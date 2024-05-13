Mercados rurales y tiendas agrícolas
Comprar productos regionales en el mercado campesino y en tiendas agrícolas

Muchas granjas invitan a comprar directamente en el mercado o en la propia finca: más fresco no puede ser el camino del campo a la cesta de la compra.

Debemos la riqueza culinaria a nuestros agricultores y agricultoras, que llevan cada vez más una variedad de verduras, frutas, hierbas y cereales de calidad ecológica desde el campo hasta los mercados campesinos y los menús del país, o los venden directamente en sus propias tiendas agrícolas.

Así llegan el sabor y la sostenibilidad a vuestra cocina. Aquí os presentamos algunos de nuestros mercados campesinos, tiendas agrícolas e incluso mundos del sabor.

Mercados campesinos: encuentros en capitales regionales

Ya sea en Viena, Graz, Linz o Salzburgo, los mercados campesinos en las capitales de Austria ofrecen especialidades regionales, verduras frescas y auténtico ambiente de mercado. Un placer para todos los sentidos en pleno centro de la ciudad.

Mercados de Viena

Los mercados de Viena son como arterias vitales: animan su entorno y atraen a una escena creativa. La oferta de frutas, carnes, verduras y hierbas es impresionante.

Mercado Gastronómico Kulinarium Burgenland

La Markthalle está abierta todos los días y ofrece alimentos frescos y de alta calidad de la región, directamente de productores en Donnerskirchen y Eisenstadt.

Mercado Kaiser Josef en Graz

La gente de Graz valora el mercado por los productos de Estiria, en su mayoría de cultivo ecológico, que ofrecen las agricultoras y agricultores.

Mercado de productos frescos en Salzburgo

El sábado a las seis, cuando abren los puestos con frutas, verduras y pan, los salzburgueses van al casco antiguo.

Mercado Benedicto en Klagenfurt

En esta plaza del mercado, las agricultoras y agricultores ofrecen alimentos y especialidades de la región de la triple frontera.

Mercado municipal en Linz

El mercado gourmet en la plaza principal impresiona por su variedad: productores agrícolas directos ofrecen una amplia gama de alimentos orgánicos.

Mercado semanal en St. Pölten

El punto de encuentro para los amantes de la buena comida en el casco histórico, en la plaza de la catedral. Se ofrecen especialidades de agricultores de los alrededores.

Mercado campesino en Innsbruck

Pequeño pero genial! El mercado campesino en Wiltener Platzl ofrece variedad regional en el corazón de Innsbruck con productos propios.

Mercados semanales en Bregenz

En estos mercados encontraréis productos frescos de la región, ofrecidos por vendedores de Vorarlberg.

Mercados campesinos: placer en pequeñas ciudades históricas

Calles estrechas, plazas medievales y orgullosas casas señoriales cuentan historias del pasado. En las pequeñas ciudades de Austria se puede disfrutar la historia de forma relajada, con encanto, comodidad y a menudo acompañada de animados mercados campesinos.

Bad Ischl

Punto de encuentro para verdaderos amantes de la comida en Auhofplatz.

Steyr

Disfruta el ambiente de mercado todos los días en la plaza principal y semanalmente en los mercados semanales.

Bludenz

En el centro de la ciudad, el mercado urbano y rural invita como un punto de encuentro popular para productos frescos y regionales.

Bad Radkersburg

En la plaza principal, los productores directos ofrecen sus productos.

Baden cerca de Viena

En el centro de la ciudad termal, el mercado invita a descubrir.

Wolfsberg

Todos los viernes, los vendedores del mercado ofrecen en Weiherplatz productos regionales de producción propia.

Mittersill

De mayo a septiembre, los viernes en la plaza del pueblo: delicias regionales y productos caseros.

Hall

Productos regionales en el mercado campesino de Hall – todos los sábados en la plaza superior de la ciudad. Auténticos, frescos y directamente de la granja.

Tiendas agrícolas: directo de la granja

Las tiendas agrícolas en Austria combinan regionalidad con calidad. Productos frescos directamente de la granja — desde quesos hasta hierbas — invitan a llevarse a casa el sabor de la región.

Mundos del sabor: especialidades con sorpresa

Ya sea queso, vino, tocino o aceites finos, en toda Austria los mundos del sabor invitan a descubrir y degustar especialidades regionales. Aquí, la tradición se une a productos sorprendentes y refinados.

KASLAB'N Nockberge

De suave a fuerte: leche ecológica se transforma en quesos regionales, artesanales y disponibles en tienda.

Vinofaktur en la estantería gourmet

Vino de Estiria con delicias finas: vinos, vinagres, aceites, aguardientes y más, cuidadosamente seleccionados.

Bodega de quesos de Bregenzerwald

En la bodega de quesos de Lingenau maduran hasta 32,000 quesos de montaña y alpinos — con recorrido, tienda y una mirada al auténtico arte quesero de Vorarlberg.

Mundo del sabor Tirol

Ya sea un tentempié, un recuerdo o un regalo, en el Mundo del Sabor de Itter y Rattenberg encontraréis deliciosas especialidades para llevar o para ocasiones especiales.

Mercado ecológico de Steyr

En Ennserstraße, el Mercado Ecológico de Proveedores ofrece 500 m² de productos orgánicos, desayunos, menús y dulces para todos los días y gustos.

