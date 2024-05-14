Großglockner Hochalpenstraße
Panoramafahrt am Großglockner zwischen Pasterze, Edelweißspitze und Franz-Josefs-Höhe
Einleitung
Die Großglockner Hochalpenstraße schlängelt sich spektakulär durch die Bergwelt im SalzburgerLand und in Kärnten. Die legendäre Panoramastraße bietet grandiose Ausblicke auf den Großglockner und den Pasterzengletscher. Von hier aus gelangt ihr in eine Höhenlage, wo Murmeltiere pfeifen und Steinböcke springen.
Die Großglockner Hochalpenstraße ist ein historisches Meisterwerk des Straßenbaus und führt auf 48 Kilometern über 36 Kehren bis zum 2.504 Meter hohen Hochtor. Bereits vor 3.500 Jahren nutzten Kelten und Römer diesen Pass als Handelsroute zwischen Mitteleuropa und Venedig. In den 1930er-Jahren wurde die Panoramastraße als Arbeitsbeschaffungsprojekt errichtet, heute zählt sie zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Österreichs.
Der Großglockner, mit 3.798 Metern der höchste Berg des Landes, erhebt sich im Nationalpark Hohe Tauern und begeistert mit seiner beeindruckenden Erscheinung und sagenumwobenen Geschichte.
Achtung! Wintersperre bis Anfang Mai.
Maut-Tickets für PKW und Motorrad: Mit nur einer Tageskarte könnt ihr alle Ausstellungen, Themenwanderwege und verschiedene Spielplätze kostenlos besuchen. Maut-Tickets online kaufen.
Die Großglockner Hochalpenstraße in allen Perspektiven
In einer Fahrt durch vier Vegetationsstufen
Als einzige Straße Österreichs durchquert die Großglockner Hochalpenstraße vom Tal bis an den höchsten Punkt vier Vegetationsstufen: Von der montanen über die subalpine Stufe, weiter durch die baumlose alpine Stufe bis hinauf zu den Gletschern und den höchsten Gipfeln in der subnivalen und nivalen (von Schnee geprägt) Stufe.
Die schönsten Aussichtspunkte, Erlebnisse und Rastplätze
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369 m)
Highlight und Fotopoint ist die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, zugleich End- und Höhepunkt der Großglockner Hochalpenstraße. Traumaussicht auf Großglockner und Pasterze!
Edelweißspitze (2.571 m)
Auf einer Stichstraße gelangt ihr zum höchsten Aussichtspunkt der Großglockner Hochalpenstraße. Genießt den Panoramablick auf mehr als 30 Dreitausender am Bikers Point!
Haus Alpine Naturschau (2.260 m)
Das Museum für Ökologie im Hochgebirge bietet Murmeltier-Kino, Ausstellungen, einen Pflanzenlehrweg und Spielplatz. Ideal für Kinder als Zwischenstation!
Fuscher Törl (2.428 m)
Wer von der Salzburger Seite kommt, staunt am Fuscher Törl zum ersten Mal über den Blick auf den Großglockner. Zeit für eine Rast im Restaurant mit Aussichtsterrasse.
Passhöhe Hochtor (2.504 m)
Der Startpunkt des Kelten-, Säumer- und Römerwegs (Gehzeit 30 min) ist zugleich der Scheitelpunkt der Großglockner Hochalpenstraße. Auch hier gibt es eine Ausstellung.
Die schönsten Orte am Großglockner
Aktivitäten und alpine Ausflugsziele
Restaurants, Hütten und Unterkünfte
Mountain Hotel Wallackhaus
Genuss auf 2.304 m Höhe: Das Hotel Wallackhaus bietet regionale Küche im Restaurant. Frühstück und Abendessen werden hier serviert, und eine Selbstbedienungs-Bar sorgt rund um die Uhr für Snacks und Getränke.
Großglockner-Restaurant Fuschertörl
Hier wird regionale Küche etwa mit Kaspressknödelsuppe, Speckjause und Kaiserschmarrn serviert. Die urige Atmosphäre passt bestens zum Alpenerlebnis.
Berggasthof Edelweißhütte
Die Edelweißhütte erwartet ihre Gäste mit regionaler Küche und einer Sonnenterrasse. Speisen und staunen über den beeindruckenden Blick auf die umliegenden Gipfel.
Restaurant und Wildpark Ferleiten
Regionale Gerichte mit hochwertigen Produkten, eine gemütliche Holzstube und eine großzügige Sonnenterrasse sind die Zutaten im Restaurant. Und dann geht's zur Tierbeobachtung in den Wildpark.
Alpincenter Glocknerhaus
Auf 2.132 Meter steht frische, regionale Küche am Speiseplan. Frühstücksbuffet, Halbpension und saisonale Gerichte genießt ihr im Gastraum mit Panoramafenstern und Blick auf die Bergwelt.
Panorama Restaurant Kaiser-Franz-Josef-Haus
Im Jahr 1856 besuchte Kaiser Franz Joseph I. mit Kaiserin Elisabeth den Großglockner. Der legendäre Rastplatz (damals noch direkt am Pasterzengletscher) wurde zur Kaiser-Franz-Josef-Höhe. 1906 entstand dort mit seiner Erlaubnis das Kaiser-Franz-Josef-Haus.
Events und Veranstaltungen rundum den Großglockner
Nationalpark Hohe Tauern: Nachhaltiger Erlebnisraum
Die Großglockner Hochalpenstraße führt mitten durch den Nationalpark Hohe Tauern, das größte Schutzgebiet der Alpen. Entlang der spektakulären Panoramastraße eröffnet sich ein einzigartiger Naturraum: alpine Vegetation, seltene Wildtiere und Gletscherblicke – allen voran auf den mächtigen Großglockner.
Hier erlebt ihr die Vielfalt des Hochgebirges hautnah – mit Infostationen, Ausstellungen, Aussichtspunkten und Naturlehrwegen. Die Straße als technisches Meisterwerk ist das Tor zu einem der beeindruckendsten Ökosysteme Europas: nachhaltig zugänglich und bewusst inszeniert.