Estiria en invierno
Disfruta de las vacaciones de invierno: esquiando, practicando esquí de fondo, en el glaciar Dachstein y en balnearios.

Bajo la suave luz del sol de la mañana, deslízate por pistas y senderos perfectamente preparados en Estiria y entra en el flow.

Esquiando en slalom entre modernas estaciones y excelente gastronomía: en Estiria se alternan grandes dominios esquiables con pequeñas estaciones familiares, combinando diversión y aventura con descanso y recuperación; además, es posible sumergirse en manantiales termales burbujeantes y encantadores paisajes invernales. Las reservas de energía se recargan con placer en acogedoras cabañas.

Paso a paso, los esquiadores de fondo se deslizan por lagos congelados y bosques invernales, acercándose a menudo a un escenario de montañas de más de dos mil metros. El paisaje está cubierto por un manto de nieve, y los cristales de hielo bailan en el aire. Practicar esquí de fondo es un poco como bailar: al principio se sigue el ritmo con atención, y tras unos cientos de metros, el “flow” llega de manera natural.

Información rápida sobre Estiria
Capital:Graz
Superficie:16.401 km²
Población:aprox. 1,27 millones (en 2024)
Porcentaje de bosque:62 %
Montaña Dachstein: 2.995 metros
Zonas de esquí:77
Parques naturales:7
Termas:11

Actividades de invierno en Estiria

Rutas de invierno entre Dachstein y Weinland

Las 10 mejores rutas de esquí de montaña en Ramsau Dachstein

Esquí y raquetas en el Parque Nacional Gesäuse

Museos de deportes de invierno

Un viaje en el tiempo a los inicios del esquí. Los visitantes de Haus im Ennstal y Mürzzuschlag llegan al fondo de la diversión sobre dos esquís.

Haus im EnnstalMürzzuschlag

Regiones

Schladming-Dachstein

Entre glaciares y 9 principales estaciones, el macizo de Dachstein atrae a los amantes del invierno con pistas impresionantes, nieve polvo y vistas panorámicas.

Schladming-Dachstein

Ausseerland

En el centro geográfico de Austria se encuentran montañas y lagos: un lugar idílico en verano e invierno.

Ausseerland

Parque Nacional Gesäuse

Bosques casi infinitos, ríos de aguas bravas y majestuosas montañas: eso es Gesäuse, uno de los parques nacionales.

Parque Nacional Gesäuse

Alta Estiria

Experiencia natural entre Semmering, Hochschwab y los Alpes de Eisenerz, con estaciones familiares en el centro.

Alta Estiria

Murau

Ocho cumbres y unos 40 lagos ofrecen múltiples oportunidades para explorar la naturaleza alrededor de Murau haciendo senderismo invernal.

Murau

Erzberg-Leoben

La región de aventura y deporte ofrece numerosas actividades de invierno y variados destinos turísticos, desde Erzberg hasta la estación de esquí Präbichl.

Erzberg-Leoben

Murtal

¿Raquetas de nieve, esquí alpino o esquí de fondo? ¿En pequeñas estaciones familiares o en el Red Bull Ring? En el valle de Mur todo es posible.

Murtal

Graz y la región de Graz

Patrimonio de la UNESCO, Ciudad del Diseño: Graz combina escena creativa, casco antiguo y arquitectura futurista en la mezcla perfecta.

Graz y la región de Graz

Estiria Oriental

Excursión con raquetas hasta la cima, esquí de fondo en el circuito Jogelland o diversión en trineo para toda la familia.

Estiria Oriental

Tierras Termales y Volcánicas

Donde burbujea, calienta y humea. En seis localidades termales brotan aguas curativas del subsuelo.

Tierras Termales y Volcánicas

Estiria del Sur

Recorrer el paisaje ondulado del Parque Natural de Estiria del Sur y de la región de Schilcher mientras se disfruta de la exquisita gastronomía.

Estiria del Sur

Admont

Admont ofrece la biblioteca más grande del mundo, la colegiata y el monasterio benedictino, además de acceso al Parque Nacional de Gesäuse.

Admont

Judenburg

El símbolo de Judenburg es su torre, con un mirador que ofrece vistas al valle del Mur y alberga el planetario más moderno de Europa.

Judenburg

Leoben

Minería y cerveza Gösser: la Hacklhaus, la torre "Schwammerlturm" y el patio porticado están en la plaza principal, junto a Bergmannsbrunnen.

Leoben

Bruck an der Mur

Junto al río y rodeada de montañas: Bruck, también conocida como Kornmesserstadt por la gótica Kornmesserhaus, combina la vida urbana con las montañas.

Bruck an der Mur

Hartberg

Relajación y desaceleración: tras antiguas murallas, disfruta de jardines, eventos culturales y rutas de aventura.

Hartberg

Bad Radkersburg

En Bad Radkersburg, sur de Estiria, encontrarás un casco histórico encantador y relajación en las aguas termales del Parktherme.

Bad Radkersburg

Altaussee

¿Es el lago verde o el aire fresco de la montaña? Probablemente sea la mezcla lo que atrae a la gente a Altaussee.

Altausee

Los monumentos más bellos de Estiria: descubra su naturaleza y sus tesoros artísticos.

Lugares de interés en Estiria

Cultura y costumbres

Folclore contra la oscuridad

Con los primeros copos de nieve, Estiria se vuelve más tranquila. Ahora la vida transcurre sobre todo en el acogedor salón. Sin embargo, la victoria de la oscuridad sobre la luz no se queda de brazos cruzados. Siempre se han utilizado costumbres y tradiciones para ahuyentar a los espíritus de la "estación oscura". Sobre todo con las muecas de los Perchten, que se supone enseñan a temer a las oscuras figuras del invierno. Las monstruosidades talladas pueden admirarse durante lasKrampus y Perchten.

Las cosas son más tranquilas en losMercados de Advientode Adviento. Una taza de vino caliente calienta las manos, el sonido de las bandas de música de las torres y los coros de fondo: se podría contemplar el ajetreo de los coloridos puestos del mercado sin parar.

Recetas

Steirischer Backhenderlsalat

El Steirischer Backhenderlsalat es una ensalada de Estiria con pollo empanizado y frito, combinando texturas crujientes y frescura.

Steirischer Backhenderlsalat

Steirisches Wurzelfleisch

El "Steirisches Wurzelfleisch" es un plato de Estiria que consiste en carne de cerdo cocida con verduras de raíz y especias, servido con patatas.

Steirisches Wurzelfleisch

Forellenfilet mit Waldpilzen

"Forellenfilet mit Waldpilzen" es un plato austriaco de filete de trucha con setas de bosque, que resalta los sabores naturales de sus ingredientes.

Forellenfilet mit Waldpilzen

Gebackene Apfelradeln mit Preiselbeerschlagobers

"Gebackene Apfelradeln mit Preiselbeerschlagobers" es un postre austriaco de rodajas de manzana fritas con crema batida y arándanos rojos.

Gebackene Apfelradeln mit Preiselbeerschlagobers

Alojamientos únicos

Steirereck am Pogusch - Pajarera del búho real

Schlosshotel Pichlarn en Aigen im Ennstal

Grand Hotel Wiesler en Graz

Almwellness Pierer en Fladnitz

Auszeit Hotel en St. Lambrecht

Hotel de naturaleza y bienestar Höflehner en Haus im Ennstal

RETTER Bio-Natur-Resort en Pöllauberg: 4 estrellas superior

Ayurveda-Resort MANDIRA, Bad Waltersdorf: 4 star superior

Protección a través de la utilización

Parques naturales de Estiria

No sólo los visitantes tienen la oportunidad de sumergirse en la naturaleza virgen del "Corazón Verde de Austria". La siete parques naturales ofrecen un hábitat protegido para plantas y animales raros en particular:

Preguntas frecuentes

Las más bellas zonas de esquí de fondo de Estiria se centran en la calidad: pistas de esquí de fondo y rutas de patinaje perfectamente acondicionadas con un sofisticado sistema de guía y orientación. Cursos de esquí de fondo donde se enseña la técnica y centros de esquí de fondo donde se dispone del material necesario. Todo ello está garantizado por el de esquí de fondo de Estiria.

6 consejos para practicar esquí de fondo en Estiria

Tanto si elige una región con un dominio esquiable de 4 montañas como una pequeña y fina estación de esquí: las mejores estaciones de esquí de Estiria le garantizan pistas preparadas, bien cuidadas y seguras.

