Brezensuppe
- Klassiker
- Vorspeise
Die Brezensuppe ist ein typisches Rezept aus der Wildschönau in Tirol. Sie ist eigentlich keine Suppe, obwohl sie als solche bezeichnet wird.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 45 Min.
- 4 Portionen
Schritt 1
Brezen in 1 cm breite Stücke schneiden, mit heißer Suppe übergießen und zugedeckt quellen lassen.
Schritt 2
Überflüssige Suppe vorsichtig abgießen.
Schritt 3
Schichtweise Brezen und Käse in eine Auflaufform geben.
Schritt 4
Fein geschnittene Zwiebel in Butter hellgelb anrösten und darüber gießen.
Schritt 5
Im Ofen backen und mit Schnittlauch bestreut servieren.
Tipp: Dazu gibt’s Milch oder Buttermilch.
Zutaten
Für die Brezensuppe