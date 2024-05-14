Schritt 2 Karpfensaftl

Für das Saftl Fischkarkassen im Ofen bei 200 °C (Ober- und Unterhitze) braun rösten. Währenddessen das Gemüse bis auf den Knoblauch in grobe Würfel schneiden und in einem großen Topf mit dem Schmalz dunkel anrösten. Wenn alles eine gute Farbe hat, Knoblauch hacken und mit Kümmel und Pfeffer kurz mitrösten. Geröstete Fischkarkassen dazugeben, mit Bier ablöschen und mit Wasser zu zwei Drittel bedecken. Langsam für 1 Stunde ganz leicht köcheln lassen. Im Anschluss abseihen und mit Salz abschmecken.