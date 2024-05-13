Bajo la suave luz del sol de la mañana, deslízate por pistas y senderos perfectamente preparados en Estiria y entra en el flow.

Esquiando en slalom entre modernas estaciones y excelente gastronomía: en Estiria se alternan grandes dominios esquiables con pequeñas estaciones familiares, combinando diversión y aventura con descanso y recuperación; además, es posible sumergirse en manantiales termales burbujeantes y encantadores paisajes invernales. Las reservas de energía se recargan con placer en acogedoras cabañas.

Paso a paso, los esquiadores de fondo se deslizan por lagos congelados y bosques invernales, acercándose a menudo a un escenario de montañas de más de dos mil metros. El paisaje está cubierto por un manto de nieve, y los cristales de hielo bailan en el aire. Practicar esquí de fondo es un poco como bailar: al principio se sigue el ritmo con atención, y tras unos cientos de metros, el “flow” llega de manera natural.