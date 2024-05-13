Estiria en invierno
Disfruta de las vacaciones de invierno: esquiando, practicando esquí de fondo, en el glaciar Dachstein y en balnearios.
Esquiando en slalom entre modernas estaciones y excelente gastronomía: en Estiria se alternan grandes dominios esquiables con pequeñas estaciones familiares, combinando diversión y aventura con descanso y recuperación; además, es posible sumergirse en manantiales termales burbujeantes y encantadores paisajes invernales. Las reservas de energía se recargan con placer en acogedoras cabañas.
Paso a paso, los esquiadores de fondo se deslizan por lagos congelados y bosques invernales, acercándose a menudo a un escenario de montañas de más de dos mil metros. El paisaje está cubierto por un manto de nieve, y los cristales de hielo bailan en el aire. Practicar esquí de fondo es un poco como bailar: al principio se sigue el ritmo con atención, y tras unos cientos de metros, el “flow” llega de manera natural.
Un viaje en el tiempo a los inicios del esquí. Los visitantes de Haus im Ennstal y Mürzzuschlag llegan al fondo de la diversión sobre dos esquís.
Schladming-Dachstein
Entre glaciares y 9 principales estaciones, el macizo de Dachstein atrae a los amantes del invierno con pistas impresionantes, nieve polvo y vistas panorámicas.
Ausseerland
En el centro geográfico de Austria se encuentran montañas y lagos: un lugar idílico en verano e invierno.
Parque Nacional Gesäuse
Bosques casi infinitos, ríos de aguas bravas y majestuosas montañas: eso es Gesäuse, uno de los parques nacionales.
Alta Estiria
Experiencia natural entre Semmering, Hochschwab y los Alpes de Eisenerz, con estaciones familiares en el centro.
Murau
Ocho cumbres y unos 40 lagos ofrecen múltiples oportunidades para explorar la naturaleza alrededor de Murau haciendo senderismo invernal.
Erzberg-Leoben
La región de aventura y deporte ofrece numerosas actividades de invierno y variados destinos turísticos, desde Erzberg hasta la estación de esquí Präbichl.
Murtal
¿Raquetas de nieve, esquí alpino o esquí de fondo? ¿En pequeñas estaciones familiares o en el Red Bull Ring? En el valle de Mur todo es posible.
Graz y la región de Graz
Patrimonio de la UNESCO, Ciudad del Diseño: Graz combina escena creativa, casco antiguo y arquitectura futurista en la mezcla perfecta.
Estiria Oriental
Excursión con raquetas hasta la cima, esquí de fondo en el circuito Jogelland o diversión en trineo para toda la familia.
Tierras Termales y Volcánicas
Donde burbujea, calienta y humea. En seis localidades termales brotan aguas curativas del subsuelo.
Ciudades y lugares
Admont
Admont ofrece la biblioteca más grande del mundo, la colegiata y el monasterio benedictino, además de acceso al Parque Nacional de Gesäuse.
Judenburg
El símbolo de Judenburg es su torre, con un mirador que ofrece vistas al valle del Mur y alberga el planetario más moderno de Europa.
Leoben
Minería y cerveza Gösser: la Hacklhaus, la torre "Schwammerlturm" y el patio porticado están en la plaza principal, junto a Bergmannsbrunnen.
Bruck an der Mur
Junto al río y rodeada de montañas: Bruck, también conocida como Kornmesserstadt por la gótica Kornmesserhaus, combina la vida urbana con las montañas.
Hartberg
Relajación y desaceleración: tras antiguas murallas, disfruta de jardines, eventos culturales y rutas de aventura.
Bad Radkersburg
En Bad Radkersburg, sur de Estiria, encontrarás un casco histórico encantador y relajación en las aguas termales del Parktherme.
Los monumentos más bellos de Estiria: descubra su naturaleza y sus tesoros artísticos.
Acontecimientos destacados
Cultura y costumbres
Con los primeros copos de nieve, Estiria se vuelve más tranquila. Ahora la vida transcurre sobre todo en el acogedor salón. Sin embargo, la victoria de la oscuridad sobre la luz no se queda de brazos cruzados. Siempre se han utilizado costumbres y tradiciones para ahuyentar a los espíritus de la "estación oscura". Sobre todo con las muecas de los Perchten, que se supone enseñan a temer a las oscuras figuras del invierno. Las monstruosidades talladas pueden admirarse durante lasKrampus y Perchten.
Las cosas son más tranquilas en losMercados de Advientode Adviento. Una taza de vino caliente calienta las manos, el sonido de las bandas de música de las torres y los coros de fondo: se podría contemplar el ajetreo de los coloridos puestos del mercado sin parar.
Recetas
Steirischer Backhenderlsalat
El Steirischer Backhenderlsalat es una ensalada de Estiria con pollo empanizado y frito, combinando texturas crujientes y frescura.
Steirisches Wurzelfleisch
El "Steirisches Wurzelfleisch" es un plato de Estiria que consiste en carne de cerdo cocida con verduras de raíz y especias, servido con patatas.
Forellenfilet mit Waldpilzen
"Forellenfilet mit Waldpilzen" es un plato austriaco de filete de trucha con setas de bosque, que resalta los sabores naturales de sus ingredientes.
Alojamientos únicos
Protección a través de la utilización
No sólo los visitantes tienen la oportunidad de sumergirse en la naturaleza virgen del "Corazón Verde de Austria". La siete parques naturales ofrecen un hábitat protegido para plantas y animales raros en particular: