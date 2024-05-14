Wusstet ihr, dass ... ?

Graukäse („Graukas“) eine Tiroler Spezialität ist? Er besteht aus Quark und Magermilch bzw. Sauermilch. Graukäse ist so gut wie fettfrei und wird mit zunehmender Reife immer schärfer.

Beim Zieger handelt es sich um einen Molkekäse. Alternativen zu Graukäse und Zieger wären ein junger Harzer und Ricotta.