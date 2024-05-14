Buchteln mit Vanillesauce
- Klassiker
- Süß
- Vegetarisch
- Dessert & Süßes
In den „Buchtelhochburgen“ wird heiß diskutiert, welche Fülle die richtige ist. Powidl oder Marille? Wie immer bei Geschmacksfragen haben alle Recht.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 60 Min.
- 30 Stück
1 Stunde vor der Zubereitung des Teiges alle Zutaten aus dem Kühlschrank nehmen.
Für den Teig
Butter schmelzen. Milch lauwarm erhitzen. Ei, Dotter, Salz, Kristallzucker, Zitronenabrieb, Germ (Hefe) und lauwarme Milch verrühren und mit der flüssigen Butter verquirlen. Mit dem Mehl ca. 5 Minuten zu einem glatten, weichen, geschmeidigen, aber nicht klebrigen Teig verkneten, bis er sich vom Rand löst (am besten mit einer Küchenmaschine / Knethaken).
Mit einem Küchentuch zudecken und bei Raumtemperatur 30 Minuten bis 1 Stunde gehen lassen, bis sich das Volumen etwa verdoppelt. Einmal zusammenschlagen und nochmals 10 Minuten gehen lassen.
Butter zum Tunken schmelzen. Teig in 30 – 35 kleine Stücke teilen. Teigstücke flach drücken oder Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 7 – 8 mm dick ausrollen und Kreise mit 4 cm Ø ausstechen. Mit der gewünschten Fülle (je ca. ½ TL) füllen (am besten mit einem Spritzsack). Teigränder über die Fülle ziehen und mit den Fingern gut verschließen. Buchteln kurz in flüssige Butter tunken und mit dem Verschluss nach unten in eine Form setzen. Buchtel für Buchtel wiederholen und dicht, aber nicht zu eng nebeneinander in die Form setzen. Nochmals ca. 10 Minuten bei Raumtemperatur mit dem Küchentuch zugedeckt gehen lassen.
Tipp: Wenn die Buchteln für Kinder zubereitet werden, den Rum in Fülle und Sauce weglassen.
Buchteln im vorgeheizten Ofen bei 160 °C Umluft 30 Minuten hellbraun backen. In der Form lauwarm auskühlen lassen, so bleiben sie schön saftig. Stürzen, in Stücke zupfen und mit Staubzucker bestreuen.
Für die Vanillesauce
Vanilleschote weich massieren, längs halbieren, Mark auskratzen. Mit Milch, Obers, Zucker und Vanilleschote in einem Topf aufkochen. Dotter mit einem Schneebesen einrühren, bis die Masse zu binden beginnt. Vanilleschote entfernen, Rum einrühren. Vanillesauce nach Wunsch lauwarm oder kalt zu den Buchteln servieren.
Zutaten
Wusstet ihr, dass …?
Ungefüllt heißen kleine Buchteln Dukaten Buchteln. Während bei den mit Marillenmarmelade oder Zwetschken gefüllten die Vanillesauce dazu köstlich, aber kein Muss ist, gehört sie bei Dukaten Buchteln zwingend auf den (vorgewärmten) Teller. Manchen Menschen wird nachgesagt, sie bereiten Dukaten Buchteln nur zu, um löffelweise hausgemachte Vanillesauce essen zu können.