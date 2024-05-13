Las montañas de Austria como esterilla natural: asanas entre cumbres y lagos con vistas alpinas únicas.

Austria revoluciona la práctica del yoga en los Alpes: además de salas en alojamientos, praderas alpinas, cumbres y lagos se convierten en estudios naturales. Desde yoga con cabras hasta SUP yoga flotante o yoga en la nieve, se combinan asanas tradicionales con paisajes espectaculares.

En todos los estados federados se ofrecen cursos durante todo el año, donde los practicantes se funden con las montañas. El aire puro de altura intensifica la respiración y el paisaje calma la mente. Así, cada ejercicio se transforma en una experiencia natural que fortalece cuerpo y alma.