Mercados rurales y tiendas agrícolas
Comprar productos regionales en el mercado campesino y en tiendas agrícolas
Debemos la riqueza culinaria a nuestros agricultores y agricultoras, que llevan cada vez más una variedad de verduras, frutas, hierbas y cereales de calidad ecológica desde el campo hasta los mercados campesinos y los menús del país, o los venden directamente en sus propias tiendas agrícolas.
Así llegan el sabor y la sostenibilidad a vuestra cocina. Aquí os presentamos algunos de nuestros mercados campesinos, tiendas agrícolas e incluso mundos del sabor.
Mercados campesinos: encuentros en capitales regionales
Mercados de Viena
Los mercados de Viena son como arterias vitales: animan su entorno y atraen a una escena creativa. La oferta de frutas, carnes, verduras y hierbas es impresionante.
Mercado Gastronómico Kulinarium Burgenland
La Markthalle está abierta todos los días y ofrece alimentos frescos y de alta calidad de la región, directamente de productores en Donnerskirchen y Eisenstadt.
Mercado Kaiser Josef en Graz
La gente de Graz valora el mercado por los productos de Estiria, en su mayoría de cultivo ecológico, que ofrecen las agricultoras y agricultores.
Mercado de productos frescos en Salzburgo
El sábado a las seis, cuando abren los puestos con frutas, verduras y pan, los salzburgueses van al casco antiguo.
Mercado Benedicto en Klagenfurt
En esta plaza del mercado, las agricultoras y agricultores ofrecen alimentos y especialidades de la región de la triple frontera.
Mercado municipal en Linz
El mercado gourmet en la plaza principal impresiona por su variedad: productores agrícolas directos ofrecen una amplia gama de alimentos orgánicos.
Mercado semanal en St. Pölten
El punto de encuentro para los amantes de la buena comida en el casco histórico, en la plaza de la catedral. Se ofrecen especialidades de agricultores de los alrededores.
Mercado campesino en Innsbruck
Pequeño pero genial! El mercado campesino en Wiltener Platzl ofrece variedad regional en el corazón de Innsbruck con productos propios.
Mercados campesinos: placer en pequeñas ciudades históricas
Steyr
Disfruta el ambiente de mercado todos los días en la plaza principal y semanalmente en los mercados semanales.
Bludenz
En el centro de la ciudad, el mercado urbano y rural invita como un punto de encuentro popular para productos frescos y regionales.
Wolfsberg
Todos los viernes, los vendedores del mercado ofrecen en Weiherplatz productos regionales de producción propia.
Mittersill
De mayo a septiembre, los viernes en la plaza del pueblo: delicias regionales y productos caseros.
Tiendas agrícolas: directo de la granja
Mundos del sabor: especialidades con sorpresa
KASLAB'N Nockberge
De suave a fuerte: leche ecológica se transforma en quesos regionales, artesanales y disponibles en tienda.
Vinofaktur en la estantería gourmet
Vino de Estiria con delicias finas: vinos, vinagres, aceites, aguardientes y más, cuidadosamente seleccionados.
Bodega de quesos de Bregenzerwald
En la bodega de quesos de Lingenau maduran hasta 32,000 quesos de montaña y alpinos — con recorrido, tienda y una mirada al auténtico arte quesero de Vorarlberg.
Mundo del sabor Tirol
Ya sea un tentempié, un recuerdo o un regalo, en el Mundo del Sabor de Itter y Rattenberg encontraréis deliciosas especialidades para llevar o para ocasiones especiales.