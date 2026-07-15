Eierschwammerl-Gyoza
- Vegetarisch
- Hauptspeise
Im Restaurant Mraz & Sohn in Wien prägt der Haubenkoch die gehobene Wiener Gastronomie und verleiht ihr eine Portion Leichtigkeit.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 120 Min.
- 4 Portionen
Gyoza-Wraps
Gyoza-Wraps auflegen, Ränder mit Eiweiß bestreichen. Etwas Fülle in die Mitte setzen und zu Tortellini formen. Auf Backpapier lagern. Kurz vor dem Servieren ca. 3 Minuten dämpfen.
Eierschwammerlfülle
Für die Eierschwammerlfülle die Zwiebel in Butter anschwitzen. Eierschwammerl zugeben und gut anbraten. Knoblauchpaste hinzufügen, mit Salz und Pfeffer würzen. Abkühlen lassen, dann die gehackte Petersilie unterrühren.
Vin-Jaune-Dip
Für den Vin-Jaune-Dip alle Zutaten miteinander verrühren.
„Vin Jaune" ist ein trockener Weißwein aus dem französischen Jura. Als Ersatz eignet sich ein trockener Sherry.
Potsticker
Alle Zutaten für den Potsticker verrühren. Eine beschichtete Pfanne auf mittlerer Hitze vorheizen und dünn mit Öl auswischen. Potsticker-Masse eingießen (ähnlich wie bei einer Palatschinke) und die gedämpften Gyoza direkt daraufsetzen. Ausbacken, bis der Potsticker knusprig ist.
„Potsticker" sind Teigtaschen, die erst leicht angebraten, dann mit Wasser aufgegossen, gedämpft und dann nochmals gebraten werden.
Anrichten
Die Gyoza mit etwas Sriracha füllen, vorsichtig vom Potsticker lösen und zusammen mit dem Vin-Jaune-Dip servieren.
Die „Sriracha-Sauce" ist eine nach der Küstenstadt Si Racha in Thailand benannte scharfe Chilisauce.