Drei Apfelknödel mit Bröseln und Puderzucker auf grauem Teller, halbe Äpfel und Zuckersieb daneben.
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Topfenknödel mit Apfelmus

  • Süß
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  • Dessert & Süßes

Es gibt viele Möglichkeiten der Zubereitung von Topfenknödel, dieses hier mit Dinkel ist sehr einfach und schnell nachzukochen.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 70 Min.
  • 12 Knödel
Schritt 1

Für die Dinkel-Topfenknödel alle Zutaten rasch miteinander verrühren und für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank durchziehen lassen.

Schritt 2

Äpfel schälen, in kleine Stücke schneiden und in einen kleinen Topf geben. Mit Wasser aufgießen, Zitronensaft sowie Zimt zugeben und auf kleiner Flamme köcheln lassen bis die Äpfel zerfallen. Alternativ können die weichgedünsteten Äpfel auch mit einem Mixstab fein püriert werden.

Schritt 3

Einen Topf mit reichlich Wasser aufsetzen und zum Sieden bringen. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und mit feuchten Händen oder einem Eisportionierer Knödel formen.

Schritt 4

Die Knödel ins siedende Wasser legen und für ca. 10 - 12 Minuten ziehen - nicht kochen lassen. Je nach Größe der Knödel kann sich die Garzeit etwas verkürzen oder verlängern.

Schritt 5

In der Zwischenzeit die Butter schmelzen und die Dinkel-Brösel darin goldbraun rösten.

Schritt 6

Knödel aus dem Wasser nehmen, in den Bröseln schwenken und mit Apfelmus servieren.

Zutaten

Für die Topfenknödel
Für die Butterbrösel
Für das Apfelmus

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