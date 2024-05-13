Los primeros tiempos

El territorio de la actual Austria, es decir, la fértil cuenca del Danubio Y los valles alpinos, ya estaba poblada en el Paleolítico (hasta aproximadamente el 8000 a.C.). Hacia el 400 a.C., pueblos celtas procedentes de Europa occidental se asentaron en los Alpes orientales. En el siglo II a.C. se desarrolló un estado celta, Noricum, en torno a las ferrerías de la región. A partir del siglo VII a.C., una de las principales regiones de ocupación celta fue la actual Austria, en torno a Hallstatt, una gran zona prehistórica de extracción de sal. El periodo de Hallstatt, entre 750 y 450 a.C., debe su nombre a esta región.

Los romanos llegaron en el 200 a.C. y hacia el 15 a.C. dominaban toda la zona. El asentamiento romano más importante de Austria fue Carnuntum (capital de la provincia romana de Panonia, en la actual Baja Austria), que se convirtió en el centro de las fortificaciones romanas a lo largo del Danubio. Hoy existe un interesante Parque Arqueológico con un museo y un anfiteatro.