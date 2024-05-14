Schwarzbeernock'n
- Süß
- Dessert & Süßes
Beim Döllerer im Restaurant und im Wirtshaus in Golling im SalzburgerLand wird mit heimischen Zutaten gekocht und traditionelle Gerichte neu entwickelt.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 60 Min.
- 4 Portionen
Schwarzbeernock'n
Schwarzbeeren mit Mehl und Milch kräftig verrühren, dabei etwa die Hälfte der Beeren zerdrücken, damit Saft austritt. In einer Pfanne 1 Esslöffel Butter aufschäumen, kleine Nocken der Masse hineingeben und ca. 3 Minuten braten. Mit Kristallzucker bestreuen, etwas Butter zugeben und die Nocken wenden. Erneut mit Zucker bestreuen und weitere 3 Minuten braten. Mit Staubzucker bestreut servieren.
Tipp: Dazu passen gesüßter Sauerrahm, Vanilleeis oder ein Glas kalte Milch.
Tipp: Bei tiefgekühlten Beeren kann auf die Milch verzichtet werden, da ausreichend Saft austritt. Falls die Masse zu flüssig wird, überschüssigen Saft abgießen oder den Mehlanteil erhöhen.