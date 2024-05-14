Türkisfarbener Bergsee mit Holzbootshaus auf Stelzen, bewaldete Berge im Hintergrund, blauer Himmel.
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Der Weissensee in Kärnten
Naturpark mit Baden und Berg-See-Erlebnissen

Baden im Weissensee, wandern im Naturpark, das Bergpanorama genießen und eine gemütliche Schifffahrt: So abwechslungsreich zeigt sich Urlaub am Weissensee in Kärnten.

Der Weissensee in Kärnten zählt zu den bekanntesten Badeseen Österreichs. Je nach Licht schimmert das Wasser in unterschiedlichen Blau- und Grüntönen – von Türkis bis Smaragdgrün. Baden am Morgen, eine Wanderung durch die Kärntner Bergwelt oder eine Tour mit Kajak, SUP oder dem Schiff: Rund um den Weissensee bestimmen Wasser, Bewegung und Ausblicke auf die Landschaft das Urlaubserlebnis.

Besonders charakteristisch sind die nahezu unverbauten Seeufer. Buchten, Badeplätze und Wege entlang des Wassers sind ideal, um den Weissensee aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Ob zu Fuß, mit dem Rad oder vom Schiff aus – immer wieder wechseln die Eindrücke zwischen der weiten Wasserfläche, Wäldern und den Bergen der Umgebung.

Seinen Namen verdankt der Weissensee übrigens den hellen Kalkablagerungen am westlichen Ufer. Sie bilden ein weißes Band entlang des Sees.  

Qick-Infos zum Weissensee
Lage:Kärnten, höchstgelegener Badesee Europas
Fläche:6,5 km²
Höhe:930 m
Tiefe:99 m
Länge:11,6 km
Breite:900 m
Uferlänge:23 km
Wassertemperatur:bis zu 25° C

Der Weissensee aus allen Perspektiven

Strandbäder und Badeplätze

Strandbad Stockenboi in Zlan

Das Strandbad Stockenboi bietet einen Badebereich am See, Wassersportangebote, eine Tauchschule und großzügige Liegewiesen.

Strandbad Stockenboi

Strandbad Knaller in Techendorf

Das Strandbad Knaller verbindet Baden, Wellness und Seeblick mit Strandcafé, Saunen und Freizeitangeboten direkt am Weissensee.

Strandbad Knaller

Private Badeplätze

Viele Unterkünfte am Weissensee verfügen über eigene Badeplätze oder direkten Zugang zum See.

Private Badeplätze

Top Highlights am Weissensee

Weissensee Schifffahrt

Acht Anlegestellen verbinden Wanderwege, Badeplätze und Orte rund um den Weissensee. Die Rundfahrt dauert etwa zwei Stunden.

Weissensee Schifffahrt

Tauchen

Der Weissensee eröffnet eine faszinierende Unterwasserwelt – mit Sichtweiten bis zu 20 Metern und rund 20 Tauchplätzen im Herzen des Alpenraums.

Tauchen

Wassersport

Von SUP und Kajak bis Wasserski und Parasailing – der Weissensee bietet Wassersport für jeden Stil inmitten der Kärntner Seenwelt.

Wassersport

Wandern

Vom Seeufer bis zu den Almen des Naturparks führen mehr als 200 Kilometer Wanderwege durch die vielfältige Bergwelt rund um den Weissensee.

Wandern

Radfahren und MTB

Vom Seerundweg bis zum anspruchsvollen Trail: 13 MTB-Strecken und rund 160 Kilometer Routen führen durch die Berglandschaft rund um den Weissensee.

Radfahren und MTB

Angeln und Fischen

Mit 22 Fischarten, Seetiefen bis zu 99 Metern und einer Fischerkarte für den gesamten See bietet der Weissensee viele Möglichkeiten zum Angeln und Fischen.

Angeln und Fischen

Familienurlaub am Weissensee

Strandbäder, Themenwege und Ranger:innen-Programme machen den Weissensee zu einem abwechslungsreichen Ziel für Familien mit Kindern.

Familienurlaub

Die schönsten Orte am Weissensee

Techendorf: Schifffahrt, Baden und Urlaub am See

Techendorf bildet das Zentrum am Weissensee. Hier könnt ihr Schifffahrten, Strandbäder, Kulinarik und zahlreiche Freizeitangebote genießen.

Gatschach: Aussicht auf den Weissensee

Vom Ortsteil Gatschach reicht der Blick über den Weissensee und die umliegende Bergwelt. Ein guter Ausgangspunkt für Spaziergänge und Wanderungen.

Naggl: Wandern und Radeln zwischen Alm und See

Von Naggl führen Wege zu Almen, Aussichtspunkten und Wanderzielen in der Bergwelt rund um den Weissensee. Auch die Naggler Alm ist von hier erreichbar.

Neusach: Baden und Wassersport am Westufer

Neusach liegt am Westufer des Weissensees. Badeplätze, Bootsverleih und Wassersportangebote machen den Urlaub zum Wassererlebnis.

Top Restaurants

Essen und Trinken am Weissensee

Die Küche am Weissensee ist von der Alpe-Adria-Region geprägt – Kärntner Spezialitäten treffen hier auf mediterrane Einflüsse. Eine besondere Rolle spielt der Weissenseefisch: Reinanke, Seeforelle und Saibling stammen direkt aus dem See und stehen in vielen Restaurants auf der Speisekarte. Als erste Slow Food Travel Destination Kärntens stehen kulinarische Erlebnisse, regionale Produkte und Begegnungen mit Produzent:innen im Mittelpunkt.

  • Genießerhotel Die Forelle: Das BERG.SEE.DEGUSTATIONS.MENÜ interpretiert Zutaten aus der Region Weissensee neu und wurde mit einem Michelin-Stern sowie vier Hauben ausgezeichnet.

  • Restaurant Rouge Noir im Neusacherhof: Fine Dining mit Chef's Table und 12-Gänge-Menü, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern und drei Hauben.

  • Strandhotel Weissensee: Österreichs erstes vegan-vegetarisches 4-Sterne-Superior-Bio-Hotel mit Gourmetküche und kreativen Menüs auf pflanzlicher Basis.

  • Gralhof: Bio-Hotel am See mit saisonaler Küche, regionalen Produkten und Gerichten, die sich an den Jahreszeiten orientieren.

Besondere Events

Weissenseer Frühstücksfloß

Juni – August
Techendorf

Während das Floß über den See gleitet, werden regionale Frühstücksspezialitäten mit Blick auf Wasser und Bergkulisse serviert.

Mehr lesen

5 Dinge, die ihr über den Weissensee wissen solltet

Weissensee-PremiumCARD

In vielen Unterkünften inkludiert – die PremiumCARD ermöglicht freie Fahrt mit Schifffahrt, Bergbahn und Bussen rund um den Weissensee.

Weissensee-PremiumCARD

Slow Trail Weissensee

Der Slow Trail führt entlang des Ostufers zu Aussichtspunkten, Rastplätzen und Abschnitten direkt am Wasser.

Slow Trail Weissensee

Aussichts- & Ruheplätze

Entlang der Wege rund um den Weissensee bieten Aussichtspunkte und ausgewählte Plätze freie Blicke auf See, Wälder und Berge.

Aussichts- & Ruheplätze

Sommerbergbahn

In zwölf Minuten geht es vom Seeufer auf 1.324 Meter Seehöhe – mit Zugang zu Wanderwegen, Almen und Aussichtspunkten.

Sommerbergbahn

Seepromenade am Westufer

Der rund 6 Kilometer lange Weg verbindet traumhafte Ausblicke auf den See mit entspannten Spaziergängen – barrierefrei angelegt.

Seepromenade am Westufer

Besondere Unterkünfte

Gralhof in Neusach: Hotel mit Seeblick und Badeplatz

Im Franzerl am Weissensee: Ferienhaus mit Seezugang

Seehotel Enzian in Neusach: 4 Sterne direkt am See

Neusacherhof in Neusach: Gourmetrestaurant, 1 Michelin-Stern

Naturparkhotel Das Leonhard in Techendorf: 4 Sterne

Hotel & Chalet Regitnig in Techendorf: 4 Sterne am See

Hotel Die Forelle in Techendorf: 1 Michelin-Stern, 4 Hauben

Naturpark und Mobilität

Schutzgebiete und autofreie Angebote

Die Region Weissensee wurde 2006 zum Naturpark ernannt, eine Landschaft aus See, Wäldern, Wiesen und Almen. Große Teile der Uferbereiche stehen unter Schutz. Wanderwege, Themenwege und Naturpark-Angebote ermöglichen es, die Region aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen.

Der Weissensee ist außerdem Mitglied der Initiative Alpine Pearls, die Orte mit Angeboten für Urlaub ohne eigenes Auto vereint. Vor Ort ergänzen Busse, Schifffahrt und Bergbahn das Mobilitätsangebot. Viele Ausflugsziele rund um den See lassen sich dadurch auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.

Naturpark WeissenseeAutofreie Mobilität

FAQs

Der Weissensee liegt im Bezirk Spittal an der Drau in Kärnten, eingebettet in einem Hochtal der Gailtaler Alpen – etwa 23 Kilometer nordöstlich von Hermagor und rund 80 Kilometer westlich von Klagenfurt. Auf 930 Metern Seehöhe zählt er zu den höchstgelegenen Badeseen der Alpen.

Der Weissensee trägt mehrere Auszeichnungen. Als Naturpark stehen rund zwei Drittel der Uferflächen unter Schutz. Die Region trägt außerdem das Prädikat „Heilklimatischer Kurort“. Als Mitglied der Initiative Alpine Pearls ergänzen Bergbahn, Naturparkbus und Linienschifffahrt das Mobilitätsangebot vor Ort.

  • Nordufer-Weg: Anspruchsvolle Wanderung entlang des Seeufers mit Auf- und Abstiegen über Steinwände – die Rückfahrt erfolgt bequem mit dem Linienschiff.

  • Hermagorer Bodenalm: Kurze Tour durch Wald und Almgebiet bis zur Bodenalm mit eigener Käserei und zünftiger Brettljause.

  • Kohlröselhütte – Naggler Alm: Der Anstieg führt durch den Wald auf die Jadersdorfer Alm bis zur Kohlröselhütte mit Blick über das Tal.

Der Weissensee bietet ein vielfältiges Aktivprogramm: Über 200 Kilometer Wanderwege und 13 MTB-Strecken erschließen die Bergwelt des Naturparks. Am und im Wasser warten Wassersport, Tauchen mit Sichtweiten bis zu 20 Metern, Angeln mit 22 Fischarten sowie Schifffahrten zu acht Anlegestellen rund um den See.

Am einfachsten erreicht ihr den Weissensee mit dem Zug bis Greifenburg/Weissensee – von dort bringt euch ein Bahnhofshuttle direkt in eure Unterkunft. Wer mit dem Auto anreist, erreicht den Weissensee bequem über Greifenburg. Der nächstgelegene Flughafen ist Klagenfurt, rund 120 Kilometer vom Weissensee entfernt.

Die Weissensee-PremiumCARD ist in vielen Unterkünften inkludiert und wird beim Check-in persönlich ausgehändigt. Sie gilt für die gesamte Aufenthaltsdauer und berechtigt zur kostenlosen Nutzung von Bergbahn, Naturparkbus, Linienschifffahrt und Wanderbus – sowie zur vergünstigten Anreise mit dem Bahnhofshuttle ab Greifenburg.

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