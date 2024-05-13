Observación de estrellas en Austria
Los lugares y experiencias más bellos sin contaminación lumínica

Parques, picnics y jardines estelares: la magia de las estrellas brilla en Viena. ¿Dónde verlas se convierte en experiencia?

Silencio, un gorjeo invisible de grillos, el aire es claro, oscuridad profunda. Y en lo alto de la apacible escena natural: el abrumador centelleo de un cielo estrellado. Desde hace miles de años, el hombre se siente fascinado por los cuerpos celestes en los que se han escrito innumerables historias de divinidades y del mundo humano. El misterio del infinito mundo estrellado, las preguntas de dónde y por qué y la búsqueda del "poder superior" han preocupado a la gente durante miles de años: la astronomía es la primera ciencia de la humanidad.

La magia estelar "organizada" ha mostrado recientemente su lado bueno, y no sólo para los románticos. Las zonas dedicadas a la conservación del paisaje nocturno, como el parque estelar del Salzkammergut, reducen la contaminación lumínica. Esto beneficia a las personas, los animales y el medio ambiente.

Los lugares más bellos para observar las estrellas

Vivac bajo las estrellas en el lago Millstättersee

Estrellas en el Parque Nacional de Gesäuse

Reserva de luz de Dürrenstein

Cielos estrellados en Filzmoos

Las experiencias más chulas para observar las estrellas

Ruta lunar en Altenmarkt Zauchensee

Gala al aire libre en la Abadía de Göttweig

Senderismo estelar en Prebersee: noches oscuras en Lungau

Sterngarten Georgenberg: planetario al aire libre en Viena

DreamAlive Großes Walsertal

3 preguntas sobre el parque de las estrellas en Austria

¿Qué es un parque estelar?

Un parque estelar es una zona de conservación del paisaje nocturno que proporciona una visión clara del cielo estrellado mediante Contaminación lumínica para proporcionar una visión clara del cielo estrellado. El objetivo es proteger la oscuridad natural y fomentar la biodiversidad.

¿Por qué un parque estelar es clave para la biodiversidad?

Una menor contaminación lumínica protege a los animales nocturnos y preserva los hábitats naturales. El parque estelar contribuye así al equilibrio ecológico.

¿Qué importancia tiene la certificación para Austria?

Con el Parque Estelar de Attersee-Traunsee, Austria forma parte por primera vez de los "Lugares de Cielo Oscuro". De este modo se sensibiliza a la población sobre la necesidad de proteger el cielo nocturno también en otras regiones.

El primer parque de estrellas

Parque estelar de Attersee-Traunsee, Salzkammergut

en 2021, la región de Attersee-Traunsee se convirtió en el primer parque estelar de Austria reconocido por la International Asociación del Cielo Oscuro certificada. Esto convierte a Austria por primera vez en parte de los "Lugares de Cielo Oscuro" mundiales - hay 150 parques estelares en todo el mundo, 35 de los cuales están en Europa. El objetivo del proyecto es preservar la oscuridad natural de la noche y reducir la contaminación lumínica.

Los visitantes del parque estelar disfrutan de la magnífica vista del cielo estrellado despejado, de la Vía Láctea a simple vista y de la magia de la noche oscura. Este proyecto sostenible no sólo fomenta la biodiversidad, sino que también sensibiliza sobre el valor de la oscuridad en un mundo cada vez más luminoso.

Salga a la noche y mire las estrellas, ¡y será libre!

Friedrich von Gagern (1882-1947)Autor austriaco

¡La brillante locura!

Contaminación lumínica

La contaminación lumínica es la iluminación incontrolada del cielo nocturno con luz artificial. Esto se está convirtiendo cada vez más en un problema. Y es que la contaminación lumínica no sólo perjudica nuestra visión de las estrellas, sino que también tiene consecuencias ecológicas y sanitarias de gran alcance:

  • Nociva para el ser humano: La luz inhibe la producción de melatonina, una hormona importante para el sueño y la relajación. Esto puede alterar el biorritmo, lo que a su vez puede debilitar el sistema inmunitario y perjudicar la salud a largo plazo.

  • Nocivo para el mundo animal: el 70 % de los mamíferos son nocturnos. La luz artificial puede modificar su comportamiento, lo que puede afectar a la población de insectos y, por tanto, a toda la cadena alimentaria.

  • Perjudicial para el medio ambiente: La luz artificial nocturna puede estimular la fotosíntesis en las plantas, que en realidad funcionan con la luz solar durante el día. Esto reduce la vida útil de los árboles porque las plantas se agotan.

FAQs

La mejor hora para observar las estrellas es la luna nueva y entre las dos y las tres de la madrugada, siempre que no haya nubes.

Las estrellas son enormes esferas de gas en las que la alta presión hace que aumente la temperatura. El enorme calor hace que los átomos de hidrógeno se fusionen. Esta energía hace que las estrellas brillen, a diferencia de los planetas, que son fríos y sólo brillan cuando son iluminados por otra estrella. Y sí, ¡el Sol también es una estrella!

Los astrónomos denominan centelleo a las estrellas. El fenómeno se debe a la refracción de la luz en la atmósfera terrestre. Incluso puede observarse un parpadeo coloreado en estrellas especialmente brillantes.

Aunque sólo podamos ver las más brillantes a simple vista, en nuestra galaxia hay unos 100.000 millones de estrellas.

Lo mejor es ajustar una cámara réflex con modo manual a: Tiempo de exposición 20 segundos, apertura f/5,6, ISO 800-1600, zoom a 20 milímetros, estabilización de imagen desactivada, enfoque a infinito manual.

