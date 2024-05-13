¡Qué magnífico panorama alpino, qué maravilla natural! Las experiencias en los glaciares de Austria –como esquiar o hacer senderismo– son algo muy especial.

Los glaciares de Austria son mucho más que diversión perfecta en las pistas durante el invierno. Quien quiera llegar a lo más alto, encuentra aquí en cualquier época del año experiencias únicas: ya sea esquiando en laderas glaciares con nieve garantizada, practicando esquí de fondo o realizando travesías de esquí rodeado de majestuosas cadenas montañosas.

Tanto en verano como en invierno, el glaciar se convierte en un escenario para nuevas perspectivas: plataformas panorámicas, senderos alpinos de gran altitud y rutas de escalada, o bien caminatas invernales, esquí de fondo y travesías de esquí ofrecen impresionantes miradas a un fascinante mundo natural de roca y hielo. Un punto culminante es el Pasterze, al pie del Grossglockner: con unos ocho kilómetros de longitud, es el glaciar más largo de los Alpes Orientales, que se extiende como una cinta plateada y reluciente a través del paisaje alpino.

Ya sea de forma deportiva y activa o con curiosidad relajada, los glaciares de Austria invitan durante todo el año a moverse, disfrutar de la naturaleza y vivir auténticos momentos culminantes.