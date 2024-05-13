Historia de Austria
Sin embargo, hay algunos elementos del carácter austriaco que no han cambiado mucho a lo largo de los siglos: la parcialidad por la indulgencia, la belleza y el cultivo han sido siempre fuerzas motrices en el pasado y el presente del país.
El territorio de la actual Austria, es decir, la fértil cuenca del Danubio Y los valles alpinos, ya estaba poblada en el Paleolítico (hasta aproximadamente el 8000 a.C.). Hacia el 400 a.C., pueblos celtas procedentes de Europa occidental se asentaron en los Alpes orientales. En el siglo II a.C. se desarrolló un estado celta, Noricum, en torno a las ferrerías de la región. A partir del siglo VII a.C., una de las principales regiones de ocupación celta fue la actual Austria, en torno a Hallstatt, una gran zona prehistórica de extracción de sal. El periodo de Hallstatt, entre 750 y 450 a.C., debe su nombre a esta región.
Los romanos llegaron en el 200 a.C. y hacia el 15 a.C. dominaban toda la zona. El asentamiento romano más importante de Austria fue Carnuntum (capital de la provincia romana de Panonia, en la actual Baja Austria), que se convirtió en el centro de las fortificaciones romanas a lo largo del Danubio. Hoy existe un interesante Parque Arqueológico con un museo y un anfiteatro.
Hacia la segunda mitad del siglo II d.C., varias tribus germanas extendían su territorio realizando devastadoras incursiones en territorios romanos. A mediados del siglo V, los bávaros controlaban el territorio entre los Alpes orientales y la región de Wienerwald.
Alrededor del año 800, Carlomagno, rey de los francos y finalmente emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, estableció un territorio en el valle del Danubio conocido como Ostmark (Marca Oriental). En 996, el Ostmark se denominó por primera vez "Ostarrichi", un claro precursor de la palabra alemana moderna "Österreich".
Entre 976, cuando Leopoldo von Babenberg se convirtió en margrave de Ostmark, y 1246, el Ducado de Austria fue una de las extensas posesiones feudales de la familia Babenberg. La dinastía estableció su primera residencia en Pöchlarn antes de trasladarla a Melk, en la pintoresca región de Wachau.
En el siglo XII, Enrique II trasladó su residencia a Viena que desde entonces sigue siendo la capital del país. También en el siglo XII, La catedral de San Esteban que se convirtió en un hito visible de la ciudad, mostrando su prominencia. Enrique II también fundó en Viena el monasterio de Schottenstift, donde hoy en día se puede visitar una estatua suya.
Inicio del reinado de los Habsburgo
Unos 100 años más tarde, Rodolfo I se alzó con la corona, dando comienzo a seis siglos de dominio de los Habsburgo en Austria. El centro de su reino fue el Palacio Imperial de Viena, que hoy alberga varios museos (Tesoro, Museo Sisi) que ofrecen una buena panorámica de los Habsburgo.
Los Habsburgo aumentaron su influencia y poder mediante alianzas estratégicas ratificadas por matrimonios. Debido a muertes prematuras y/o matrimonios sin descendencia dentro de las dinastías borgoñona y española en las que se habían casado su abuelo Maximiliano I (1493-1519) y su padre, el emperador Carlos V (1519-56) heredó no sólo las Tierras Hereditarias, sino también el Franco Condado y los Países Bajos (ambos feudos franceses) y España y su imperio en América.
Guerras turcas
La amenaza turca, que incluyó los infructuosos asedios de Viena en 1529 y en 1683, impulsó a Polonia, Venecia y Rusia a unirse al Imperio de los Habsburgo para repeler a los turcos. A finales de la década de 1690, el mando de las fuerzas imperiales fue confiado al príncipe Eugenio de Saboya. Bajo su liderazgo, las fuerzas de los Habsburgo se hicieron con el control de toda Hungría, a excepción de una pequeña parte, en 1699.
Periodo barroco
Con el fin de la amenaza turca, las artes y la cultura experimentaron un auge. Espléndidos edificios como el Palacio de Schönbrunn (Patrimonio Cultural de la Humanidad) o la Catedral de Salzburgo arquitectos como Johann Fischer v. Erlach, Lukas v. Hildebrandt, Jakob Prandtauer, Daniel Gran, Paul Troger o Franz Anton Maulbertsch crearon monumentos excepcionales. Bajo el reinado de la emperatriz María Teresa (1717-1780) se reformaron y unificaron las posesiones de los Habsburgo. Tras la muerte de María Teresa en 1780, su hijo José II, uno de los llamados monarcas ilustrados, continuó las reformas en la línea seguida por su madre.
La Revolución Francesa de 1789 y el ascenso de Napoleón supusieron una gran amenaza para los Habsburgo. Durante el Congreso de Viena (1814/15), celebrado con el propósito de redibujar el mapa político del continente tras la derrota de Napoleón, el canciller austriaco Metternich intentó reconsolidar el poder austriaco. En 1848, la filosofía francesa de la revolución de la clase media llegó a Austria, pero la rebelión fue rápidamente aplastada, y el emperador Francisco I y Metternich respondieron recortando las libertades civiles e introduciendo una estricta censura. Como consecuencia, el pueblo se retiró a sus casas y se centró en ser doméstico y apolítico. La vida social se paralizó.
La segunda parte de este periodo estuvo marcada por la creciente urbanización e industrialización que dio lugar a una nueva clase media urbana. La gente empezó a reunirse de nuevo y se apreciaron las artes. Entre los artistas de esta época figuran pintores como Ferdinand Georg Waldmüller y Friedrich Gauermann, el compositor Franz Schuberty muchos poetas.
Al final, el emperador Fernando I fue presionado para que abdicara en favor de su sobrino el emperador Francisco José I, cuyo reinado de 68 años fue uno de los más largos de Austria. Junto con su esposa Elisabeth, la legendaria "Sisí", dio forma a la imagen del dominio imperial austriaco. Bajo su mandato, Viena se convirtió en una de las metrópolis más importantes de Europa y en el centro de un Estado multinacional que se extendía desde Hungría hasta el norte de Italia y se adentraba en el sur de Europa.
Johann Strauß, el rey del vals, fue célebre en todo el mundo por sus maravillosas composiciones musicales. Sigmund Freud fue el fundador de la escuela psicoanalítica de psicología, un movimiento que popularizó la teoría de que los motivos inconscientes controlan gran parte del comportamiento. Alrededor de 1900, el Jugendstil vienés (Art Nouveau) alcanzó su apogeo, durante el cual artistas y diseñadores con visión de futuro se apartaron de las principales exposiciones de salón para exponer por su cuenta en un entorno más agradable. Entre los artistas del Jugendstil destacan los pintores Gustav Klimt y Egon Schiele, y los arquitectos Otto Wagner y Adolf Loos. Un paseo por el bulevar vienés de la Ringstraße, con sus espléndidos edificios, una visita al Sisi o al Museo Sigmund Freud o la Österreichische Galerie Belvedere ofrecen una buena panorámica de esta época.
Tiempos movidos
Con tensiones étnicas y un rígido sistema de alianzas derivado de las guerras del siglo XIX, la monarquía austrohúngara era una catástrofe en ciernes. La chispa final fue el asesinato del archiduque austriaco y heredero al trono, Francisco Fernando, en junio de 1914 en Sarajevo. La declaración de guerra de Austria contra Serbia marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial. El emperador Francisco José muere en 1916 y, tras el fin de la guerra en 1918, se instaura la primera República de Austria, que pone fin a la dinastía de los Habsburgo, de 640 años de antigüedad. La joven república sufrió una inflación masiva, desempleo y casi el colapso económico.
En 1933, la débil coalición entre los partidos socialcristiano y socialdemócrata cedió cuando Engelbert Dollfuss se convirtió en canciller en 1932 al frente de un gobierno de derechas, destinado a atajar los problemas causados por la depresión. En mayo de 1934 Dollfuss declaró la ley marcial para proteger a Austria de Hitler. En julio, Dollfuss fue asesinado a tiros por los nazis en un intento de golpe de estado.
El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas entraron en Austria y el país se incorporó al Reich alemán. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Austria recuperó sus fronteras de 1937 y fue ocupada por los aliados vencedores -Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia- durante una década.
El 15 de mayo de 1955 se ratificó el Tratado de Estado Austriaco, por el que Austria declaraba su neutralidad permanente. Gracias a su ubicación cerca del "Telón de Acero", Austria pronto se convirtió en un centro neurálgico entre Occidente y Oriente. Tras la Revolución Húngara de 1956 y la invasión de la Primavera de Praga de 1968, Austria concede asilo a los refugiados.
Austria es también sede de numerosas organizaciones internacionales (ONU, OPEP), así como de importantes conferencias y cumbres. El Telón de Acero cayó en 1989/90; en 1995 Austria se convirtió en miembro de la Unión Europea.