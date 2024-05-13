Un estudio lo confirma: esquiar es sexy

Un estudio internacional lo demuestra claramente: las fotos esquiando están entre las más populares en las apps de citas. Más matches, más swipes… la nieve parece influir en el vibe.

¿Por qué? Porque las fotos de esquí transmiten aventura, diversión y esa energía de “yo puedo con esto”. Y eso resulta atractivo: personas que prueban cosas nuevas, se ríen, se caen, se levantan… y además se ven bien.

En resumen: esquiar mola. Y sí, un poco sexy también.

Y para esas fotos no hace falta nivel profesional. Austria es el lugar perfecto para empezar sin presión. Nuevo invierno, nuevas sensaciones… y quizá un nuevo match.