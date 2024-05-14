Kokosbusserl
- Klassiker
- Süß
- Vegetarisch
- Dessert & Süßes
Kokosmakronen werden in Österreich Kokosbusserl genannt. Nicht nur zur Weihnachtszeit ist dieses luftige Gebäck eine Sünde wert.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 25 Min.
- 120 Stück
Schritt 1
Die Eiklar zu einem sehr festen Schnee schlagen, den Puderzucker unterrühren, sodass eine dicke Creme entsteht.
Schritt 2
Diese Creme mit Kokosraspeln und Zitronensaft vermengen.
Schritt 3
Mit einem Teelöffel kleine Häufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und bei 180 °C ca. 15 Minuten goldgelb backen.
Zutaten
Für die Kokosbusserl