Zanderbackerl
- Fisch
- Vorspeise
Zarte Zanderbackerl auf aromatischen Zwiebelschalen, verfeinert mit floralen Tagetes – ein eleganter Apéro-Happen, kreiert von Roman Pichler.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 15 Min.
- 4 Portionen
Schritt 1
Die Zanderbackerl mit Salz und Pfeffer würzen und in einer heißen Pfanne mit Butter von beiden Seiten ca. 1 Min. braten.
Schritt 2
Anschließend die Zanderbackerl aus der Pfanne nehmen, in gesäuberten Zwiebelschalen platzieren und mit den Tagetes Blättern und Blüten belegen.
Tipp: Als kleine Happen zum Aperitif genießen.