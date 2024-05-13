Protección de datos
Su privacidad es muy importante para nosotros. Por ello, recogemos y procesamos datos personales únicamente en el marco de la normativa legal para garantizarle un uso seguro de nuestras ofertas.
Österreich Werbung concede gran importancia a la privacidad de cada cliente. Por ello, el tratamiento de los datos personales se realiza siempre de conformidad con la normativa aplicable en materia de protección de datos, en particular la del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley austriaca de protección de datos (DSG) y la Ley austriaca de telecomunicaciones (TKG 2021). Todos los empleados de Österreich Werbung están obligados a mantener el secreto de los datos de conformidad con el artículo 6 de la DSG.
Responsable del tratamiento de datos
Oficina Nacional de Turismo de Austria
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Viena, Austria
Teléfono: +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40
Correo electrónico datenschutz@austria.info
Los datos personales se recogen cuando visita nuestro sitio web. La recopilación de sus datos de visitante sirve para los siguientes fines específicos:
Analizar el uso de nuestro sitio web con fines de investigación de mercado
Adaptar el contenido del sitio web a los intereses de nuestros visitantes
Mejorar la facilidad de uso
Remarketing de las consultas de los visitantes para promocionar las vacaciones en Austria
Dirigir publicidad específica a posibles turistas interesados en Austria
Al solicitar folletos y material informativo e inscribirse en el boletín de ÖW, también se almacenan los datos necesarios para la tramitación del pedido.
Sus datos personales se procesan sobre la base de su consentimiento, que puede revocar en cualquier momento.
Si solicita material informativo, sus datos se almacenarán para que podamos tramitar el pedido y enviárselo. Estos datos se borrarán después de la entrega.
Si desea seguir recibiendo invitaciones e información de nuestra parte, tiene una opción adicional. Si selecciona esta opción, almacenaremos sus datos de forma permanente para poder seguir informándole en el futuro sobre ofertas interesantes relacionadas con sus intereses. Por supuesto, puede revocar este consentimiento en cualquier momento.
Si se suscribe a nuestro boletín, guardaremos su dirección de correo electrónico para poder enviarle el boletín. Sólo la utilizaremos para este fin y no la transmitiremos a terceros. Puede darse de baja de nuestro boletín en cualquier momento, tras lo cual eliminaremos su dirección de correo electrónico.
Nunca utilizaremos los datos que recopilemos en el transcurso de estos pedidos para crear perfiles de usuario individuales ni para rastrear el comportamiento de navegación de nuestros clientes. Se utilizan exclusivamente para tramitar sus pedidos.
Utilizamos el AI concierge de Goodguys GmbH (Moeringgasse 20/1, puerta 2, 1150 Viena) para ofrecer una función de chat moderna. Se trata de una inteligencia artificial (IA) de Austria que encuentra respuestas a sus preguntas a partir del contenido de nuestros sitios web, junto con el contenido disponible públicamente.
Los datos personales que se recogen durante los chats se procesan exclusivamente en los servidores del procesador austriaco Goodguys GmbH. Estos datos incluyen la dirección IP del usuario y un identificador de sesión para mantener separado el historial de chat de los distintos usuarios. Estos datos se borran al final de la sesión de chat y posteriormente ya no pueden asignarse a usuarios individuales. El contenido de las consultas se almacena de forma anónima y puede ser utilizado por Österreich Werbung para comprobar la funcionalidad y seguir desarrollando las funciones del chat.
Con el fin de formular las respuestas del conserje de IA, algunas partes de las consultas también se transmiten a los servidores de Google y OpenAI. Los datos transmitidos a estos proveedores no contienen ningún parámetro con el que Google u OpenAI puedan identificar a personas individuales. Se trata, por tanto, de datos anónimos. Las respuestas son asignadas a los usuarios exclusivamente por los sistemas informáticos de Goodguys GmbH.
Sin embargo, no es posible por medios técnicos filtrar el contenido que permite la identificación basada en los datos introducidos por el usuario. Por lo tanto, cuando utilice el chat, asegúrese de no introducir ningún dato personal como su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc. en la ventana de chat.
Encontrará más información sobre AI-Concierge y Goodguys GmbH en la Política de privacidad de Goodguys GmbH.
A través del sitio web Change Tourism Austria, Österreich Werbung ofrece a los profesionales del turismo una plataforma conjunta para el turismo y la innovación. El uso completo del servicio sólo es posible para usuarios registrados tras completar un proceso de registro. La base jurídica para el tratamiento de datos es el consentimiento (Art. 6 párrafo 1 lit. a GDPR).
Las direcciones IP y los datos técnicos asociados de los visitantes se registran como parte del uso del sitio web. Estos datos se utilizan exclusivamente para investigar ataques y problemas técnicos y se eliminan al cabo de 4 semanas.
Si los visitantes dan su consentimiento por separado, también se recopilan datos estadísticos sobre su uso de la plataforma mediante Google Analytics y se utilizan para optimizar la oferta y enviar contenido relevante. Este consentimiento puede revocarse en cualquier momento volviendo a llamar al banner de cookies.
Los usuarios registrados reciben notificaciones de procesos o eventos importantes por correo electrónico. Estas notificaciones están activadas por defecto y pueden desactivarse a través del perfil de usuario.
La información proporcionada por los usuarios sobre sí mismos o sus intereses durante el registro es visible para todos los demás usuarios registrados. El usuario puede controlar la visualización de la dirección de correo electrónico de contacto a través del perfil de usuario.
La participación en la plataforma de comunicación, incluido el periodo de almacenamiento de las entradas y contribuciones propias, es generalmente ilimitada. El usuario puede darse de baja en cualquier momento enviando un correo electrónico a hello@changetourismaustria.com para solicitar la desactivación o eliminación de su perfil de usuario.
En caso de desactivación, los contenidos y contribuciones creados por el usuario permanecen en línea. En caso de eliminación, el perfil de usuario se desactiva inicialmente y, transcurridos 30 días, se elimina, incluidos los contenidos creados por el usuario. El usuario puede cancelar la eliminación dentro de este plazo.
No tenemos acceso a ningún dato personal que el operador de la plataforma pueda recopilar sobre usted a través de los canales de medios sociales de la Oficina Nacional de Turismo de Austria. Para ejercer sus derechos como interesado, póngase en contacto directamente con la plataforma de medios sociales correspondiente, ya que solo sus operadores tienen acceso a sus datos.
Meta (Facebook e Instagram)
El tratamiento de datos en nuestras páginas de Facebook e Instagram tiene lugar sobre la base de un Acuerdo sobre el tratamiento conjunto de datos personales con Meta Ireland con Meta Ireland. Recibimos datos estadísticos (page insights) que utilizamos para mejorar nuestra oferta. Solo Meta tiene acceso a los datos de los usuarios individuales y puede tomar medidas de conformidad con el GDPR, por ejemplo, responder a solicitudes de información o eliminar los datos recopilados.
Encontrará más información en
https://www.facebook.com/about/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube
También recibimos únicamente datos estadísticos de los visitantes de nuestro canal de YouTube, por ejemplo, visualizaciones de vídeos, "me gusta" u otras interacciones con nuestras publicaciones. Sólo utilizamos estos datos para analizar el comportamiento de los visitantes con el fin de mejorar nuestra oferta. Si tiene alguna duda sobre la protección de datos, póngase en contacto directamente con el operador de la plataforma.
Encontrará más información en
https://www.youtube.com/intl/ALL_at/howyoutubeworks/user-settings/privacy
La Oficina Nacional de Turismo de Austria utiliza la red social Pinterest para ofrecer publicaciones e información actualizada sobre Austria. Los datos de los visitantes del sitio web (dirección IP, navegador y sistema operativo, datos de uso) se transmiten a Pinterest y también se instalan cookies. En el caso de los visitantes que han iniciado sesión en Pinterest, estos datos se vinculan a su cuenta de Pinterest. Los datos recopilados son utilizados por Österreich Werbung para marketing y publicidad orientada a grupos objetivo.
Encontrará más información sobre Pinterest en
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Almacenamos las direcciones IP de todos los visitantes de nuestro sitio web con fines de defensa y seguimiento de ataques y rectificación de problemas técnicos. Los registros generados se analizan exclusivamente para estos fines y sólo se consultan en caso necesario. Las direcciones IP no se almacenan permanentemente, sino que se eliminan al cabo de un máximo de 4 semanas.
Sólo utilizamos empresas estadounidenses como procesadores que cumplen con el Marco de protección de datos UE-EE.UU de datos. De acuerdo con la decisión de adecuación de la Comisión Europea, estas empresas ofrecen un nivel de protección adecuado para el tratamiento de datos personales.
Encontrará más información, incluidas las políticas de protección de datos y las oficinas de reclamaciones autorizadas de estas empresas, en la Lista de empresas certificadas mantenida por el Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Encontrará información detallada sobre la recopilación y el tratamiento de datos por parte de Google en la Política de privacidad de Google. Puede encontrar información adicional sobre su cuenta de Google y la protección de datos de los productos de Google en https://policies.google.com/?tid=312557673. Puede encontrar una forma específica de evitar que Google muestre publicidad personalizada en http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.
Análisis de Google
Österreich Werbung utiliza Google Analytics para análisis web, por ejemplo en forma de evaluaciones y gráficos anonimizados sobre páginas vistas y visitas, así como para remarketing, informes sobre impresiones en la Red de Display de Google, integración de DoubleClick Campaign Manager e informes de Google Analytics sobre rendimiento según características demográficas e intereses. Al utilizar este servicio de análisis, se almacenan cookies en su ordenador. La información generada, incluidas las direcciones IP de los visitantes, se transfiere a un servidor de EE.UU. y se almacena allí. Puede evitar la recopilación de datos por parte de Google utilizando el Complemento del navegador de Google para oponerse a ello.
Anuncios de Google y focos de Google
Google Ads y Google Floodlights son servicios de publicidad y análisis en línea de Google que Österreich Werbung utiliza para el seguimiento de conversiones. La información obtenida se basa en su uso de nuestro sitio web y se utiliza para dirigir a nuestros visitantes a los sitios web de nuestros socios publicitarios con publicidad dirigida. Estos anuncios se muestran sobre la base de cookies que se almacenan en su dispositivo final y sólo se muestran si usted ha dado su consentimiento.
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA se utiliza para comprobar si los datos son transmitidos a nuestro sitio web por una persona o por programas automatizados. Google reCAPTCHA analiza el comportamiento del visitante del sitio web para poder hacer esta distinción. Los datos recopilados, como la dirección IP, la información del navegador, el sistema operativo y los datos de ubicación y uso, se transmiten a Google y se analizan allí. La dirección IP no se combina con otros datos de otros servicios de Google a menos que haya iniciado sesión en su cuenta de Google mientras utiliza reCAPTCHA.
12. Facebook Pixel y Remarketing/Retargeting
Österreich Werbung utiliza el Facebook Pixel y la API de conversiones de Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, EE. UU. (“Facebook”). Esto nos permite rastrear las acciones de los visitantes después de que hayan sido redirigidos a nuestro sitio web al hacer clic en un anuncio de Facebook. De esta manera, podemos registrar la efectividad de los anuncios de Facebook con fines estadísticos y de investigación de mercado. No podemos ver los datos personales de los usuarios individuales, pero los datos recopilados son almacenados y procesados por Facebook.
Facebook puede vincular estos datos con los de tu cuenta de Facebook y utilizarlos para sus propios fines publicitarios, de acuerdo con la Política de Privacidad de Meta. El seguimiento de conversiones de Facebook también permite que Facebook y sus socios te muestren anuncios dentro y fuera de la plataforma. Para estos fines, se almacena una cookie en tu computadora. Solo los usuarios mayores de 13 años pueden otorgar su consentimiento. Si tienes menos de 13 años, por favor contacta a tu tutor legal.
En nuestras páginas también están integradas etiquetas de remarketing de Facebook, que establecen una conexión entre tu navegador y Facebook. Esto permite que Facebook asocie tu visita a nuestras páginas con tu cuenta de usuario. Podemos utilizar la información obtenida de esta manera para mostrar anuncios en Facebook. Queremos señalar que, como proveedores de estas páginas, no tenemos conocimiento del contenido de los datos transmitidos ni de su uso por parte de Facebook.
Para más información, consulta la Política de Privacidad de Meta.
Haz clic aquí para revocar tu consentimiento: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Österreich Werbung utiliza la empresa Adyoulike para mostrar publicidad dirigida en sus sitios web en francés. Esto puede implicar el uso de cookies y de un píxel de Adyoulike.
Puede consultar la política de privacidad de Adyoulike en https://www.adyoulike.com/pages/privacy_en.php.
En esta página también encontrará una opción para oponerse al tratamiento de sus datos por Adyoulike.
En el Reino Unido (RU), el servicio TVSquared se utiliza en sitios web austriacos de publicidad para recopilar datos estadísticos y orientar los anuncios a través de servicios de transmisión de televisión.
Más información y notas en https://www.innovid.com/privacy-policy.
Österreich Werbung utiliza los servicios del proveedor de marketing estadounidense Sojern para anunciar hoteles austriacos en países de habla inglesa y promover las reservas directas mediante marketing en línea orientado a grupos específicos. Se instalan varias cookies y se recopilan datos de las partes interesadas con el fin de mostrar publicidad orientada a grupos objetivo.
Encontrará más información en https://www.sojern.com/privacy/privacy-center.
Utilizamos el servicio de alojamiento de podcasts Podigee del proveedor Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlín, Alemania. Los podcasts son cargados por Podigee o transmitidos a través de Podigee.
Podigee se utiliza sobre la base de un acuerdo de procesamiento de pedidos celebrado de conformidad con el artículo 28 del GDPR. El procesamiento de los datos resultantes del uso de los servicios se basa en nuestros intereses legítimos, es decir, el interés en la prestación, el análisis y la optimización seguros y eficientes de nuestra oferta de podcasts de conformidad con el art. 6, apdo. 1 lit. f. GDPR. GDPR. Podigee procesa las direcciones IP y la información del dispositivo para permitir las descargas/reproducciones de podcasts y determinar datos estadísticos, como las cifras de llamadas. Estos datos se anonimizan antes de almacenarse en la base de datos de Podigee.
Puede encontrar más información y opciones de objeción en la Política de privacidad de Podigee.
No procesamos sus datos personales sin su consentimiento. Las transferencias a terceros sólo tienen lugar con su consentimiento y en la medida en que sea necesario para cumplir sus deseos y requisitos. Se exceptúan las transferencias necesarias para la seguridad de nuestros sitios web, por ejemplo, para la defensa contra ataques de piratas informáticos.
La transferencia de datos a procesadores (proveedores de servicios) sólo se realiza a empresas que ofrecen garantías suficientes para el uso legal y seguro de los datos. Se han celebrado acuerdos con todos los procesadores de conformidad con el artículo 28 del GDPR para garantizar que se cumplen todos los requisitos de protección y seguridad de los datos.
Los datos que procesamos sobre la base de su consentimiento permanecerán almacenados hasta que retire su consentimiento. Las cookies permanecen almacenadas hasta el final de su respectiva vida útil, a menos que usted las elimine previamente. De lo contrario, conservaremos sus datos personales de acuerdo con los plazos legales aplicables. Si tenemos que conservar los datos para protegernos contra cualquier reclamación legal, se almacenarán durante los plazos de prescripción legales (normalmente tres años).
Puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Para ello, utilice las opciones técnicas previstas. También puede ponerse en contacto con nosotros en las direcciones indicadas en el punto 2.
En las direcciones indicadas puede en cualquier momento
Solicitar información sobre los datos personales almacenados sobre usted,
solicitar la rectificación, supresión o limitación del tratamiento de los datos almacenados,
hacer valer su derecho a la portabilidad de los datos de conformidad con las disposiciones de la ley de protección de datos.
Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos en cualquier momento si se utilizan con fines de publicidad directa. Si tratamos sus datos sobre la base de nuestros intereses legítimos preponderantes, puede oponerse al tratamiento por motivos relacionados con su situación particular.
También tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de protección de datos. En Austria, la autoridad competente es la Autoridad Austriaca de Protección de Datosbarichgasse 40-42, 1030 Viena, Austria.
Estado: enero de 2024