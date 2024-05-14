Frau mit Strohhut liegt auf Steg, Mann im Wasser hält sie, türkiser See mit Bergen im Hintergrund.
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Der Wolfgangsee im Salzkammergut
Baden und Wandern, dazu Ausblicke vom Schiff und vom Schafberg auf den See

Als ob er in sich selbst ruhen würde – ganz unaufgeregt und sich seiner Schönheit bewusst: So liegt er eingebettet zwischen Wald, Berglandschaften und kleinen Orten.

Den Wolfgangsee teilen sich zwei Bundesländer: das SalzburgerLand und Oberösterreich. Im Salzkammergut zählt er zu den Badeseen, die man nicht nur besucht, sondern erlebt. Es ist die Landschaft rund um den See – und die Vielfalt an Möglichkeiten, sich draußen zu bewegen. Und es ist die Lebensart der Menschen, die hier zuhause sind: entspannt, zugewandt und geprägt von einem feinen Gespür dafür, was guttut. „Alles gschmah“ nennen sie das – wenn sich Dinge stimmig anfühlen und ihren eigenen Rhythmus haben.

 Ursprünglich trug der See den Namen „Abersee“, urkundlich erwähnt um 800. Rund 500 Jahre später wurde er zum „Wolfgangsee“ – benannt nach dem Heiligen Wolfgang, der den Ort zu einer bedeutenden Pilgerstätte des Mittelalters machte. Heute zeigt sich der See in unterschiedlichen Farbnuancen, die durch das Zusammenspiel von Organismen im Wasser und feinen Kalkpartikeln entstehen – von hellen bis zu tiefen Blau- und Grüntönen.

Quick-Info zum Wolfgangsee
Lage:Salzkammergut, SalzburgerLand und Oberösterreich
Fläche:12,4 km²
Höhe:538 m
Tiefe:114 m
Länge:10,3 km
Breite:2 km
Uferlänge:27 km
Wasseremperatur:im Sommer bis zu 24° C

Der Wolfgangsee aus allen Perspektiven

Strandbäder und Badeplätze

Strandbad St. Gilgen

Sandstrand, Liegewiese und Badesteg, Kinderbereich und das Restaurant Brunnwind für die Jause.

Strandbad St. Gilgen

Strand Wasswiese Strobl

Schattige Liegewiese, Badesteg, Spielplatz und Bootsvermietung mit Buffet für eine Pause zwischendurch.

Naturstrand Wasswiese

Waldbad Fürberg

Der Badeplatz bietet mit dem Klippenspringen ein besonderes Highlight für Adrenalinfans.

Waldbad Fürberg

Badeplatz St. Wolfgang

Der gepflegte Badeplatz „Information Ried“ mit großer Liegewiese liegt auf der Seeseite der Ortschaft Ried.

Badeplatz Ried

Top Highlights am Wolfgangsee

Wandern: Zwischen Berg und See unterwegs

Radfahren: Genussradtouren rund um den See

Schafbergbahn: In 35 Minuten auf 1.783 m

Segeln: Westteil des Sees mit konstantem Wind

Zwölferhorn: Mit der Seilbahn zur Aussicht

Wolfgangsee Schifffahrt: St. Wolfgang, St. Gilgen, Strobl

Die schönsten Orte am Wolfgangsee

St. Wolfgang: Filmkulisse mit Schafberg

Ausgangsort für Schifffahrt und Schafbergbahn sowie Schauplatz der Operette „Das Weiße Rössl am Wolfgangsee“.

St. Wolfgang

St. Gilgen: Mozartflair im Dorf

Im Geburtsort der Mutter von Wolfgang Amadeus Mozart und Wohnort seiner Schwester „Nannerl“ trifft mondäner Schick auf das Leben am See.

St. Gilgen

Strobl: Jugendstil am See

Strobl verbindet Jugendstilvillen und moderne Architektur am See. Darüber liegt die Postalm – ein weitläufiges Gebiet für Wanderungen.

Strobl
Top Restaurants

Essen und Trinken am Wolfgangsee

Rund um den Wolfgangsee – in St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl – reicht die Bandbreite von Hauben- und Sterneküche bis zu Restaurants am Seeufer. Gegessen wird auf Terrassen mit Blick aufs Wasser oder in ruhigen Gasträumen. Auf den Karten stehen unter anderem Fischgerichte, saisonal wechselnde Menüs und à la carte Gerichte.

Besondere Events

5 Dinge, die ihr über den Wolfgangsee wissen solltet

Film „Im weißen Rössl “

Mit der Operette „Im weißen Rössl“ und ihrer Verfilmung in den 1960er-Jahren wurde das gleichnamige Hotel zur Bühne der Sommerfrische – und bis heute ein beliebtes Ausflugsziel.

Geschichte Hotel Weißes Rössl

Postalm

Rund 12 Kilometer oberhalb von Strobl öffnet sich die Postalm, Österreichs größtes zusammenhängendes Almgebiet. Ein Hochplateau mit Wegen, die sich durch Wiesen und Almen ziehen.

Postalm

Nostalgiefahrten

In den Sommermonaten fährt euch der historische Schaufelraddampfer „Kaiser Franz Josef I.“ über den Wolfgangsee – eine ruhige Fahrt über das Wasser.

Wolfgangsee Schifffahrt

Ochsenkreuz

Auf einer kleinen Insel beim Falkenstein bei St. Gilgen steht das Ochsenkreuz. Der historische Bildstock geht auf die Sage eines Metzgers und seines Ochsen zurück – sichtbar nur vom Boot aus.

Ochsenkreuz

Der Heilige Wolfgang

Im Mittelalter wurde die Region durch den Heiligen Wolfgang zum Pilgerziel. Am Falkenstein erzählt die Legende vom „Quellwunder“ – vom Bau eines Kirchleins am Abersee und von wundersamen Heilungen.

Geschichte von St. Wolfgang

Besondere Unterkünfte

Romantikhotel Im Weissen Rössl: 4 Sterne Superior

Landhaus zu Appesbach: Direkt am See

Seechalet Hotel Zimmerbräu: Mit Badesteg und Zirbensauna

Seehotel Brandauers Villen: 4 Sterne Superior, direkt am See

Cortisen am See: 4 Sterne Superior, Adults only

Seit 1964

Luftkurort St. Wolfgang

Seit 1964 trägt St. Wolfgang das Prädikat Luftkurort. Am Südhang der Nordalpen prägen Sonne, Hochnebellagen und die Nähe zum Wolfgangsee das lokale Klima. Der See wirkt temperaturausgleichend, zugleich sorgen Luftbewegungen für spürbare Veränderungen im Tagesverlauf. Die klimatischen Bedingungen werden regelmäßig geprüft und bilden die Grundlage für die Auszeichnung.

Luftkurort St. WolfgangDas Bioklima von St. Wolfgang

FAQs

Der Wolfgangsee liegt im Salzkammergut und erstreckt sich über die Bundesländer Salzburg und Oberösterreich. Die Orte St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl liegen direkt am Ufer.

Im Sommer erreicht der Wolfgangsee Wassertemperaturen von bis zu 24 °C. Die Badezeit ist häufig zwischen Juli bis August, wenn das Wasser am wärmsten ist.

Der Wolfgangsee ist mit der Bahn erreichbar, etwa über die Bahnhöfe Salzburg oder Attnang-Puchheim. Von dort bestehen Busverbindungen nach St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang. Vor Ort verbinden Busse und Schiffe die Region.

Der Wolfgangsee verbindet eine Berglandschaft mit vielfältigen Möglichkeiten rund ums Wasser. Dazu zählen Fahrten mit der Schafbergbahn, die Wolfgangsee-Schifffahrt zwischen den Orten sowie Badeplätze entlang des Ufers.

Zu den bekannten Sehenswürdigkeiten zählen die Wallfahrtskirche St. Wolfgang sowie die Schafbergbahn und die Wolfgangsee Schifffahrt.

Der Wolfgangsee, größter und tiefster See im SalzburgerLand, ist ein beliebtes Segelrevier. Wanderwege führen durch die Berglandschaft, Radwege verlaufen rund um den See und Badestrände laden im Sommer ins Wasser ein.

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