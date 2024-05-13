Yoga en los Alpes austríacos
Recargar energías en la montaña y junto al lago
Austria revoluciona la práctica del yoga en los Alpes: además de salas en alojamientos, praderas alpinas, cumbres y lagos se convierten en estudios naturales. Desde yoga con cabras hasta SUP yoga flotante o yoga en la nieve, se combinan asanas tradicionales con paisajes espectaculares.
En todos los estados federados se ofrecen cursos durante todo el año, donde los practicantes se funden con las montañas. El aire puro de altura intensifica la respiración y el paisaje calma la mente. Así, cada ejercicio se transforma en una experiencia natural que fortalece cuerpo y alma.
Resumen de las ofertas de los estados federados
Regiones montañosas con oferta de yoga
Namasté todo el año
Yoga en el estudio arlflow con Hatha, Vinyasa y Yin. Lo más destacado en verano: el Mountain Yoga Festival con un telón de fondo alpino.
Encontrar el equilibrio
Yoga en la montaña con maestros locales y paisaje alpino: experiencias únicas para cuerpo y mente todo el año.
Práctica semanal en la naturaleza
Entre praderas alpinas y flores de montaña se realizan asanas y ejercicios de relajación una vez por semana. La participación es gratuita con el ticket del teleférico.
Aprovechar al máximo
Retiros, talleres y el festival de yoga en la montaña “Einfach Sein” combinan movimiento y atención plena en plena naturaleza, para un bienestar integral.
Temporada de yoga todo el año
En el lugar se celebran exclusivos días de yoga en interiores y exteriores, talleres y eventos regulares. Muchos alojamientos ofrecen programas de yoga personalizados.
Idilio natural y flow
Yoga en lago, montaña o SUP: el festival "yoga.tage" y los cursos anuales crean espacios de equilibrio en lugares de energía.
Buenas vibras en la meseta alta
En el Good Vibes Festival con maestros internacionales y yoga al amanecer a 2.064 metros, se combinan movimiento, música, naturaleza y ligereza.
La mejor forma de empezar el día
En verano, yoga semanal en la Zwieselalm con vistas al Dachstein: 60 minutos de movimiento, opcional con desayuno ecológico en la cabaña.
Tiempo para uno mismo
A 1.700 metros de altura se celebran sesiones semanales de yoga y eventos especiales de yoga en la montaña para más equilibrio y relajación.
Relajación junto al lago
Yoga en el lago, en los prados alpinos o en el jardín de hierbas: el Weissensee ofrece sesiones, retiros y cursos durante todo el año para todos los niveles.
Yoga en todas partes
La región del lago Fuschl ofrece durante todo el año cursos, yoga en el lago, en muelles o en el bosque, retiros y talleres en lugares de energía especiales.
Hoteles de yoga en la montaña
Experiencia de yoga en Kleinwalsertal
A 1.200 metros de altura, la práctica diaria con tres sesiones aporta mayor calma interior, equilibrio y respiración consciente en plena amplitud alpina.
Yoga en la Teichalm
Yoga y meditación diarias en el parque natural Almenland: cuerpo y mente fuertes, relajación total en vacaciones.
Experiencia natural en Pöllauberg
Yoga al aire libre, caminatas conscientes en el parque natural y retiros con hasta nueve sesiones diarias: aquí cada quien encuentra su propio flow.
Variantes de yoga en Turracher Höhe
Yoga con vistas a las montañas de Carintia: los retiros combinan estilos diversos con meditación zen y una desaceleración palpable.
Sobre las nubes del Gerlitzen Alpe
Sobre el valle, yoga al aire libre, sonido y retiros variados ofrecen bienestar total para cuerpo, mente y perspectiva.
Namasté en el Achensee
A 1.000 metros se unen respiración consciente, baños de hielo, yoga y sanación con sonido con una moderna atención plena y vistas al lago turquesa.
Yoga en el valle de Tannheim
Sesiones diarias y yoga personalizado crean espacios de práctica individual, centrados en respiración consciente, movimiento y claridad mental.
Meditación en Kals am Großglockner
A los pies del Großglockner, a 1.300 metros de altura, se abre un refugio: yoga al aire libre, meditaciones y retiros crean un espacio para la recuperación integral.
Pausa en Großarl
Yoga en interior o al aire libre, combinado con bienestar y placer, para equilibrio armonioso y nueva energía en las montañas de Salzburgo. Preguntar a ChatGPT
Vivir el yoga de una forma diferente
Experiencias deportivas:
Experiencias con animales:
Ofertas de yoga con cabras
Yoga con alpacas en el Grüner See