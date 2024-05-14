Der Mondsee
Tor zum Salzkammergut
Einleitung
Das MondSeeLand bettet den Mondsee ein, der im oberösterreichischen Salzkammergut liegt, und seinen „kleinen Bruder“, den Irrsee. Ähnlich sind sich die beiden keineswegs: Der Große ist der Mondäne, zieht Sport- und Kulturbegeisterte an und ist Treffpunkt, wenn es ums kulinarische Genießen geht. Über 600 Veranstaltungen im Jahr beherbergt das lebendige Zentrum, der „Markt Mondsee“. Traditionelle Feste, Radrennen und Live-Musik bereichern regelmäßig das Stadtleben. Vor allem sportliche Aktivitäten stehen am Mondsee im Mittelpunkt: Das Alpenseebad Mondsee etwa bietet Attraktionen wie einen Wasser-Funpark und ein Wasserskizentrum. Es wird gesurft, gesegelt und am SUP-Board gepaddelt – und abseits des Wassers könnt ihr wandern, klettern und Rad fahren.
Am Irrsee hingegen ist es still und verträumt. Mit seinen unverbauten Buchten, Mooren, Seerosenfeldern und dem immensen Artenreichtum steht der Irrsee unter Naturschutz. Hier in der Region zwischen Mondsee und Irrsee leben die Menschen in einer intakten Kultur- und Naturlandschaft, mit Schutzgebieten, die die heimische Tier- und Pflanzenwelt bewahren.
Bade-Tipps zur Erfrischung am Mondsee und am Irrsee
Landesbadeplatz Zell am Moos am Irrsee
Warme Seetemperaturen, herrliche Natur, Ruhe, ein Buffet und ein Beachvolleyballplatz in der Nähe – Badeherz, was willst du mehr?
Badeplatz Schwarzindien am Mondsee
Der Badeplatz ist wie geschaffen für einen erholsamen Badetag. Tipp: das empfehlenswerte Jausenbuffet.
Highlights im MondSeeLand
Wandern
Ob Weitwandern, Themenweg oder geführte Wanderung: Schritt für Schritt eröffnet sich die Perspektive im Mix aus Berg und See.
Klettern und Bergsteigen
Hoch hinauf auf Fels und Stein. Aber immer schön konzentriert bleiben, selbst bei diesen atemberaubenden Ausblicken!
Wassersport am Mondsee
Wer im Sommer von einer Anhöhe auf das Wasser blickt, stellt fest: Der Mondsee gehört den Segelbooten. Zwischen Drachenwand und Schafberg werden sie im Wind navigiert und segeln durch unterschiedliche Reviere. Bei Föhnlagen finden auch die Windsurfer:innen optimale Verhältnisse, um im Trapez durch das türkisblaue Wasser zu gleiten. Die Winde können allerdings plötzlich drehen, was für Fortgeschrittene den sportlichen Reiz ausmacht. Surfer:innen und Segler:innen sollten sich allerdings vorab von Orts- und Windkundigen beraten lassen.
Radfahren und Mountainbiken im MondSeeLand
Familienurlaub im Salzkammergut
Abenteuer zwischen Berg und See – was vielversprechend klingt (vor allem für Kids), ist vielversprechend (für Kids und ihre Eltern)! Denn wo gibt es mehr Möglichkeiten zum Austoben als in freier Natur? Und wenn die Kleinen ausgiebig im Wasser geschwommen sind und geplanscht und das SUP-Board und Surfen ausprobiert haben, stehen noch weitere Unternehmungen am Plan: Eine Radtour, eine Wanderung oder eines der abwechslungsreichen Kinderprogramme, die die Region Mondsee-Irrsee anbietet.
Urlaub am Bauernhof
Erlebnis und Aktivität für die Kleinen, Erholung für die Eltern – unterschiedliche Sehnsüchte bringt ein Urlaub am Bauernhof besonders gut unter einen Hut. Beim Umgang mit Tieren und der Arbeit im Stall gibt‘s viel zu lernen, die Neugier wird geweckt, und der Spaß steht an oberster Stelle.
Besondere Orte rund um den Mondsee
Mondsee: Der Ort Mondsee ist eingebettet zwischen Schafberg und Drachenwand. Baden, Wandern und Radfahren – das sind die Aktivitäten, nach denen sich Menschen mit Sinn für Sport ebenso wie für landschaftliche Schönheit sehnen. Die Pfahlbauten in Mondsee zählen zum UNESCO Weltkulturerbe.
Oberwang: So ländlich, so idyllisch, so traditionsreich. Von Oberwang aus geht’s zu den ausgebauten Mountainbike-Strecken und dem nahegelegenen Irrsee.
Tiefgraben: Die Lage am Nordufer des Mondsees ist ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Radfahren. Eine spätgotische Kirche prägt das Bild der Gemeinde.
St. Lorenz: Der Ortsteil der Gemeinde Tiefgraben ist bekannt für seine historische Kirche St. Lorenz, mit einem markanten Kirchturm. Rundum gibt’s Wälder und Wanderwege – mit Blick auf den Mondsee und die umliegenden Alpen.
Innerschwand: Wer es ruhig angehen möchte, ist ebenso richtig wie die Sportlichen: Die Natur ist hier aus allen Perspektiven wunderschön.
Kraftplätze am Mondsee
Die Radstattkapelle
Die Kapelle ist über einen Kreuzweg am Rücken des Mondseeberges zu erreichen.
Wallfahrstkirche Maria Hilf
Die romantische Wallfahrtskirche ist perfekt für eine Hochzeit.
Almplatz auf der Hochalm
Am Almplatzl ist Zeit und Raum zum Aufatmen und Krafttanken.
Lindenbauernkapelle
Die Kapelle stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist von uralten Linden geschützt – ein traumhaft schöner Ort.
Veranstaltungen im MondSeeLand: zwischen Hochkultur und volkstümlichen Darbietungen
Wie der Mondsee zu seinem Namen kam
Die Sage erzählt, dass Herzog Odilo von Bayern 748 n. Chr. in der Nacht in wildem Galopp über die Drachenwand ritt. Sekunden, bevor er über den Abgrund hunderte Meter in die Tiefe gefallen wäre, sah er den Mond, der sich im See spiegelte. In letztem Moment konnte er sein Pferd zum Stehen bringen. Mond und See hatten ihm das Leben gerettet und Odilo ließ in Dankbarkeit ein Kloster errichten.
Weniger sagenumwoben ist die Variante, dass sich der Name „Mondsee“ auf das alte Adelsgeschlecht der „Mannsee“ bezieht. Aus Mannsee wurde im Laufe der Zeit der Mondsee.
Unterkünfte am Mondsee und Irrsee im Zentrum, am See und im Grünen
Wie gelingt nachhaltiges Reisen?
Wer zuhause das eigene Wohlgefühl und Verantwortung für die Umwelt unter einen Hut bringt, will meistens auch nachhaltig reisen. Grüner Urlaub bedeutet, inspiriert zu werden und Schönes zu erleben – und dabei Rücksicht zu nehmen auf die Natur, den Klimaschutz und auf ein gutes Miteinander mit den Menschen, die in der Urlaubsregion leben.
Wer nachhaltig reist, begegnet der intakten Natur und den gepflegten Kulturlandschaften mit Respekt und Verantwortung.
Wer nachhaltig reist, wählt umweltzertifizierte Unterkünfte und sanfte Mobilität etwa in den Klima- und Energie-Modellregionen.
Wer nachhaltig reist, ist offen für gegenseitiges Verständnis und kann auf Barrierefreiheit und Inklusion zählen.