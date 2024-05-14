Holzhütte auf grüner Almwiese mit Bergpanorama im Hintergrund, schmaler Weg im Vordergrund.
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Mit deutschen Reiseveranstaltern in den Traumurlaub
Deutsche Reiseveranstalter auf einen Blick

Findet mit dem Reiseveranstalter eures Vertrauens euren Traumurlaub. Spezialisten beraten euch und kümmern sich um eure Buchung.

So entspannt kann Urlaub starten.
Urlaub am See, Wanderungen in den Bergen, Wellness-Wochen oder ein Städtetrip? Die Vielfalt an Reiseangeboten für Urlaub in Österreich ist groß. Da kommt der umfassende Service einer persönlichen Reiseberatung genau richtig. Kompetente Reisebüro-Expert kennen die schönsten Plätze Österreichs – ob in der Stadt oder auf dem Land.

Maßgeschneiderte Angebote, Tipps und Inspiration für die schönste Zeit des Jahres sind ihre Stärke. Und für eine reibungslose Organisation und einen optimalen Ablauf sorgt ein Rundum-Paket: Von der Beratung und Buchung bis hin zu Anliegen während der Reise steht euch jederzeit einAnsprechpartnerfür eure Wünsche oder Fragen zur Verfügung. Mit dieser individuellen Betreuung durch die Reisebüros könnt ihr euren Urlaub in vollen Zügen genießen.

Wir haben für euch eine Übersicht der deutschen Angebote von Reiseveranstaltern und Busunternehmen zusammengestellt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Ihr könnt entweder über euer Reisebüro oder direkt beim Veranstalter buchen. Hier findet ihr eine Übersicht der Reisebüros, Reiseveranstalter und Dienstleister der Touristik, die Mitglied beim Deutschen Reise-Verband sind.

Rundum-sorglos

Euer Österreich-Abenteuer mit Pauschalreisen

Alltours

Mit alltours findest Du viele Möglichkeiten für einen Urlaub in Österreich: Hotel, Flug oder eigene Anreise bis hin zu kompletten Pauschalreisen – perfekt für Dich.

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TUI Deutschland GmbH

TUI bietet Pauschalreisen in Österreich: Anreise, Unterkunft, Verpflegung und Freizeitangebote. Finde Hotels und spannende Reiseangebote in den schönsten Regionen.

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DER Touristik

DER Touristik ist eine internationale Reise- und Tourismusgruppe mit den Veranstaltern Dertour, IST, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen und Travelix.

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Urlaubspiraten

Finde bei Urlaubspiraten besondere Pauschalangebote und Tipps für Deinen Österreich-Urlaub. Ob Tirol, Kärnten oder Salzburger Land – entdecke die besten Deals.

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Frei und unabhängig

Selbstversorger-Paradiese in Österreich

Airbnb

Buche günstige Unterkünfte und Privatzimmer über Airbnb. Egal, ob allein, mit der Familie oder Freunden – entdecke zahlreiche Ferienwohnungen in ganz Österreich.

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FeWo-direkt

FeWo-direkt ist Teil von Vrbo, einem führenden Marktplatz für Ferienwohnungen. Finde Apartments, Ferienhütten, Bungalows und Villen für Deinen Österreich-Urlaub.

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My Days

Entdecke über My Days zauberhafte Unterkünfte und Hotels in Österreich. Plane unvergessliche Momente und genieße gemeinsame Zeit in den schönsten Urlaubszielen.

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Novasol - Ferienhäuser

Novasol bietet ein breites Angebot an Ferienhäusern und Ferienwohnungen in ganz Österreich – ideal für Selbstversorger.

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Einzigartige Erlebnisse

Spezialreisen für den perfekten Österreich-Urlaub

Ameropa

Finde zahlreiche Städte- und Bahnreisen ab Deutschland bei Ameropa. Wähle Dein Hotel in Österreich und buche optional die Anreise mit der Bahn – stressfrei!

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DAV Summit

DAV Summit ist der perfekte Reiseveranstalter für Bergsportfans. Klettern, Bergsteigen, Schneeschuhwandern und mehr – erlebe unvergessliche Abenteuer in den Bergen.

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Expedia

Buche Unterkunft, Flug, Mietwagen oder Pauschalreisen einfach über Expedia und entdecke die schönsten Urlaubsziele in Österreich. Auch für Last-Minute-Reisen ideal!

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Studiosus

Studiosus ist führend bei Studienreisen. Finde vielfältige Reisevarianten, spannende Routen und inspirierende Events für unvergessliche Reisen in ganz Europa.

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Urlaubsspezialisten

Wanderhotels, Health & Spa Hotels, Familien- und Kinderhotels, Urlaub am Bauernhof, Mountainbike-Hotels, Cross-Country Hotels, Motorrad- und Golfhotels.

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