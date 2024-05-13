Muchas granjas invitan a comprar directamente en el mercado o en la propia finca: más fresco no puede ser el camino del campo a la cesta de la compra.

Debemos la riqueza culinaria a nuestros agricultores y agricultoras, que llevan cada vez más una variedad de verduras, frutas, hierbas y cereales de calidad ecológica desde el campo hasta los mercados campesinos y los menús del país, o los venden directamente en sus propias tiendas agrícolas.

Así llegan el sabor y la sostenibilidad a vuestra cocina. Aquí os presentamos algunos de nuestros mercados campesinos, tiendas agrícolas e incluso mundos del sabor.