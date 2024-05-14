Schritt 8

Die Glücksschweinchen aus dem Backofen nehmen und mit einem Strohhalm über der Nase zwei Augen ausstechen und mit Rosinen füllen. Wer die Schweinchen bereits am Vortag zubereitet, sollte sie in einem luftdichten Behälter aufbewahren, damit sie saftig bleiben. Frisch schmecken sie am besten.