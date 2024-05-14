Schritt 4

Dann die Spätzle in eine heiße Pfanne geben. Den geriebenen Käse und etwas von dem Kochwasser zugeben. Alles gut durchschwenken. Zum Schluss mit Salz und grobem Pfeffer würzen. Die Spätzle auf vorgewärmten Tellern anrichten und mit den Zwiebeln und etwas Schnittlauch garnieren.