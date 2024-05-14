Schritt 3 Krenvelouté

Aus der Butter und dem Weizenmehl eine Einbrenn herstellen und mit dem Riesling ablöschen. 2 Minuten köcheln lassen. Den Gemüsefond und das Schlagobers dazugießen und langsam aufkochen lassen. Alle restlichen Zutaten bis auf den Kren hinzugeben, eine Minute köcheln und dann gemeinsam auskühlen lassen. Ausgekühlt durchsieben und in einem Mixer mit 80 g Kren aus dem Glas fein mixen. Probieren und nach Wunsch mehr Kren hinzugeben. Erneut durch ein Sieb sieben und mit Salz, Apfelessig und Apfelsaft abschmecken.