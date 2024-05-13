Yoga en los Alpes austríacos
Recargar energías en la montaña y junto al lago

Las montañas de Austria como esterilla natural: asanas entre cumbres y lagos con vistas alpinas únicas.

Austria revoluciona la práctica del yoga en los Alpes: además de salas en alojamientos, praderas alpinas, cumbres y lagos se convierten en estudios naturales. Desde yoga con cabras hasta SUP yoga flotante o yoga en la nieve, se combinan asanas tradicionales con paisajes espectaculares.

En todos los estados federados se ofrecen cursos durante todo el año, donde los practicantes se funden con las montañas. El aire puro de altura intensifica la respiración y el paisaje calma la mente. Así, cada ejercicio se transforma en una experiencia natural que fortalece cuerpo y alma.

Resumen de las ofertas de los estados federados

Cada estado aporta su propio toque al programa de yoga entre montañas, lagos y lugares especiales de energía.

Tirol

Estiria

Alta Austria

La región de Salzburgo

Vorarlberg

Regiones montañosas con oferta de yoga

Desde yoga matutino en los prados alpinos hasta festivales con maestros internacionales: las regiones montañosas de Austria convierten el yoga en una experiencia para todos los sentidos.

Namasté todo el año

Yoga en el estudio arlflow con Hatha, Vinyasa y Yin. Lo más destacado en verano: el Mountain Yoga Festival con un telón de fondo alpino.

St. Anton am Arlberg

Encontrar el equilibrio

Yoga en la montaña con maestros locales y paisaje alpino: experiencias únicas para cuerpo y mente todo el año.

Lech Zürs

Práctica semanal en la naturaleza

Entre praderas alpinas y flores de montaña se realizan asanas y ejercicios de relajación una vez por semana. La participación es gratuita con el ticket del teleférico.

Schmitten/Zell am See-Kaprun

Aprovechar al máximo

Retiros, talleres y el festival de yoga en la montaña “Einfach Sein” combinan movimiento y atención plena en plena naturaleza, para un bienestar integral.

Schladming-Dachstein

Temporada de yoga todo el año

En el lugar se celebran exclusivos días de yoga en interiores y exteriores, talleres y eventos regulares. Muchos alojamientos ofrecen programas de yoga personalizados.

Gastein

Idilio natural y flow

Yoga en lago, montaña o SUP: el festival "yoga.tage" y los cursos anuales crean espacios de equilibrio en lugares de energía.

Kufsteinerland

Buenas vibras en la meseta alta

En el Good Vibes Festival con maestros internacionales y yoga al amanecer a 2.064 metros, se combinan movimiento, música, naturaleza y ligereza.

Region Seefeld

La mejor forma de empezar el día

En verano, yoga semanal en la Zwieselalm con vistas al Dachstein: 60 minutos de movimiento, opcional con desayuno ecológico en la cabaña.

Dachstein West

Tiempo para uno mismo

A 1.700 metros de altura se celebran sesiones semanales de yoga y eventos especiales de yoga en la montaña para más equilibrio y relajación.

Obertauern

Relajación junto al lago

Yoga en el lago, en los prados alpinos o en el jardín de hierbas: el Weissensee ofrece sesiones, retiros y cursos durante todo el año para todos los niveles.

Weissensee

Yoga en todas partes

La región del lago Fuschl ofrece durante todo el año cursos, yoga en el lago, en muelles o en el bosque, retiros y talleres en lugares de energía especiales.

Fuschlsee

Namasté junto al lago – y más

Sesiones diarias de yoga de mayo a octubre en lugares de energía especiales alrededor del Wörthersee, con retiros, SUP yoga y el festival “Namasté am See”.

Wörthersee

Hoteles de yoga en la montaña

Postura del guerrero a 1.500 metros, saludo al sol con vistas a la cumbre: quien practica en los Alpes nota rápidamente cómo se complementan movimiento y altitud.

Experiencia de yoga en Kleinwalsertal

A 1.200 metros de altura, la práctica diaria con tres sesiones aporta mayor calma interior, equilibrio y respiración consciente en plena amplitud alpina.

Naturhotel Chesa Valisa

Yoga en la Teichalm

Yoga y meditación diarias en el parque natural Almenland: cuerpo y mente fuertes, relajación total en vacaciones.

Hotel Pierer

Experiencia natural en Pöllauberg

Yoga al aire libre, caminatas conscientes en el parque natural y retiros con hasta nueve sesiones diarias: aquí cada quien encuentra su propio flow.

Hotel Retter

Variantes de yoga en Turracher Höhe

Yoga con vistas a las montañas de Carintia: los retiros combinan estilos diversos con meditación zen y una desaceleración palpable.

Hotel Hochschober

Sobre las nubes del Gerlitzen Alpe

Sobre el valle, yoga al aire libre, sonido y retiros variados ofrecen bienestar total para cuerpo, mente y perspectiva.

Mountain Resort Feuerberg

Namasté en el Achensee

A 1.000 metros se unen respiración consciente, baños de hielo, yoga y sanación con sonido con una moderna atención plena y vistas al lago turquesa.

Das Kronthaler

Yoga en el valle de Tannheim

Sesiones diarias y yoga personalizado crean espacios de práctica individual, centrados en respiración consciente, movimiento y claridad mental.

Hotel de yoga …liebes Rot-Flüh

Meditación en Kals am Großglockner

A los pies del Großglockner, a 1.300 metros de altura, se abre un refugio: yoga al aire libre, meditaciones y retiros crean un espacio para la recuperación integral.

Gradonna ****s Mountain Resort

Pausa en Großarl

Yoga en interior o al aire libre, combinado con bienestar y placer, para equilibrio armonioso y nueva energía en las montañas de Salzburgo. Preguntar a ChatGPT

Nesslerhof

En flow y equilibrio en Leogang

Sesiones diarias de yoga en interior y exterior, retiros y profunda relajación: a 1.050 metros de altitud y en ubicación aislada, el equilibrio se hace palpable.

Forsthofalm

Vivir el yoga de una forma diferente

Experiencias en torno al yoga en Austria

Experiencias deportivas:

Experiencias con animales:

  • Ofertas de yoga con cabras

  • Yoga con alpacas en el Grüner See

Preguntas y respuestas

Austria cuenta con una gran variedad de exclusivos hoteles de yoga y alojamientos que integran el yoga en su oferta. Aquí una pequeña selección:

Muchas regiones de Austria ofrecen paisajes únicos de montañas y lagos que crean un entorno ideal para las sesiones de yoga. Ya sea al aire libre o en interiores con grandes ventanales panorámicos, el equilibrio, la relajación y el flow surgen de forma natural en estos lugares:

