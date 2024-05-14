Sachertorte
- Klassiker
- Süß
- Vegetarisch
- Dessert & Süßes
Mit dem Rezept gelingt die Sachertorte wie das Original aus Wien. Das Geheimnis: die Glasur mit einem Schwung über die Torte gießen.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 60 Min.
- 12 Stück
Schokolade (am besten im Wasserbad) langsam schmelzen lassen.
Inzwischen Butter mit Staub- und Vanillezucker schaumig rühren. Dotter nach und nach einrühren. Backrohr auf 180 °C vorheizen. Eine Tortenform mit Butter ausstreichen und mit Mehl ausstreuen. Eiklar mit einer Prise Salz aufschlagen, Kristallzucker zugeben und zu steifem Schnee schlagen. Geschmolzene Schokolade in die Dottermasse einrühren und den Schnee abwechselnd mit dem Mehl unterziehen. Teig in die Form füllen und etwa 1 Stunde backen.
Torte herausheben und auskühlen lassen. (Dabei für eine glatte Oberfläche die Torte nach Belieben gleich nach dem Backen auf eine Arbeitsfläche stürzen und nach etwa 25 Minuten wiederum stürzen.)
Zu feste Marillenmarmelade evtl. kurz erwärmen und glattrühren, mit einem Schuss Rum aromatisieren. Torte der Quere nach einmal durchschneiden. Teigboden mit Marmelade bestreichen, zweite Hälfte daraufsetzen und obenauf sowie rundum mit Marillenmarmelade bestreichen.
Für die Glasur die Schokolade in kleine Stückchen brechen oder teilen. Wasser mit Zucker bei starker Hitze einige Minuten köcheln lassen. Vom Herd nehmen, in eine Schüssel gießen und exakt lippenwarm auskühlen lassen. (Zu heiße Glasur wird stumpf, zu kalte wird zu dickflüssig.) Schokolade zugeben und in der Zuckerlösung auflösen. Glasur rasch, das heißt in einem Schwung, über die Torte gießen und sofort mit einer Palette oder einem sehr breiten Messer rundum verteilen und glattstreichen. Torte bei Zimmertemperatur trocknen lassen.
Tipp: Sachertorte nach Möglichkeit nicht im Kühlschrank lagern, da sie sonst „schwitzt“.
Zutaten
Wussten ihr, dass ...?
Den Schokoladekuchen haben nicht die Wiener erfunden. Dass die Sachertorte jeden Gâteau au chocolat in Sachen Prominenz aussticht, hat mit Eduard Sacher zu tun. Der Koch aus dem Hause Metternich war ein PR-Genie und schaffte es, die simple Schokotorte in den Kanon der berühmten österreichischen Gerichte hineinzureklamieren.