Wusstet ihr, dass …?

Der Marillenknödel ist der Inbegriff der Wachau. Und ein Beispiel für die Offenheit der Österreicher:innen gegenüber anderen Kulturen. Schließlich verbindet die Delikatesse eine ursprünglich chinesische Frucht (Marille) mit einer Pflanze aus Polynesien (Zucker) und einer oberösterreichischen Zubereitungsidee (Knödel).

Die EU hat – wie kann es anders sein – auch ihre behördlichen Finger im Spiel. In diesem Fall haben aber die Wachauer Marillenbauern ob der strengen Vorgaben gut lachen. Sie erhielten mit der kontrollierten Ursprungsbezeichnung Wachauer Marille g. U. ein europaweit gültiges Zertifikat, das ihre kostbaren Früchte unter die Besten ihrer Art einreiht.