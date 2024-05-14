Hand garniert Cocktailglas mit Minze und Zitronenscheibe, daneben Sirupfläschchen und Jigger auf Leinentuch.
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Ingwer-Minz Drink

  • Getränke

Erfrischende Minze aus dem heimischen Garten trifft auf das kraftvolle Aroma-Duo aus Ingwer und Gin.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 30 Min.
  • 2 Portionen
Schritt 1

Für den Blitz-Ingwer-Sirup

Den Ingwer schälen und in dünne Scheiben schneiden. Die Minzblätter waschen.

Schritt 2

Die Zitrone halbieren und auspressen. Anschließend gemeinsam mit dem Wasser in einen Topf geben.

Schritt 3

Die Ingwerscheiben, die Minzblätter und den Zucker hinzufügen. Gut umrühren und aufkochen lassen. Anschließend die Temperatur reduzieren und für 20 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.

Schritt 4

Die Minzblätter entfernen. Den Sirup gemeinsam mit den Ingwerscheiben in eine saubere Flasche füllen und auskühlen lassen. Verschlossen im Kühlschrank aufbewahren.

Schritt 5

Für den Ingwer-Minz Spritzer

Die Zitrone waschen und in feine Scheiben schneiden.

Schritt 6

Die Zitronenscheiben gemeinsam mit den Eiswürfeln in die Gläser geben. Ingwer-Sirup und Gin hinzufügen.

Schritt 7

Mit Mineralwasser aufspritzen. Abschließend mit frischer Minze garnieren.

Variante: für eine alkoholfreie Variante den Gin weglassen.

Zutaten

Für das Blitz-Ingwer-Sirup
Für den Ingwer-Minz Spritzer

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