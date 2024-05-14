Scheiterhaufen mit Quitten und Schneehaube
- Süß
- Dessert & Süßes
Im Gasthaus Stocker in Kirchschlag in Niederösterreich bereichern Wildkräuter, Wildfrüchte und Baumfrüchte aus der Buckligen Welt die Speisekarte.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 100 Min.
- 6 Portionen
Quitten
Die Quitten abreiben, waschen, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. In einer Pfanne den Rohrzucker karamellisieren, mit Weißwein und Wasser aufgießen. Die Quitten dazugeben und mit Zimt, dem Mark der Vanilleschote und Zitronensaft abschmecken. Kernig weich dünsten.
Scheiterhaufen
Kipferl oder Brioche in kleine Scheiben schneiden, Butter zerlassen. In einer Schüssel Eier mit der zerlassenen Butter, Milch und Rohrzucker oder Honig verschlagen. Die Kipferlstücke damit befeuchten und in einer Auflaufform abwechselnd mit den Quitten schichten. Im vorgeheizten Backrohr bei 180 °C (Ober- und Unterhitze) ca. 40 Minuten backen.
Schneehaube
Für die Schneehaube Eiklar mit Zucker steif aufschlagen. Über den Scheiterhaufen verteilen und bei 180 °C (Oberhitze) ca. 10 Minuten goldbraun backen.