wasser und kulturellen Entdeckungen. Rund um den See erlebt ihr Wassersport, Baden, Wandern und Veranstaltungen in einer gewachsenen Kulturlandschaft. Möglichkeiten zum Segeln, Tauchen, Schwimmen, Stand-up-Paddeln oder Kajakfahren wechseln sich mit ruhigen Momenten am Ufer ab. Schifffahrten führen über den See und halten unter anderem beim Gustav-Klimt-Themenweg oder bei Festivals in der Region.

Der Attersee liegt auf 469 Metern Seehöhe. Er ist 18,7 km lang, bis zu 3,4 km breit, hat eine Fläche von 46,2 km², eine Uferlänge von 53 km und erreicht eine maximale Tiefe von 169 Metern.

Rund um den Attersee führen zahlreiche Wanderungen durch die Region – von leichten Themenwegen bis zu Panoramawegen mit Weitblick. Dazu zählen der Ransonnet-Themenweg, der Wildholzweg, die Buchbergrunde, der Themenweg „Das gläserne Tal“, die Pilgerstrecke Josefweg, der Attersee-Panoramaweg sowie die Wanderung zur Reiserbauern-Mühle.

Rund um den Attersee liegen sieben zauberhafte Orte: Attersee, Nußdorf, Unterach, Steinbach, Weyregg, Schörfling, Seewalchen

Der Attersee verändert sich mit den Jahreszeiten: Im Sommer zieht es euch ans Wasser, während Frühling und Herbst Zeit für Wanderungen, Radtouren und ruhigere Tage rund um den See bieten.

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