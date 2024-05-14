Der Wolfgangsee im Salzkammergut
Baden und Wandern, dazu Ausblicke vom Schiff und vom Schafberg auf den See
Einleitung
Den Wolfgangsee teilen sich zwei Bundesländer: das SalzburgerLand und Oberösterreich. Im Salzkammergut zählt er zu den Badeseen, die man nicht nur besucht, sondern erlebt. Es ist die Landschaft rund um den See – und die Vielfalt an Möglichkeiten, sich draußen zu bewegen. Und es ist die Lebensart der Menschen, die hier zuhause sind: entspannt, zugewandt und geprägt von einem feinen Gespür dafür, was guttut. „Alles gschmah“ nennen sie das – wenn sich Dinge stimmig anfühlen und ihren eigenen Rhythmus haben.
Ursprünglich trug der See den Namen „Abersee“, urkundlich erwähnt um 800. Rund 500 Jahre später wurde er zum „Wolfgangsee“ – benannt nach dem Heiligen Wolfgang, der den Ort zu einer bedeutenden Pilgerstätte des Mittelalters machte. Heute zeigt sich der See in unterschiedlichen Farbnuancen, die durch das Zusammenspiel von Organismen im Wasser und feinen Kalkpartikeln entstehen – von hellen bis zu tiefen Blau- und Grüntönen.
Der Wolfgangsee aus allen Perspektiven
Strandbäder und Badeplätze
Strandbad St. Gilgen
Sandstrand, Liegewiese und Badesteg, Kinderbereich und das Restaurant Brunnwind für die Jause.
Strand Wasswiese Strobl
Schattige Liegewiese, Badesteg, Spielplatz und Bootsvermietung mit Buffet für eine Pause zwischendurch.
Waldbad Fürberg
Der Badeplatz bietet mit dem Klippenspringen ein besonderes Highlight für Adrenalinfans.
Top Highlights am Wolfgangsee
Die schönsten Orte am Wolfgangsee
St. Wolfgang: Filmkulisse mit Schafberg
Ausgangsort für Schifffahrt und Schafbergbahn sowie Schauplatz der Operette „Das Weiße Rössl am Wolfgangsee“.
St. Gilgen: Mozartflair im Dorf
Im Geburtsort der Mutter von Wolfgang Amadeus Mozart und Wohnort seiner Schwester „Nannerl“ trifft mondäner Schick auf das Leben am See.
Essen und Trinken am Wolfgangsee
Rund um den Wolfgangsee – in St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl – reicht die Bandbreite von Hauben- und Sterneküche bis zu Restaurants am Seeufer. Gegessen wird auf Terrassen mit Blick aufs Wasser oder in ruhigen Gasträumen. Auf den Karten stehen unter anderem Fischgerichte, saisonal wechselnde Menüs und à la carte Gerichte.
Gourmetrestaurant Poll’s Kaiserterrasse im Romantikhotel Weisses Rössl in St. Wolfgang: 3 Hauben
Restaurant Paula im Hotel Weisser Bär in St. Wolfgang: 1 Michelin Stern, 3 Hauben
Restaurant im Landhaus zu Appesbach in St. Wolfgang: 2 Hauben
Restaurant Ledererhaus im Hotel Seevilla Wolfgangsee in St. Wolfgang
Atelier Fischer in St. Gilgen: 1 Michelin Stern
Restaurant „Haus am Hang“ in St. Gilgen: 3 Hauben
SeeSushi® im Bergrose Hideaway in Strobl: 2 Hauben
Besondere Events
5 Dinge, die ihr über den Wolfgangsee wissen solltet
Film „Im weißen Rössl “
Mit der Operette „Im weißen Rössl“ und ihrer Verfilmung in den 1960er-Jahren wurde das gleichnamige Hotel zur Bühne der Sommerfrische – und bis heute ein beliebtes Ausflugsziel.
Postalm
Rund 12 Kilometer oberhalb von Strobl öffnet sich die Postalm, Österreichs größtes zusammenhängendes Almgebiet. Ein Hochplateau mit Wegen, die sich durch Wiesen und Almen ziehen.
Nostalgiefahrten
In den Sommermonaten fährt euch der historische Schaufelraddampfer „Kaiser Franz Josef I.“ über den Wolfgangsee – eine ruhige Fahrt über das Wasser.
Ochsenkreuz
Auf einer kleinen Insel beim Falkenstein bei St. Gilgen steht das Ochsenkreuz. Der historische Bildstock geht auf die Sage eines Metzgers und seines Ochsen zurück – sichtbar nur vom Boot aus.
Der Heilige Wolfgang
Im Mittelalter wurde die Region durch den Heiligen Wolfgang zum Pilgerziel. Am Falkenstein erzählt die Legende vom „Quellwunder“ – vom Bau eines Kirchleins am Abersee und von wundersamen Heilungen.
Besondere Unterkünfte
Luftkurort St. Wolfgang
Seit 1964 trägt St. Wolfgang das Prädikat Luftkurort. Am Südhang der Nordalpen prägen Sonne, Hochnebellagen und die Nähe zum Wolfgangsee das lokale Klima. Der See wirkt temperaturausgleichend, zugleich sorgen Luftbewegungen für spürbare Veränderungen im Tagesverlauf. Die klimatischen Bedingungen werden regelmäßig geprüft und bilden die Grundlage für die Auszeichnung.