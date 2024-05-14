Seit über 100 Jahren pulsiert der Wiener Naschmarkt zwischen Gewürzduft und Großstadtklang. Rund 120 Stände und Lokale machen ihn zum genussvollen Treffpunkt.

Schon im 18 Jahrhundert existierte am Ufer des Wienflusses ein Bauernmarkt, auf dem vorwiegend Milchprodukte gehandelt wurden. Von dieser ursprünglichen Nutzung des Areals als Milchmarkt leitet sich wohl auch der Name Naschmarkt ab. Denn das aus Eschenholz gefertigte Gefäß, in dem Milch transportiert wurde, wurde traditionell „Asch“ genannt.

Mit der Regulierung des Wienflusses zu Beginn des 20. Jahrhunderts erhielt der Markt seine charakteristischen Jugendstilstände, die bis heute unter Denkmalschutz stehen. Schon damals fanden sich neben Grundnahrungsmitteln exotische Gewürze und Delikatessen, ein Versprechen von Weltoffenheit mitten in Wien. Heute ist der Naschmarkt weniger Versorgungsort als Bühne für Kulinarik und Vielfalt. Zwischen historischen Marktständen, Lokalen, Flohmarkt-Schätzen und dem neu gestalteten Naschpark entsteht Raum für Begegnung und Genuss. Schlendert, kostet, staunt und entdeckt Wien von seiner offenen, überraschenden Seite.