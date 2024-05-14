Wusstet ihr, dass ...?

"Das Sacher", wie das imposante Hotel genannt wird, gehört zu Wien wie Schönbrunn oder der Stephansdom. Grund dafür ist weniger die luxuriöse Unterkunft als die berühmte Sachertorte aus saftigem Schokoladenteig. Dieser bildet auch die Basis für das folgende Gugelhupf-Rezept.