Schritt 4 Potsticker

Alle Zutaten für den Potsticker verrühren. Eine beschichtete Pfanne auf mittlerer Hitze vorheizen und dünn mit Öl auswischen. Potsticker-Masse eingießen (ähnlich wie bei einer Palatschinke) und die gedämpften Gyoza direkt daraufsetzen. Ausbacken, bis der Potsticker knusprig ist.