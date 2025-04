Patinaje sobre hielo en Austria

El pueblo montañero de Lunz am See, en el suroeste de Baja Austria, alberga la mayor pista de hielo natural de la región. La temperatura tiene que descender por debajo del punto de congelación durante varios días para crear una capa de hielo segura. Cuando llega el momento, 68 hectáreas de hielo natural están a disposición de grandes y pequeños. Si no tiene sus propios patines, puede alquilar unos en la posada cercana. Un blog meteorológico especializado ofrece información sobre el hielo y el tiempo.