Mandelgugelhupf

Klassiker

Vegetarisch

Süß

Dessert & Süßes • Rezept von: Renate Wagner

In der Monarchie stieg der Verbrauch von Mandeln ins Astronomische. Kein Wunder, denn die Wiener Mehlspeisköch:innen waren auf alles fokussiert, was Gerichte verfeinerte.