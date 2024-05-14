Schritt 2 Scheiterhaufen

Kipferl oder Brioche in kleine Scheiben schneiden, Butter zerlassen. In einer Schüssel Eier mit der zerlassenen Butter, Milch und Rohrzucker oder Honig verschlagen. Die Kipferlstücke damit befeuchten und in einer Auflaufform abwechselnd mit den Quitten schichten. Im vorgeheizten Backrohr bei 180 °C (Ober- und Unterhitze) ca. 40 Minuten backen.