Rücksichtnahme auf andere Auf der Loipe ist es wichtig, stets rücksichtsvoll zu sein und niemanden zu gefährden oder zu schädigen.

Signalisation, Laufrichtung und Lauftechnik Markierungen und Hinweisschilder sind unbedingt zu beachten. Die Loipen und Pisten sollten in der angegebenen Richtung und Lauftechnik genutzt werden.

Wahl von Spur und Piste Auf Doppel- und Mehrfachspuren wird in der rechten Spur gelaufen. Gruppen sollten in der rechten Spur hintereinander bleiben. In freier Lauftechnik gilt: rechts halten.

Überholen Überholt werden darf sowohl rechts als auch links. Der vordere Läufer muss nicht ausweichen, sollte es jedoch tun, wenn es gefahrlos möglich ist.

Gegenverkehr Bei Begegnungen weicht man nach rechts aus. Abfahrende haben stets Vorrang.

Stockführung Beim Überholen, Überholtwerden und bei Begegnungen sollten die Stöcke eng am Körper geführt werden.

Anpassung der Geschwindigkeit an die Verhältnisse Geschwindigkeit und Verhalten sollten dem eigenen Können, den Geländeverhältnissen, der Verkehrsdichte und der Sichtweite angepasst werden. Ein ausreichender Sicherheitsabstand zum vorderen Läufer ist wichtig. Notfalls muss ein Sturz in Kauf genommen werden, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Freihalten der Loipen und Pisten Wer stehen bleibt, sollte die Loipe oder Piste verlassen. Gestürzte Personen sollten die Strecke möglichst rasch freimachen.

Hilfeleistung Bei Unfällen besteht die Pflicht, Hilfe zu leisten.