Sternförmige Lebkuchen mit bunter Zuckerglasur in einer Holzschale auf rustikalem Holztisch.
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Lebkuchen

  • Klassiker
  • Vegetarisch
  • Süß
  • Dessert & Süßes

Lebkuchen, früher auch als Honigkuchen bekannt, gehört seit Jahrhunderten zur Weihnachtsbäckerei und ist bis heute ein Klassiker der Adventszeit.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 60 Min.
  • 4 Blech
Schritt 1

Roggenmehl mit Backpulver vermengen und mit der Butter vermischen.

Schritt 2

Puderzucker, Gewürze, fein geriebene Zitronenschale, Honig und die Eier dazugeben.

Schritt 3

Die Masse kneten, 1 Stunde rasten lassen, auswalken und ausstechen.

Schritt 4

Vor dem Backen mit Ei bestreichen und mit Nüssen bestreuen.

Schritt 5

Im vorgeheizten Backofen bei 180° C für ca. 8 - 10 Minuten backen.

Schritt 6

Lebkuchen kann je nach Geschmack mit Zuckerglasur oder kandierten Früchten kunstvoll verziert werden.

Tipp: Beim Aufbewahren des Lebkuchens können Apfelspalten mit in die Keksdose gelegt werden. Diese sorgen dafür, dass der Lebkuchen nicht hart wird, und verleihen ihm zudem ein einzigartiges Aroma.

Zutaten

Für die Lebkuchen

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