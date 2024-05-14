Im Westen von Österreich liegt die Bodensee-Region – dort, wo sich Österreich, Deutschland und die Schweiz ein Ufer und 536 Quadratkilometer Wasserfläche teilen.

In Vorarlberg, wo sich die Alpen und der Bodensee begegnen, liegt der österreichische Teil des Sees – ruhiger und kleinräumiger als die Nachbarufer, aber reich an eigenen Geschichten. Bregenz, die Landeshauptstadt, bespielt mit den Bregenzer Festspielen, die Seebühne mitten im Wasser: Bis zu 7.000 Gäste pro Aufführung erleben hier Oper und Schauspiel vor der Kulisse des Sees. Wer höher hinaus will, nimmt die Pfänderbahn – in wenigen Minuten hinauf auf 1.064 Meter, wo sich der Blick über den Bodensee und bis zu 240 Alpengipfel öffnet.

Am Ufer laden Strandbäder zum Baden ein, der Bodensee-Radweg zieht seine Bahn rund um den See, Wanderwege verbinden Stadt und Berge. Wer die Stille sucht, findet sie im Rheindelta: Seit 1976 steht das Gebiet unter Naturschutz, Heimat für rund 330 Vogelarten – ein Rückzugsort mit einem 300 Meter langen Badestrand. Schifffahrten, Kunstinstallationen und zeitgenössische Architektur ergänzen das Bild: Der Bodensee in Österreich ist das ganze Jahr über ein Erlebnisort.