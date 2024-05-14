Linsensuppe mit Knödeln in einer Tonschüssel, Rotwein, Kerzen und Petersilie auf rustikalem Holztisch.
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Linsen mit Speck und Knödel

  • Klassiker
  • Hauptspeise

Ein traditionelles österreichisches Rezept für kalte Wintertage.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 45 Min.
  • 4 Portionen
Schritt 1

Für die Linsen mit Speck

Linsen einweichen und weichkochen (oder 2 Dosen Linsen verwenden). Zwiebeln hacken und in reichlich Öl anbraten.

Schritt 2

Speck würfeln und mitrösten.

Schritt 3

Mit ca. 2 EL Mehl stauben und mit Essig löschen.

Schritt 4

Linsen zugeben und mit ca. 250 ml Suppe aufgießen.

Schritt 5

Salzen und pfeffern und ca. 20 Minuten köcheln lassen.

Schritt 6

Eventuell noch Suppe zugeben, wenn es zu dick wird.

Schritt 7

Für die Semmelknödel

Zwiebel hacken und in Butter anschwitzen.

Schritt 8

Alle Zutaten vermischen, salzen und pfeffern. Mit Muskatnuss würzen.

Schritt 9

Mischung 30 Minuten ziehen lassen.

Schritt 10

Mit nassen Händen Knödel formen und in Mehl wenden.

Schritt 11

Knödel in Salzwasser 15 – 20 Minuten kochen. Zu Beginn soll das Wasser richtig sprudeln, dann nur wallen.

Zutaten

Für die Linsen mit Speck
Für die Semmelknödel

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