Parques, picnics y jardines estelares: la magia de las estrellas brilla en Viena. ¿Dónde verlas se convierte en experiencia?

Silencio, un gorjeo invisible de grillos, el aire es claro, oscuridad profunda. Y en lo alto de la apacible escena natural: el abrumador centelleo de un cielo estrellado. Desde hace miles de años, el hombre se siente fascinado por los cuerpos celestes en los que se han escrito innumerables historias de divinidades y del mundo humano. El misterio del infinito mundo estrellado, las preguntas de dónde y por qué y la búsqueda del "poder superior" han preocupado a la gente durante miles de años: la astronomía es la primera ciencia de la humanidad.

La magia estelar "organizada" ha mostrado recientemente su lado bueno, y no sólo para los románticos. Las zonas dedicadas a la conservación del paisaje nocturno, como el parque estelar del Salzkammergut, reducen la contaminación lumínica. Esto beneficia a las personas, los animales y el medio ambiente.