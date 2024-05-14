Kokosmakronen auf grauem Tuch, daneben Tannenzweig, Sternanis und Lichterkette im Hintergrund.
  1. Startseite
  2. Essen und Trinken in Österreich
  3. Rezepte aus Österreich
  4. Kokosbusserl

Kokosbusserl

  • Klassiker
  • Süß
  • Vegetarisch
  • Dessert & Süßes

Kokosmakronen werden in Österreich Kokosbusserl genannt. Nicht nur zur Weihnachtszeit ist dieses luftige Gebäck eine Sünde wert.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 25 Min.
  • 120 Stück
Schritt 1

Die Eiklar zu einem sehr festen Schnee schlagen, den Puderzucker unterrühren, sodass eine dicke Creme entsteht.

Schritt 2

Diese Creme mit Kokosraspeln und Zitronensaft vermengen.

Schritt 3

Mit einem Teelöffel kleine Häufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und bei 180 °C ca. 15 Minuten goldgelb backen.

Zutaten

Für die Kokosbusserl

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich

Holt euch aktuelle Urlaubstipps und Angebote in euer Postfach:

  • Geheimtipps für euren nächsten Urlaub

  • Kulinarische Highlights und Rezepte

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Aktuelle Urlaubsangebote und Specials