Schritt 1 Mousse

Milch mit Zucker, Salz und Vanille aufkochen, den Riebel einrieseln lassen und gut auskochen (bleibt leicht bissfest). Die noch heiße Masse mit eingeweichter Gelatine verrühren, kalt rühren und das halbsteif geschlagene Obers nach und nach unterheben. In Schalen abfüllen und mindestens 3 Stunden kalt stellen.