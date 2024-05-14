Schloss Ort auf einer Insel im Traunsee, Segelboote, Bergpanorama im Hintergrund, Gmunden.
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Kleine Historische Städte in Österreich
Historische Altstädte, lebendige Kultur und regionales Handwerk

Die 16 Kleinen Historischen Städte in Österreich stecken ihre Geschichten nicht ins Museum. Entdeckt enge Gassen, historische Plätze und traditionelles Handwerk.

Die 16 Kleinen Historischen Städte liegen in fünf österreichischen Bundesländern. Dazu zählen Judenburg in der Steiermark, Bad Ischl in Oberösterreich und Hallein im SalzburgerLand. Gemeinsam sind ihnen das Stadtrecht, maximal 45.000 Einwohner:innen, ein geschlossenes historisches Stadtbild und zahlreiche denkmalgeschützte Bauwerke. 

Fünf ausgewählte Reiserouten führen durch Österreichs Kleine Historische Städte. In Schärding prägen barocke Bürgerhäuser das Stadtbild, in Steyr säumen Gebäude aus Gotik, Renaissance, Barock und Rokoko den historischen Stadtplatz. Die Kurstadt Baden ist für ihre Biedermeierarchitektur aus dem 19. Jahrhundert bekannt.

Stadtführungen geben Einblicke in die Geschichte der Orte. Handwerksbetriebe geben Einblicke in traditionelle Fertigkeiten, Wochen-, Genuss- und Bauernmärkte in das heutige Stadtleben. Kulturveranstaltungen zeigen weitere Facetten der historischen Kleinstädte.

Quick-Infos zu den Kleinen Historischen Städten
Anzahl Städte:16
Bundesländer:5
Routen:5
Stadtgröße:max. 45.000 Einwohner:innen
Kriterien:Stadtrecht, historisches Stadtbild, Denkmalschutz

Kleine Historische Städte aus allen Perspektiven

5 Routen durch Österreichs Kleine Historische Städte

Baden – Freistadt – Schärding – Hallein

Von Baden, Freistadt und Schärding bis nach Hallein erstreckt sich die 438 Kilometer lange Route. Highlights sind das Rosarium in Baden und die Braucommune in Freistadt.

Wein, Garten und Biergenuss

Bad Radkersburg – Hartberg – Baden – Hainburg an der Donau

Thermalquellen, Gärten und historische Bauten begleiten die 269 Kilometer lange Route von Bad Radkersburg über Hartberg und Baden nach Hainburg an der Donau.

Gärten und Kunstschätze

Braunau – Steyr – Gmunden – Bad Ischl

Die 241 Kilometer lange Route führt von Braunau über die 1.000-jährige Stadt Steyr und Gmunden am Traunsee bis in die Kaiserstadt Bad Ischl.

Kaiser, Künstler und Kaufleute

Judenburg – Fürstenfeld

Zwischen Judenburg und Fürstenfeld liegen 142 Kilometer. Der Stadtturm in Judenburg und die Festungsanlagen in Fürstenfeld erzählen von der Stadtgeschichte.

Zirbe und Kernöl

Mittersill – Radstadt – Wolfsberg

Auf 270 Kilometern geht es von Mittersill über Radstadt bis nach Wolfsberg, Österreichs 1. Wanderstadt. Stadtgeschichte und Bergwanderungen prägen die Reise.

Stadterlebnis und Gipfelsturm

Die Städte und ihre Besonderheiten

Baden bei Wien

Thermalquellen, Kurpark und Beethovenhaus: Baden bei Wien gehört als historische Kurstadt zum UNESCO-Welterbe „Great Spa Towns of Europe“.

Baden bei Wien

Bad Ischl

Kaiservilla, Kaffeehauskultur und Lehár-Festival: In Bad Ischl verbrachte Kaiser Franz Joseph viele Sommer. Die Operette ist bis heute Teil des Kulturlebens.

Bad Ischl

Bad Radkersburg

Renaissance-Stadtmauer, historische Gassen und Parktherme: Bad Radkersburg liegt im Süden der Steiermark, direkt an der Grenze zu Slowenien.

Bad Radkersburg

Braunau am Inn

Gotische Baukunst und über 750 Jahre Stadtgeschichte: Braunau am Inn liegt an der Grenze zu Bayern. Der Kirchturm von St. Stephan ist der sechsthöchste Österreichs.

Braunau am Inn

Freistadt

Mittelalterliche Stadtmauern und lange Brautradition: Freistadt im Mühlviertel bewahrt sein historisches Stadtbild mit alten Bürgerhäusern und engen Gassen.

Freistadt

Fürstenfeld

Historischer Festungsweg und steirische Kulinarik: Fürstenfeld liegt nahe den Thermen Loipersdorf und Bad Blumau. Wein- und Kürbisfeste ergänzen das Kulturangebot.

Fürstenfeld

Gmunden

Gmundner Keramik und Seeschloss Ort: Die historische Stadt am Nordufer des Traunsees ist für ihre Keramikmanufaktur und das auf einer Insel gelegene Schloss bekannt.

Gmunden

Hainburg an der Donau

Stadttore, Burgruine und Joseph Haydn: In Hainburg an der Donau ging der Komponist zur Schule. Vom Schlossberg reicht der Blick über den Fluss und die Stadt.

Hainburg

Hallein

Historische Altstadt, Keltenmuseum und Salzwelten: In Hallein an der Salzach reicht die Geschichte des Salzabbaus bis in die Keltenzeit zurück.

Hallein

Hartberg

Keltischer Ringwall und mittelalterliche Stadtmauer: Hartberg in der Oststeiermark hat eine ca. 2.000-jährige Siedlungsgeschichte und war die erste steirische Città Slow.

Hartberg

Judenburg

Historischer Stadtturm mit Planetarium: Judenburg in der Steiermark war einst eine bedeutende Handelsstation zwischen Venedig und Wien.

Judenburg

Mittersill

Nationalparkzentrum Hohe Tauern und Schloss Mittersill: Die historische Handelsstadt im Salzburger Pinzgau liegt zwischen den Hohen Tauern und den Kitzbüheler Alpen.

Mittersill

Radstadt

Mittelalterliche Stadtmauer und Rundtürme: Radstadt im Salzburger Pongau war einst ein wichtiger Handelsplatz an der Passstraße über die Radstädter Tauern.

Radstadt

Schärding

Silberzeile und farbenfrohe Barockfassaden: Schärding am Inn ist für seinen historischen Stadtplatz bekannt. Hier kreuzen sich Inn-, Donau-, Tauern- und Römerradweg.

Schärding

Steyr

Gotisches Bummerlhaus, Schloss Lamberg und Weihnachtspostamt Christkindl: Steyr ist für seinen historischen Stadtplatz und seine lange Eisenhandelsgeschichte bekannt.

Steyr

Wolfsberg

Schloss Wolfsberg und historische Altstadt: Verwinkelte Gassen führen durch die Kärntner Stadt im Lavanttal. Rundherum erheben sich die Koralpe und die Saualpe.

Wolfsberg
Die 16 Städte im Überblick
Unterwegs auf zwei Rädern

Rad- und Motorradtouren durch Österreichs Kleine Städte

Österreichs Kleine Historische Städte sind auch mit dem Fahrrad oder Motorrad erreichbar. Verschiedene Routen führen entlang von Flüssen und Seen, durch historische Stadtzentren und die österreichische Bergwelt. 

Radtouren: Gleich mehrere historische Städte liegen an bekannten Radrouten. Am Tauernradweg sind das beispielsweise Mittersill, Hallein, Braunau und Schärding. Der EuroVelo 9 führt unter anderem durch Hainburg an der Donau, Baden, Hartberg, Fürstenfeld und Bad Radkersburg. Eine weitere Tour führt durch das Salzkammergut mit Stationen in Radstadt, Bad Ischl und Gmunden. 

Motorradtouren: Die rund 3.500 Kilometer lange Austria Classic Tour führt durch alle neun Bundesländer. Die Route lässt sich auch in einzelnen Tages- oder Wochenendetappen erkunden. In einigen Kleinen Historischen Städten gibt es auf Motorradreisende spezialisierte Unterkünfte mit eigenen Abstellplätzen.

RadtourenAustria Classic Tour

Besondere Events

Denkmalschutz und Baukultur

Historische Gebäude neu genutzt

Die weitere Nutzung historischer Gebäude kann zu ihrer Erhaltung beitragen – etwa als Museum, Veranstaltungsort oder Kulturzentrum. In den Kleinen Historischen Städten zeigen mehrere Bauwerke, wie Denkmalschutz und heutige Nutzung zusammengehen. 

  • Der Innerberger Stadel in Steyr war einst ein Speichergebäude und beherbergt heute das Stadtmuseum.

  • Der Salzhof in Freistadt wurde vom historischen Salzlager zum Kultur- und Veranstaltungszentrum umgestaltet.

  • Die Lehár-Villa in Bad Ischl ist nach umfassender Sanierung wieder als Museum zugänglich.

FAQs

Zu den Kleinen Historischen Städten Österreichs zählen Städte mit Stadtrecht, maximal 45.000 Einwohner:innen, einem geschlossenen Stadtbild und zahlreichen denkmalgeschützten Bauwerken. Aktuell gehören 16 Städte in den Bundesländern Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark dazu.

Alle 16 Kleinen Historischen Städte verfügen über einen Bahnhof oder eine Bahnstation. Je nach Ausgangsort können Umstiege erforderlich sein. Aktuelle Verbindungen und Fahrzeiten findet ihr in der Fahrplanauskunft der ÖBB.

Die Kleinen Historischen Städte Österreichs können das ganze Jahr über besucht werden. Im Frühling und Sommer bieten sich Stadtführungen, Radtouren und Kulturveranstaltungen an. Im Herbst stehen vielerorts regionale Märkte und kulinarische Feste auf dem Programm. In der Adventzeit finden in mehreren Städten Weihnachtsmärkte und traditionelle Veranstaltungen statt.

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