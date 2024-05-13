11. Servicios de Google

Encontrará información detallada sobre la recopilación y el tratamiento de datos por parte de Google en la Política de privacidad de Google. Puede encontrar información adicional sobre su cuenta de Google y la protección de datos de los productos de Google en https://policies.google.com/?tid=312557673. Puede encontrar una forma específica de evitar que Google muestre publicidad personalizada en http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.

Análisis de Google

Österreich Werbung utiliza Google Analytics para análisis web, por ejemplo en forma de evaluaciones y gráficos anonimizados sobre páginas vistas y visitas, así como para remarketing, informes sobre impresiones en la Red de Display de Google, integración de DoubleClick Campaign Manager e informes de Google Analytics sobre rendimiento según características demográficas e intereses. Al utilizar este servicio de análisis, se almacenan cookies en su ordenador. La información generada, incluidas las direcciones IP de los visitantes, se transfiere a un servidor de EE.UU. y se almacena allí. Puede evitar la recopilación de datos por parte de Google utilizando el Complemento del navegador de Google para oponerse a ello.

Anuncios de Google y focos de Google

Google Ads y Google Floodlights son servicios de publicidad y análisis en línea de Google que Österreich Werbung utiliza para el seguimiento de conversiones. La información obtenida se basa en su uso de nuestro sitio web y se utiliza para dirigir a nuestros visitantes a los sitios web de nuestros socios publicitarios con publicidad dirigida. Estos anuncios se muestran sobre la base de cookies que se almacenan en su dispositivo final y sólo se muestran si usted ha dado su consentimiento.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA se utiliza para comprobar si los datos son transmitidos a nuestro sitio web por una persona o por programas automatizados. Google reCAPTCHA analiza el comportamiento del visitante del sitio web para poder hacer esta distinción. Los datos recopilados, como la dirección IP, la información del navegador, el sistema operativo y los datos de ubicación y uso, se transmiten a Google y se analizan allí. La dirección IP no se combina con otros datos de otros servicios de Google a menos que haya iniciado sesión en su cuenta de Google mientras utiliza reCAPTCHA.